“Trump in the White House”. È questo il titolo scelto dal famoso reporter del Watergate. Ma cosa scrive Bob Woodward in merito al 45° Presidente degli Stati Uniti d’America?

Anticipazioni del libro su Trump









Dovremo aspettare l’uscita del libro di Woodward, prevista per l’11 settembre 2018, per conoscerne il contenuto. Esistono comunque dei passaggi dello stesso che sono già stati resi noti. Tra questi:

Il tycoon è uno squilibrato. E anche un idiota. È inutile tentare di convincerlo di qualsiasi cosa. È andato fuori controllo. Siamo in Crazytown.

Questo è quanto avrebbe detto il “chief of staff” John Kelly al suo team. Ma non basta. Nel testo, infatti, compaiono anche alcuni dettagli sul Russiagate e altre indiscrezioni. Come quelle che vedono lo staff di Trump nascondergli alcuni documenti per fare in modo che lui stesso non li firmi.









Non mancherebbero poi insulti pesanti, come quelli che definiscono il Presidente “un ragazzino di quinta elementare o di prima media”. Per non parlare inoltre delle dichiarazioni di Trump verso Jeff Sessions, il suo ministro di Giustizia:

Questo tizio è un ritardato mentale. È uno stupido meridionale.

Nessuno sconto per la Casa Bianca. Anche la famosa dimora, infatti, sarebbe stata presa di mira. Il reporter la ribattezza crazytown: una città di matti gestita da un uomo incapace.

La reazione di Trump

Sarà un libro negativo. Ma sono abituato.

Questa è stata la prima risposta del Presidente. Ma successivamente, dopo aver riflettuto sulle parole del due volte premio Pulitzer, non è stato più tanto tranquillo.

Su twitter scrive:









Tante bugie e fonti fasulle. Io definirei Jeff Sessions mentalmente ritardato e uno scemo del sud? Non ho detto nessuna delle due cose, non ho mai usato quei termini nei confronti di nessuno, compreso Jeff.

Oltre alla difesa, Trump punta a screditare le parole di Woodward accusando lo stesso reporter di poca credibilità:

È un agente democratico. È truccato e pericoloso, diffonde fake news.

E mentre il Presidente cerca di portare acqua al suo mulino in tutte le maniera, il libro è già super richiesto.

Elena Carletti