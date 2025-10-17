L’annuncio di un vertice a Budapest tra Donald Trump e Vladimir Putin, previsto entro due settimane, segna un nuovo capitolo nei delicati equilibri internazionali attorno al conflitto ucraino. La notizia, comunicata dal presidente statunitense alla stampa alla vigilia del suo incontro con Volodymyr Zelensky, arriva dopo una lunga conversazione telefonica tra i due leader, durata oltre due ore e mezza. Al centro del dialogo di Trump e Putin, la questione dei missili da crociera Tomahawk che Kiev sperava di ottenere da Washington e che Mosca considera una “minaccia diretta” alla stabilità delle relazioni bilaterali.

Secondo quanto riferito dal Cremlino, il colloquio è stato “franco e costruttivo”, mentre Trump lo ha definito “produttivo” sul suo social Truth. L’obiettivo del vertice a Budapest, spiegano fonti americane, sarebbe quello di sondare un possibile percorso negoziale che possa porre fine al conflitto, ormai entrato nel suo quarto anno.

I missili Tomahawk come nodo della trattativa tra Trump e Putin

Strumento di pressione o leva diplomatica?

La questione dei Tomahawk, armi capaci di colpire obiettivi a 1.600 chilometri di distanza, rappresenta oggi uno dei principali punti di tensione. Trump, pur non escludendo un sostegno militare più incisivo a Kiev, ha espresso prudenza: “Non possiamo impoverire le nostre riserve di missili”, ha affermato, lasciando intendere che la fornitura a Kiev sia tutt’altro che certa.

Dal canto suo, Putin ha ribadito che l’invio di missili a lungo raggio “non cambierebbe la situazione sul campo di battaglia”, ma comprometterebbe in modo significativo i rapporti tra Mosca e Washington. Fonti diplomatiche russe sostengono che l’apertura al vertice a Budapest sia nata proprio dalla percezione di una minaccia credibile: la prospettiva che gli Stati Uniti potessero effettivamente consegnare i Tomahawk all’Ucraina.

Budapest, il teatro di una tregua possibile e Orbán come mediatore silenzioso

Non è un caso che la capitale ungherese sia stata scelta come sede dell’incontro tra Trump e Putin. Viktor Orbán, tra i pochi leader europei ad aver mantenuto rapporti cordiali con il Cremlino, si propone implicitamente come ponte tra le due potenze. “È una grande notizia per i popoli amanti della pace”, ha scritto il premier su X, sottolineando la vocazione dell’Ungheria a ospitare negoziati di alto profilo.

Per ora, il piano prevede una riunione preparatoria tra il segretario di Stato americano Marco Rubio e il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov, prima dell’incontro diretto tra Trump e Putin. Non è chiaro, tuttavia, se il vertice produrrà risultati concreti o se si limiterà a consolidare un fragile canale di comunicazione.

Zelensky tra cautela e isolamento diplomatico: il difficile equilibrio ucraino

L’arrivo di Volodymyr Zelensky a Washington, nello stesso giorno dell’annuncio del vertice russo-americano, ha messo in evidenza l’isolamento crescente dell’Ucraina sul piano diplomatico. Accolto con freddezza, il presidente ucraino avrebbe appreso direttamente da Trump i contenuti della telefonata con Putin.

Per Kiev, l’obiettivo resta ottenere sistemi d’arma in grado di bilanciare la supremazia russa. Tuttavia, la disponibilità del presidente statunitense a discutere la pace con Mosca prima ancora di un nuovo pacchetto di aiuti militari ha alimentato timori di un possibile “congelamento” del conflitto.







Il ritorno del realismo strategico

Gli Stati Uniti tra Europa e Indo-Pacifico

Le cancellerie europee sono rimaste sorprese dalla rapidità con cui Washington ha riaperto il dialogo con il Cremlino. Bruxelles, ancora una volta, è stata esclusa dalle trattative. Per gli analisti, questa dinamica conferma il crescente disallineamento tra la sicurezza europea e quella americana.

Trump, coerentemente con la sua visione di politica estera, mira a ridurre l’impegno diretto nel conflitto ucraino per concentrare le risorse sulla competizione strategica con la Cina. In questa prospettiva, un accordo di pace – anche imperfetto – consentirebbe agli Stati Uniti di “chiudere il fronte europeo” e rafforzare la propria posizione nel Pacifico.

Tra tattica e diplomazia: Putin cerca tempo, Trump cerca vantaggio

Il Cremlino interpreta la mossa americana come un segnale di debolezza occidentale e un’occasione per guadagnare tempo prima della pausa invernale delle operazioni militari. Tuttavia, l’amministrazione Trump potrebbe usare la minaccia dei Tomahawk come leva negoziale per ottenere concessioni.

Secondo il politologo ucraino Volodymyr Fesenko, “Trump sa che un compromesso a condizioni unilaterali non è accettabile. Se Putin non mostrerà apertura, gli Stati Uniti torneranno a esercitare pressione militare ed economica”. In altre parole, la diplomazia statunitense sembra voler alternare deterrenza e negoziazione, in una strategia di equilibrio dinamico.

Considerazioni geopolitiche sull’idea della costruzione di una “pace occidentale”

L’iniziativa di Trump e Putin si inserisce in un quadro geopolitico più ampio: il tentativo di ricomporre un ordine occidentale frammentato e di riaffermare il primato decisionale degli Stati Uniti nei processi di pace globali. La Casa Bianca agisce come regista di alleanze variabili, pronte a mutare in base agli interessi strategici.

Per l’ex presidente, la pace non è tanto un valore morale quanto una condizione di forza: chi la impone, la controlla. Se il vertice a Budapest dovesse effettivamente tenersi e aprire uno spiraglio concreto di cessate il fuoco, esso rappresenterebbe un momento di ridefinizione dei rapporti di potere tra Washington, Mosca e l’Europa. Un test per capire se, dopo anni di scontro, il mondo occidentale è ancora capace di costruire la propria pace — e non solo di reagire alla guerra.

Lucrezia Agliani