Arriva un’altra battuta d’arresto nella lotta contro la crisi climatica. L’amministrazione Trump torna a far discutere, e questa volta lo fa affondando un colpo potenzialmente letale non solo alla struttura giuridica ma anche normativa che, negli Stati Uniti, regola le emissioni di gas serra. Il 29 luglio, il Governo di Donald Trump ha annunciato di voler annullare l’Endangerment Finding, il provvedimento dell’Agenzia per la Protezione Ambientale (EPA), che dal 2009 rappresenta il pilastro giuridico della lotta federale al cambiamento climatico.

Un gesto che ha fatto sobbalzare ambientalisti, scienziati e imprenditori. La proposta, altamente controversa, segna un passo indietro nella lotta contro i cambiamenti climatici. L’obiettivo? Revocare la “conclusione sulla pericolosità” del 2009, storica decisione che imponeva la regolamentazione delle emissioni di gas serra in base al Clean Air Act – legge del 1970 pensata per proteggere l’aria da inquinanti nocivi. Scelta che, se attuata, potrebbe riscrivere radicalmente il ruolo del Governo Federale nella tutela dell’ambiente e della salute pubblica.

Ma cosa c’è davvero dietro questa manovra legale e politica? E quali conseguenze potrebbe avere sull’ambiente, sull’economia e sul futuro energetico degli Stati Uniti?

Questa decisione, presa nel 2009 durante il primo mandato di Barack Obama, costituisce la base giuridica di numerose normative federali. Sollecitata da una sentenza della Corte Suprema – nel caso Massachusetts v. EPA –, l’EPA dichiarò ufficialmente che le emissioni di gas serra minacciavano la salute e il benessere pubblico. Questa decisione – nota come “conclusione sulla pericolosità” – rappresentò il fondamento giuridico per regolare le emissioni di CO₂ e altri GHG nei settori dei trasporti, delle centrali elettriche e delle industrie.

Fu un passaggio determinante: la scienza venne ufficialmente integrata nel processo normativo ambientale, riconoscendo l’impatto globale dei cambiamenti climatici e la responsabilità degli Stati Uniti nel combatterli. Oggi, l’abrogazione della norma rappresenterebbe non solo una regressione normativa, ma anche una profonda sfida all’impegno istituzionale degli Stati Uniti nei confronti della salute della sua popolazione e della sostenibilità del pianeta.

Tutto ciò genera instabilità. Le aziende si chiedono se ha senso rallentare i propri impegni per la de-carbonizzazione, rischiando magari di dover correre ai ripari con normative più severe imposte da una futura amministrazione. Oppure se, al contrario, non sia meglio proseguire sulla via dell’innovazione verde per non restare indietro rispetto ai concorrenti internazionali, dove le regolamentazioni ambientali avanzano spedite.

Inoltre, l’Inflation Reduction Act – approvato durante l’amministrazione Biden – contiene un passaggio cruciale che ribadisce che i gas serra sono, a tutti gli effetti, inquinanti. Tale clausola resta valida, anche se molti altri aspetti della legge sono stati smantellati dalla politica anti-clima del presidente Trump.

L’effetto immediato della decisione non si limita ai confini americani. Esperti e osservatori internazionali allertano che la scelta americana potrebbe avere un effetto domino, spronando altri Paesi a seguire un approccio meno rigoroso. Altri prevedono un rallentamento della cooperazione globale sul fronte climatico, proprio mentre il mondo sta affrontando eventi meteorologici estremi sempre più frequenti e devastanti.









Deregolamentazione con il pretesto del successo economico

Questa mossa è solo l’ultima di una serie di azioni del Governo Trump volte a ridurre la regolamentazione climatica: dalla soppressione della ricerca scientifica sul clima al ritiro dall’Accordo di Parigi, fino al taglio dei fondi per l’energia pulita. C’è una logica chiara che guida questa proposta: deregolamentare per rilanciare la produzione di combustibili fossili. La misura si inserisce in un progetto su larga scala “drill, baby, drill” (trivella, tesoro, trivella), promosso per incentivare l’estrazione di petrolio e gas.

