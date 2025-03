L’amministrazione Trump ha riacceso il dibattito sull’immigrazione con una decisione controversa: l’espulsione immediata di centinaia di migranti, tra cui presunti membri di bande criminali, attraverso l’applicazione di un’antica legge del 1798. Nonostante il blocco imposto da un tribunale federale, i voli sono comunque partiti alla volta di El Salvador, dove i detenuti sono stati trasferiti in una prigione di massima sicurezza. L’operazione di deportazioni forzate a El Salvador ha sollevato interrogativi legali e critiche sia negli Stati Uniti che all’estero.

Deportazioni forzate a El Salvador nonostante il blocco del giudice

Nonostante un’ingiunzione federale avesse bloccato il suo ordine esecutivo, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha ordinato la deportazione di oltre 250 persone a El Salvador. Il provvedimento, che ha sollevato polemiche e proteste, è stato reso possibile grazie a un decreto risalente al 1798, l’Alien Enemies Act. Il governo statunitense ha trasferito i presunti membri di gang criminali venezuelane e salvadoregne, affidandoli alle autorità di San Salvador.

Il giudice distrettuale James Boasberg aveva sospeso il decreto per due settimane, accogliendo il ricorso di cinque migranti venezuelani. Tuttavia, la Casa Bianca ha ignorato l’ordine, affermando che le deportazioni forzate a El Salvador erano già state organizzate, con aerei già partiti, al momento della decisione del tribunale.

Due jet decollati dal Texas hanno trasportato 238 presunti membri della gang venezuelana Tren de Aragua, oltre a 23 affiliati al gruppo criminale MS-13, nel piccolo stato centroamericano.

L’accordo con El Salvador e la risposta di Bukele

Le deportazioni forzate a El Salvador è stata possibile grazie a un accordo tra Washington e il governo salvadoregno, guidato dal presidente Nayib Bukele. Secondo l’intesa, gli Stati Uniti verseranno sei milioni di dollari per imprigionare 300 migranti nel carcere di massima sicurezza CECOT, una struttura progettata per contenere fino a 40.000 persone.

Bukele ha accolto la decisione con toni sarcastici, commentando sui social: “Ops, troppo tardi”. Il leader salvadoregno ha poi sottolineato che l’accordo, della durata di un anno, è rinnovabile e ha chiesto agli Stati Uniti di rimandare indietro anche altri criminali ricercati nel suo Paese.







Il segretario di Stato Marco Rubio ha elogiato Bukele, definendolo “il più forte leader nella sicurezza della nostra regione” e “un grande amico degli Stati Uniti”.

L’uso dell’Alien Enemies Act del 1798

Per giustificare le deportazioni forzate a El Salvador, Trump ha invocato l’Alien Enemies Act, una legge secolare approvata nel 1798, che consente di espellere rapidamente stranieri ritenuti pericolosi in situazioni di “invasione o incursione predatoria”. Storicamente, questa norma era stata utilizzata solo tre volte: nella guerra del 1812 e durante le due guerre mondiali.

L’applicazione del provvedimento ha suscitato forti critiche da parte delle organizzazioni per i diritti umani, che denunciano una violazione dei principi legali sull’immigrazione. La legge, infatti, consente di arrestare e deportare migranti senza concedere loro un’udienza in tribunale o un colloquio per la richiesta di asilo.

Secondo la portavoce della Casa Bianca Karoline Leavitt, l’amministrazione ha agito per proteggere la sicurezza nazionale, ritenendo le persone espulse una minaccia concreta per gli Stati Uniti.

Il carcere di massima sicurezza CECOT

I deportati sono stati trasferiti nel centro di detenzione CECOT, situato vicino a Tecoluca, circa 70 chilometri a sud della capitale San Salvador. La prigione, inaugurata nel 2023, è una delle più grandi al mondo e ospita migliaia di detenuti, tra cui membri di gang criminali arrestati nel quadro della dura repressione del crimine organizzato voluta da Bukele.

La struttura è nota per le sue condizioni estremamente severe. Le immagini diffuse dai media mostrano i detenuti ammanettati, rasati e seduti a terra in attesa di essere rinchiusi nelle celle. Organizzazioni umanitarie hanno denunciato ripetute violazioni dei diritti umani all’interno del carcere, evidenziando l’uso di detenzioni di massa senza prove concrete di colpevolezza.

Proteste e ricorsi contro la decisione

L’ordine di deportazioni forzate a El Salvador di Trump ha sollevato numerose contestazioni, sia a livello nazionale che internazionale. Il presidente venezuelano Nicolás Maduro ha condannato duramente la decisione, definendola “illegale e ingiusta”, mentre negli Stati Uniti gruppi come Democracy Forward e l’ACLU hanno promosso una class action per bloccare la deportazione di altri migranti soggetti alla stessa legge.

La battaglia legale è ancora aperta: il tribunale federale dovrà pronunciarsi sulla legittimità dell’ordine esecutivo. Nel frattempo, il caso ha riacceso il dibattito sulla politica migratoria di Trump e sull’uso di leggi arcaiche per aggirare le tutele legali previste per i richiedenti asilo.

Lucrezia Agliani