Con un post su Truth Social, Donald Trump ha dichiarato l’intenzione di classificare Antifa come “organizzazione terroristica”. La decisione, arrivata durante un viaggio ufficiale nel Regno Unito, nasce sull’onda emotiva dell’assassinio di Charlie Kirk, figura di spicco della destra americana, ucciso il 10 settembre nello Utah. Per il presidente, il movimento antifascista rappresenta un pericolo per la sicurezza interna e deve essere perseguito alla stessa stregua dei gruppi estremisti violenti.

Il precedente del 2020 e il nodo legale

Non è la prima volta che Trump prende di mira gli antifascisti. Già nel 2020, durante le proteste seguite all’uccisione di George Floyd, aveva indicato Antifa come responsabile dei disordini. Allora, però, il tentativo di classificarla come gruppo terroristico si era scontrato con un ostacolo di fondo: Antifa non è un’organizzazione strutturata con gerarchie e leader riconosciuti, ma un insieme fluido di collettivi anarchici, anticapitalisti e comunisti.

Come sottolineato dall’ex direttore dell’FBI Christopher Wray, “si tratta di un’ideologia, non di un gruppo organizzato”, il che rende complessa l’applicazione delle norme antiterrorismo.

I piani della Casa Bianca contro gli Antifa

Secondo indiscrezioni riportate dalla CNN, l’amministrazione starebbe lavorando a un ordine esecutivo che rafforzi i poteri federali contro i fenomeni di “violenza politica e incitamento all’odio”. L’obiettivo dichiarato è colpire le reti che finanziano le manifestazioni, sospettate di alimentare episodi come i roghi di auto Tesla o le aggressioni agli agenti federali.

Il vicepresidente J.D. Vance ha parlato apertamente di “un intreccio di ONG che fomenta e facilita queste proteste”. Una lettura che i democratici respingono, accusando la Casa Bianca di voler mascherare con la lotta al terrorismo un tentativo di limitare il dissenso politico protetto dal Primo Emendamento.

Il caso Kirk e il clima di tensione

L’uccisione di Charlie Kirk, fondatore di Turning Point USA e volto noto del conservatorismo, ha esasperato le divisioni. L’autore dell’omicidio, Tyler Robinson, ventiduenne senza affiliazioni politiche conosciute, resta una figura ambigua con motivazioni ancora oscure. Nonostante l’assenza di prove su legami con la sinistra radicale, Trump e i suoi alleati hanno usato il caso per rafforzare la narrativa di una minaccia proveniente da ambienti liberal. Da qui la decisione di puntare il dito su Antifa, simbolo, secondo il tycoon, della “violenza organizzata” che minaccia l’ordine pubblico.







Le accuse agli antifascisti

Trump ha ribadito che “milioni di dollari” sarebbero stati investiti per sostenere Antifa e fomentare il caos, parlando di “crimini gravissimi che non possono restare impuniti”. La prospettiva di un’indagine finanziaria approfondita mira a colpire non solo i singoli attivisti ma anche eventuali sponsor e associazioni di supporto. L’intenzione è chiara: trattare i movimenti di protesta come minacce alla sicurezza nazionale, aprendo la strada a procedimenti penali più severi contro chiunque venga accusato di offrire sostegno materiale.

Gli esperti legali sottolineano che negli Stati Uniti non esiste un elenco ufficiale di “organizzazioni terroristiche domestiche”, proprio per le tutele costituzionali garantite dal Primo Emendamento. Inserire Antifa in una lista simile creerebbe un precedente controverso e potenzialmente pericoloso. I democratici denunciano un attacco diretto alla libertà di parola e di associazione, accusando Trump di voler ridurre al silenzio gli oppositori politici.

Un provvedimento parallelo: il caso Khalil

Mentre infuria il dibattito su Antifa, un altro episodio giudiziario tiene banco. Un tribunale della Louisiana ha ordinato l’espulsione di Mahmoud Khalil, leader delle proteste filopalestinesi negli Stati Uniti, accusato di aver nascosto informazioni nella sua domanda di residenza permanente. La coincidenza temporale con l’annuncio di Trump rafforza l’impressione che l’amministrazione stia intensificando la stretta contro le voci critiche.

La designazione di Antifa come “organizzazione terroristica” segna un punto di svolta nella strategia politica di Donald Trump, ma solleva enormi dubbi sulla sua praticabilità legale e sul rispetto delle libertà costituzionali. La vicenda si intreccia con un clima già avvelenato dall’omicidio di Charlie Kirk, dalla sospensione di Jimmy Kimmel e da casi giudiziari che toccano attivisti di primo piano. Tra repressione e diritti civili, gli Stati Uniti si trovano di fronte a un delicato equilibrio destinato a segnare il dibattito politico dei prossimi mesi.

Lucrezia Agliani