La giustificazione ufficiale si basa principalmente su obiettivi di politica economica: secondo cui, l’abrogazione potrebbe far risparmiare oltre 50 miliardi di dollari all’anno in costi normativi. Ciò andrebbe a vantaggio in particolare delle case automobilistiche e delle aziende energetiche, che dovevano conformarsi agli standard sulle emissioni previsti dalle precedenti normative. L’iniziativa fa apparentemente parte di una strategia più ampia per promuovere un maggiore utilizzo di combustibili fossili.

Ad esempio, le restrizioni alla produzione per i progetti petroliferi e del gas sono state revocate e gli incentivi fiscali per le energie rinnovabili sono stati ridotti già all’inizio del 2025. L’ala repubblicana del partito, soprattutto in stati come il Texas e la Virginia Occidentale, ha accolto con favore le misure definendole “indipendenza energetica attraverso il mercato anziché la burocrazia”.

Oltre a ciò, l’Agenzia per la Protezione Ambientale si appoggia a due principali argomentazioni. Primo: interpreta il Clean Air Act come applicabile solo a impatti diretti sulla salute derivanti da inquinamento locale o regionale, escludendo quindi i gas serra, che agiscono a livello globale in modo indiretto. Secondo: invoca la recente “dottrina delle questioni importanti”, secondo cui il Congresso deve autorizzare in modo esplicito qualsiasi intervento su temi politicamente o economicamente rilevanti. Quindi non può regolamentare temi cruciali senza un’esplicita delega del Congresso — e, nel caso del cambiamento climatico, non ci sarebbe.

Cosa succederà ora?

La proposta è aperta ai commenti pubblici fino al 15 settembre. Sono previste udienze pubbliche virtuali il 19 e 20 agosto. Una volta raccolti e analizzati i commenti, l’Agenzia finalizzerà la norma. Supponendo che proceda con il ritiro delle misure, seguiranno ricorsi legali, destinati a salire fino alla Corte Suprema. Questo processo potrebbe durare anni. Nel frattempo, l’EPA sotto l’amministrazione Trump proseguirà probabilmente con l’annullamento di decine di regolamenti ambientali sostenuti dalla precedente dichiarazione sulla pericolosità.

Un’eventuale decisione della Corte Suprema potrebbe avere tre possibili esiti:

Rifiutare la proposta, dichiarandola contraria al Clean Air Act e al sostegno storico del Congresso alle normative climatiche. L’agenzia sarebbe così obbligata a reintrodurre regole sugli inquinanti. Appoggiare parzialmente, riconoscendo la validità di alcune motivazioni secondarie. In questo caso, l’Agenzia potrebbe scegliere se regolamentare gli inquinanti, lasciando però la politica climatica vulnerabile ai cambi di amministrazione. Quindi potrebbe potenzialmente cambiare a ogni nuova elezione presidenziale, creando incertezza a lungo termine per i settori regolamentati. Sostenere pienamente, affermando che non ha l’autorità di regolamentare il clima senza una nuova legge esplicita del Congresso. Ciò toglierebbe all’EPA la possibilità di agire autonomamente sul fronte climatico, trasferendo di fatto il potere legislativo in materia al Congresso.

Il futuro della politica climatica negli Stati Uniti appare incerto, in un contesto in cui le decisioni dell’attuale amministrazione mettono in discussione le tendenze globali verso la sostenibilità e la tutela ambientale. La posizione di Trump, quindi, è in netto contrasto con quella di altri Governi che hanno optato per una difesa più decisa dell’ambiente e della sua interrelazione con la salute pubblica, come nel caso di alcune Nazioni che, nonostante le critiche, continuano a promuovere modelli di sviluppo alternativi.

Il piano dell’EPA firmato da Trump rappresenta una frattura profonda tra politica, scienza e interesse pubblico. Mentre le Nazioni accelerano per contrastare una crisi climatica sempre più grave, l’amministrazione americana rischia di fare marcia indietro, abbandonando le basi legali e scientifiche della sua politica ambientale. L’attuale amministrazione ha sempre puntato a smantellare il maggior numero possibile di regolamenti ambientali. Ora il destino di molte di queste norme dipenderà da una decisione della Corte Suprema, attesa — forse — solo verso la fine del secondo mandato.

