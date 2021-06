Troppo facile crogiolarsi nei buoni sentimenti dopo la morte di Seid Visin

Anche se i genitori hanno dichiarato l’assenza di una correlazione tra il tragico gesto e vicende discriminatorie, Seid Visin aveva scritto tre anni fa un lungo post su Facebook in cui parlava del razzismo subito: “Ricordo che tutti mi amavano – si legge – Adesso sembra che si sia capovolto tutto”. E raccontava la vergogna “di essere nero, come se avessi paura di essere scambiato per un immigrato”.

Troppo facile crogiolarsi nei propri buoni sentimenti quando la tristezza per il suicidio di un ragazzo come Seid Visin ci colpisce come un pugno nello stomaco, talmente facile che persino chi di quel suicidio è stato ispiratore e artefice non può restare indifferente.