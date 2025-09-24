Alla Casa Bianca, durante un evento ufficiale, il presidente statunitense Donald Trump ha dichiarato che le linee guida sull’uso del paracetamolo in gravidanza verranno riviste. Con toni allarmistici ha invitato le donne incinte a non assumere il farmaco – noto negli Stati Uniti con il marchio Tylenol e in Italia come Tachipirina – sostenendo che possa favorire lo sviluppo dell’autismo da Tylenol nei bambini. Le affermazioni hanno fatto il giro del mondo, sollevando immediate reazioni nel mondo medico e scientifico, che da decenni discute la questione senza però arrivare a un consenso solido.

L’ipotesi genetica sull’autismo da Tylenole il ruolo degli studi internazionali

La comunità scientifica continua a ribadire che non esistono prove definitive di un legame causale nell’autismo da Tylenole. Studi di ampio respiro, come quello pubblicato sulla rivista JAMA e basato sull’analisi di oltre due milioni di bambini nati in Svezia, hanno evidenziato che i casi di autismo non possono essere attribuiti al paracetamolo. Secondo gli autori, il vero fattore determinante risiederebbe nella predisposizione genetica: gravidanze più dolorose in famiglie a rischio porterebbero a un maggiore uso di antidolorifici, dando l’impressione di una correlazione inesistente.

Contrariamente agli avvertimenti lanciati da Trump, le principali istituzioni mediche internazionali considerano il paracetamolo uno dei farmaci più sicuri per trattare febbre e dolore durante la gestazione. L’Organizzazione Mondiale della Sanità, l’FDA statunitense e l’EMA europea concordano che, se assunto a dosaggi minimi e per periodi limitati, resta la scelta più appropriata per proteggere la salute della madre e del nascituro. Febbre alta o stati dolorosi non trattati, infatti, rappresentano rischi ben maggiori rispetto a un utilizzo controllato del farmaco.

Kennedy e la campagna sull’autismo

Trump ha ringraziato pubblicamente il segretario alla Salute, Robert F. Kennedy Jr., per avere portato all’attenzione nazionale il tema dell’autismo da Tylenol. Kennedy ha fatto della lotta all’autismo una sua bandiera politica, promettendo di scoprirne le cause entro pochi mesi. Negli anni, però, si è distinto per dichiarazioni controverse, tra cui la presunta correlazione tra vaccini e autismo, ipotesi mai dimostrata e nata da una frode scientifica smascherata da tempo.

Il paracetamolo sotto accusa: revisioni e incertezze

Una revisione di una cinquantina di studi pubblicata su Environmental Health aveva segnalato possibili rischi legati all’assunzione di paracetamolo in gravidanza, pur ammettendo la debolezza dei dati raccolti. Il lavoro è stato accolto con molte critiche per la metodologia impiegata, considerata insufficiente a sostenere conclusioni di quel tipo.

In sostanza, la ricerca scientifica non è riuscita a stabilire una connessione chiara: spesso i fattori confondenti, come febbre e infiammazioni materne, non vengono esclusi in modo adeguato, rendendo impossibile attribuire al farmaco una responsabilità diretta.

Gli stessi esperti ricordano che l’aumento dei casi di autismo negli ultimi decenni può essere spiegato da criteri diagnostici più ampi e da una maggiore attenzione clinica, piuttosto che da un singolo elemento ambientale o farmacologico. L’autismo, infatti, non è una condizione unica, ma un insieme di disturbi dello sviluppo neurologico con molteplici cause, tra cui fattori genetici complessi. Parlare di “epidemia”, come fanno alcuni politici, appare quindi fuorviante.

Le reazioni delle istituzioni sanitarie

L’EMA ha ribadito che non ci sono evidenze di una connessione tra uso del paracetamolo in gravidanza e autismo. Anche numerosi ricercatori hanno messo in guardia dal diffondere messaggi fuorvianti che rischiano di generare panico nelle gestanti. Alcuni hanno parlato di “paternalismo mascherato da prudenza”, sottolineando come troppe informazioni contraddittorie possano spingere le donne a rinunciare a cure necessarie per paura di nuocere al feto.

Un farmaco di larghissimo consumo

Il paracetamolo, venduto sotto centinaia di marchi commerciali, è uno degli antidolorifici e antipiretici più diffusi al mondo. In gravidanza, una donna su due lo utilizza almeno una volta. Non essendo più protetto da brevetto, il principio attivo è contenuto in numerosi farmaci generici a basso costo. Solo negli Stati Uniti si calcola che sia presente in circa 600 prodotti. Per questo motivo, le dichiarazioni di Trump non hanno solo una ricaduta sanitaria, ma anche economica.







Le conseguenze per il mercato farmaceutico

La società Kenvue, che produce il Tylenol, rischia perdite significative: il prodotto genera circa un miliardo di dollari l’anno negli Stati Uniti e rappresenta una quota rilevante del mercato degli analgesici. Dopo l’annuncio della Casa Bianca, il titolo ha subito un forte calo in borsa, parzialmente recuperato nei giorni successivi.

Durante lo stesso evento, Trump e Kennedy hanno citato anche il leucovorin, un derivato dell’acido folinico usato in oncologia, come possibile terapia per l’autismo. Gli studi disponibili, però, sono ancora limitati e basati su piccoli campioni: sebbene alcuni abbiano segnalato miglioramenti linguistici e sociali, non esistono trial clinici di larga scala in grado di confermarne l’efficacia. Gli esperti avvertono che proclamare cure miracolose rischia di illudere le famiglie.

Politica e scienza a confronto

Il dibattito intorno all’autismo da Tylenol appare sempre più come uno scontro politico piuttosto che scientifico. Mentre Trump cavalca l’argomento per rafforzare la sua agenda e Kennedy lo utilizza come trampolino per il movimento “Make America Healthy Again”, gli specialisti insistono sul fatto che i dati disponibili non giustificano allarmismi. La prudenza scientifica invita a distinguere tra ipotesi ancora da verificare e prove solide, ma la politica tende a semplificare per ottenere consenso.

Il caso dell’autismo da Tylenol dimostra come un tema medico complesso possa trasformarsi rapidamente in un campo di battaglia politico ed economico. Se da un lato la comunità scientifica continua a ribadire che il paracetamolo resta sicuro se usato correttamente, dall’altro le dichiarazioni della Casa Bianca rischiano di diffondere sfiducia e disinformazione. Il rischio più concreto, al momento, non sembra riguardare la salute pubblica quanto la perdita di fiducia nei farmaci e l’uso di alternative meno sicure.

Lucrezia Agliani