L’applicazione delle leggi climatiche è da tempo un argomento di confronto tra i vari livelli di governo negli Stati Uniti, in particolare per quanto riguarda le politiche ambientali a livello statale e cittadino. Queste normative, spesso ritenute fondamentali per contrastare i danni legati ai cambiamenti climatici, sono ora messe a rischio da un nuovo ordine esecutivo firmato da Donald Trump.

Con il suo intervento, il presidente ha ordinato al Dipartimento di Giustizia di fermare l’applicazione delle leggi climatiche statali, accusando queste politiche di essere incostituzionali o difficili da far rispettare. La mossa arriva in un momento in cui diversi stati, tra cui New York e Vermont, avevano già introdotto leggi che obbligano le grandi aziende di combustibili fossili a contribuire a un fondo per risarcire i danni causati dai disastri climatici. Questi provvedimenti, accolti come una speranza per l’ambiente, sono ora minacciati dalla decisione del presidente di ostacolare il loro impianto.







L’applicazione delle leggi climatiche al centro del dibattito tra Trump e ambientalisti

Trump ha giustificato la sua posizione affermando che le politiche climatiche a livello statale sono incompatibili con il suo obiettivo di promuovere l’energia americana, puntando su una politica che favorisce i combustibili fossili. Per il presidente, queste leggi non sono solo problematiche sotto il profilo giuridico, ma minacciano anche l’autonomia energetica degli Stati Uniti.

L’applicazione delle leggi climatiche locali, che obbligano le aziende a risarcire i danni derivanti dai cambiamenti climatici, sarebbe un ostacolo alla realizzazione di un mercato energetico competitivo, incentrato sulle risorse interne e, secondo lui, essenziale per la sicurezza economica e nazionale.

La reazione dei sostenitori dell’ambiente è stata immediata e forte. Le organizzazioni che promuovono la giustizia climatica hanno definito l’ordine esecutivo una mossa illegale e pericolosa, un tentativo di proteggere gli interessi delle grandi aziende a discapito della salute e della sicurezza dei cittadini.

Aru Shiney-Ajay, direttore esecutivo del Sunrise Movement, ha accusato Trump di voler far ricadere i costi dei disastri climatici sulle persone comuni, mentre protegge i più ricchi e potenti dalle loro responsabilità. Secondo i critici, questa mossa non ha nulla a che fare con la sicurezza energetica o l’indipendenza, ma rappresenta piuttosto un attacco diretto alla democrazia, impedendo alle autorità locali di intervenire per proteggere le loro comunità.

Trump rilancia il carbone e attacca le leggi ambientali

L’ordine esecutivo arriva in un periodo particolarmente critico, quando Trump sta cercando di rilanciare l’industria del carbone, uno dei combustibili fossili più inquinanti e costosi. Questa spinta verso il carbone si inserisce in un contesto in cui l’amministrazione ha già dato segnali di voler ridurre le normative ambientali, favorendo le grandi aziende del settore energetico.

In questo scenario, è stato anche riportato che, in un incontro avvenuto a marzo alla Casa Bianca, i dirigenti delle compagnie petrolifere avrebbero fatto pressioni su Trump per ottenere l’immunità dalle cause legali relative ai cambiamenti climatici. Questo tipo di lobbying ha suscitato preoccupazioni tra le organizzazioni ambientaliste, che vedono in questa mossa una strategia per esentare le multinazionali da qualsiasi responsabilità legale, nonostante i danni che le loro attività hanno causato e continuano a causare al clima globale.

Il sostegno da parte delle compagnie di combustibili fossili a Trump è evidente, e si riflette anche nei consistenti contributi finanziari ricevuti dalla sua campagna elettorale, che ha raccolto milioni di dollari. Tali fondi sono stati utilizzati per promuovere una politica di deregolamentazione, mirando a ridurre le restrizioni ambientali in favore delle grandi aziende energetiche.

Nonostante le denunce da parte delle organizzazioni di giustizia sociale, che accusano Trump di mettere i profitti delle multinazionali sopra la vita delle persone, molti settori dell’industria energetica lodano la decisione del presidente di fermare l’applicazione delle leggi climatiche statali, definendola un passo necessario per garantire un approvvigionamento energetico affidabile e competitivo.

Le critiche legali, tuttavia, non sono mancate. Gli esperti di diritto ambientale hanno messo in dubbio la validità dell’ordine esecutivo, ritenendo che non esista un fondamento legale per dichiarare incostituzionali le leggi statali che tutelano l’ambiente. Jason Rylander, direttore legale dell’Istituto per il diritto climatico del Center for Biological Diversity, ha affermato che l’azione di Trump è un chiaro esempio di ipocrisia, poiché si scontra con i principi dei diritti degli Stati e potrebbe non avere successo in tribunale.

La mossa di Trump si inserisce in un contesto più ampio, in cui gruppi di destra stanno tentando di proteggere le aziende petrolifere dalle cause legali provenienti dai governi locali. Alcuni di questi gruppi sono collegati a Leonard Leo, noto per la sua influenza nell’ambito della giustizia americana. L’agenda di Trump e delle forze conservatrici sembra quindi puntare a un consolidamento del potere delle grandi corporazioni energetiche, con l’obiettivo di limitare la capacità delle città e degli Stati di affrontare autonomamente le sfide ambientali.

L’ordine esecutivo firmato da Trump non solo mina la possibilità di una risposta efficace contro i cambiamenti climatici, ma solleva anche interrogativi più ampi sulle dinamiche di potere tra governo centrale e autorità locali, con ripercussioni potenzialmente devastanti per il futuro delle politiche ambientali negli Stati Uniti. La battaglia per l’applicazione delle leggi climatiche a livello statale e cittadino è destinata a continuare, con l’ambiente e la salute pubblica in gioco.

Elena Caccioppoli