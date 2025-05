Il successo del regista dissidente Jafar Panahi al Festival di Cannes accende uno scontro verbale tra Parigi e Teheran. Il Governo iraniano convoca l’incaricato d’affari francese in risposta alle parole del ministro degli Esteri Barrot.

L’assegnazione della Palma d’Oro al regista iraniano Jafar Panahi durante il 78° Festival di Cannes ha avuto ripercussioni che vanno oltre la sfera cinematografica, provocando un acceso scontro diplomatico tra Iran e Francia.

Panahi ha ricevuto la Palma d’Oro per il suo film A Simple Accident, un’opera che ha attirato l’attenzione internazionale per il suo messaggio di denuncia nei confronti del sistema di governo della Repubblica Islamica.

In risposta alle dichiarazioni, rilasciate dal Ministro Jean-Noël Barro, Teheran ha annunciato la convocazione dell’incaricato francese per una ferma protesta diplomatica da parte di Mohammad Tanhaei – capo del secondo dipartimento per l’Europa occidentale presso il Ministero iraniano. Le dichiarazioni rilasciate da Barrot, sono state giudicate “offensive e infondate”.

Inoltre, le autorità iraniane hanno denunciato quella che considerano una “strumentalizzazione del Festival di Cannes” per promuovere una narrativa ostile nei confronti della Repubblica islamica. Il Governo iraniano condanna decisamente l’uso improprio di eventi culturali a fini politici e rigetta ogni intrusione negli affari interni del Paese.

Il messaggio della nota mette in luce la crescente sensibilità del regime a qualunque forma di critica proveniente dall’estero. Soprattutto se legata a figure che godono di una forte visibilità internazionale.

A innescare la polemica è stato un post pubblicato, sulla piattaforma X, dal Ministro Jean-Noël Barrot nel quale ha definito la premiazione del regista come “un gesto di resistenza contro l’oppressione del regime iraniano“. Lodando il regista per il suo coraggio artistico e politico. Parole che non sono passate inosservate e che hanno subito scatenato un’ondata di indignazione da parte del Governo iraniano, che ha condannato come “strumentalizzazione politica” di un evento culturale internazionale.

A Simple Accident: un film clandestino

Jafar Panahi, 64 anni è già noto a livello internazionale per la sua lunga carriera di regista indipendente e per la sua opposizione al regime teocratico iraniano. Gli è stata conferita la Palma d’Oro per il film A Simple Accident, film girato in segreto per eludere la censura, come molti altri suoi lavori. La pellicola è carica di significati simbolici e politici, la narrazione si intreccia con il vissuto dello stesso autore, che per anni è stato il bersaglio delle autorità iraniane.









La pellicola racconta di cinque cittadini iraniani che affrontano un uomo che ritengono essere agente penitenziario, giudicato responsabile di torture subite durante la detenzione. Definito dalla critica come un potente atto di accusa contro il sistema repressivo del Paese, l’opera sfida apertamente l’autorità degli ayatollah.

Panahi già vincitore di numerosi premi nei più importanti festival cinematografici, è considerato una delle figure più importanti del cinema iraniano contemporaneo. Nonché un simbolo della dissidenza culturale contro il regime teocratico.

Incarcerato nel 2010 e nuovamente tra il 2022 e il 2023 accusato di propaganda contro il Governo. Divenuto simbolo della lotta per la libertà di espressione in Iran. La sua capacità di continuare a creare, nonostante le restrizioni, ha conquistato l’ammirazione della comunità cinematografica mondiale.

L’incidente diplomatico si aggiunge in un quadro già segnato da profondo dissenso tra i due Paesi. A metà maggio, la Francia ha presentato una causa contro l’Iran presso la Corte Internazionale di Giustizia dell’Aia, accusando Teheran di detenere arbitrariamente due suoi cittadini da oltre tre anni.

Parigi ha definito la vicenda un caso tipico di “ostaggi di Stato”. Pratica che – secondo alcune organizzazioni per i diritti umani – Teheran utilizzerebbe come strumento di pressione diplomatica.

L’ultimo episodio ha suscitato dubbi più ampi sul ruolo degli eventi culturali nella geopolitica contemporanea. Da una parte la Francia difende il diritto alla libertà di espressione artistica e guarda la premiazione del regista come un atto legittimo e simbolico a favore dei diritti umani. Dall’altra, l’Iran percepisce il gesto come un’ingerenza palese nei propri affari interni.

Questa divergenza di opinioni riflette una discordanza profonda e strutturale tra i due Paesi: un’Europa che tenta di difendere i principi democratici e i diritti individuali; dall’altro. E una Repubblica Islamica che si sente assediata da pressioni esterne e che interpreta ogni critica come una minaccia alla propria sovranità.

Un premio che divide

Le parole del Ministro Barrot hanno rafforzato la percezione in Iran che l’Occidente sfrutti le voci dissidenti per delegittimare la Repubblica islamica. D’altra parte, numerosi attivisti per i diritti umani e difensori della libertà di stampa vedono nella vittoria di Jafar Panahi un segnale di speranza e di sostegno internazionale nei confronti di chi lotta per la democrazia e la libertà.

Il nodo centrale resta il rapporto sempre più complicato tra cultura e politica, soprattutto quando l’arte si trasforma in un veicolo di denuncia e resistenza. Cannes, in questo caso, è divenuto palcoscenico non solo cinematografico, ma anche geopolitico, dove la libertà creativa si scontra con gli interessi statali e le narrative ufficiali. Il premio è stato accolto con entusiasmo sia all’interno che all’esterno dell’Iran.

La vincitrice del Premio Nobel per la pace Narges Mohammadi si è congratulata con il regista sottolineando il suo impegno a favore dei diritti umani. Affermando che la vittoria non è una coincidenza ma è il risultato di una dedizione instancabile all’esplorazione dei valori umanistici e dei diritti umani.

Il lavoro del regista iraniano è solo l’ultimo in ordine di tempo a lanciare un messaggio di ribellione. Altri registi, come Mohammad Rasoulof e Asghar Farhadi, hanno denunciato le condizioni in cui gli artisti sono obbligati a operare in Iran. La diaspora culturale iraniana è cresciuta negli ultimi anni, alimentata da un clima interno sempre più oppressivo.

Il successo internazionale di questi registi rappresenta una forma di resistenza silenziosa ma potente. Generando, contemporaneamente, reazioni a catena nei Paesi d’origine. Dove le autorità cercano di minimizzare o silenziare i successi che sfuggono al controllo governativo.

L’avvenimento evidenzia ancora una volta come il cinema non sia solo intrattenimento, ma anche strumento di denuncia e di resistenza. Il premio conferito non rappresenta solo un riconoscimento artistico, ma anche un atto politico che ha avuto ripercussioni immediate nei rapporti diplomatici. Mentre la comunità internazionale lo celebra come simbolo di libertà, il Paese d’origine continua a vederlo come una minaccia.

Se il cinema è uno specchio del nostro tempo, quello di Panahi riflette l’incoerenza, la sofferenza e le speranza di un popolo che lotta per emergere e farsi sentire. La libertà d’espressione è ancora oggi, in molte parti del mondo, un privilegio negato. Eppure, c’è chi continua a lottare con l’arma più potente: l’arte. E la voce Jafar Panahi, nonostante la censura e la repressione, continua a farsi ascoltare.

Felicia Bruscino