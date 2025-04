Nella giornata di ieri si sono tenute le esequie di Papa Francesco, scomparso lo scorso 21 aprile; la celebrazione ha visto la partecipazione di alcuni leader globali ma un singolo momento ha suscitato l’attenzione più di altri: l’incontro tra Trump e Zelensky in un angolo della basilica di San Pietro.

I due leader all’angolo della basilica

Prima la stretta di mano con il presidente francese Macron e il primo ministro britannico Starmer, poi le foto che hanno fatto il giro del mondo in un tempo brevissimo che ritraggono in un angolo all’interno della basilica di San Pietro i due leader Trump e Zelensky, seduti uno di fronte all’altro, chinati in avanti come fosse un confessionale ma sotto gli occhi di tutti.

L’incontro tra Trump e Zelensky avviene dopo le escandescenze degli ultimi mesi, le quali hanno visto adottare da parte di Trump nei confronti del suo corrispettivo ucraino un atteggiamento di non accondiscendenza; il presidente Zelensky ha tentato e tenta in tutti i modi di riuscire ad assicurare al proprio Paese un’uscita dalla guerra – o più verosimilmente un cessate il fuoco – che non imponga delle condizioni sfavorevoli a un Paese dilaniato dal conflitto che ha raggiunto i suoi tre anni.







Il tutto si inserisce anche nel contesto degli ultimi bombardamenti russi che hanno registrato una violenza senza precedenti: durante la domenica delle Palme, la cittadina ucraina di Sumy è stata colpita da un pesante bombardamento russo che ha causato la morte di oltre 30 persone e centinaia di feriti; pochi giorni più tardi, il 24 aprile, un violento bombardamento ha colpito la capitale ucraina Kiev, causando la morte di 12 persone e decine di feriti.

La positività dell’incontro

Trump, seduto su quella sedia, era ed è ancora consapevole di poter influenzare significativamente le sorti di questo conflitto che si fa strada verso un sempre più probabile congelamento, ma che non conoscerà una fine definitiva nel breve termine. Quest’ultimo elemento è segnalato anche da quanto emerso dalle dichiarazioni sui social post incontro tra Trump e Zelensky: il presidente Usa ha affermato che forse Putin non vuole la pace, mentre il presidente Zelensky ha scritto su X che questo incontro ha del potenziale storico se costituirà la base di una solida prospettiva per un cessate il fuoco immediato e senza condizioni.

Rispetto all’incontro avvenuto nello Studio Ovale lo scorso febbraio, dal quale il presidente ucraino è uscito demoralizzato e strumentalizzato dal duo Trump-Vance, Zelensky sembra tuttavia disposto ad abbassare la testa nella speranza che il vero appiglio verso una tregua concreta – Trump -, si faccia carico dell’interesse ucraino, pur sapendo che il sostegno ferreo, se mai dovesse tornare, avrà un prezzo. Non sappiamo esattamente su cosa Trump e Zelensky abbiano discusso, ma ciò che possiamo affermare con certezza è che il risultato sia stato sicuramente positivo rispetto al disastroso incontro di febbraio sopra menzionato.

Se facciamo i conti considerando le intenzioni di Trump circa la sua capacità di poter chiudere questo conflitto in un tempo molto breve e i risultati ottenuti, possiamo mostrare chiaramente la difficoltà e la complessità – e quindi la non realisticità della promessa trumpiana ai suoi elettori e non solo – del riuscire a trovare una convergenza tra le due parti – quella russa e quella ucraina – e nel mezzo avere la possibilità di incastrare l’interesse americano affinché questo faccia da filo conduttore tra i due interlocutori.

Le ultime dichiarazioni dal Cremlino

Sulla posizione russa sono emerse alcune informazioni nella giornata di ieri dopo il vis à vis tra Trump e Zelensky, in cui il Cremlino ha ribadito la disponibilità verso un dialogo con l’Ucraina senza precondizioni, posizione riferita all’inviato di Trump Witkoff nell’incontro avvenuto con Putin nella giornata di venerdì.

Da parte russa, inoltre, si sarebbero detti pronti a fermare l’invasione lungo una porzione di territorio che include le cinque regioni sotto il quasi totale controllo dell’esercito russo sulla parte orientale dell’Ucraina; una porzione di territorio significativa che comprende dunque il Luhansk, Donetsk, Zaporizhzhya, Kherson e Crimea. Il Cremlino ha inoltre affermato la ripresa del controllo della regione russa del Kursk dopo l’offensiva ucraina degli ultimi mesi, tuttavia affermazione smentita dall’Ucraina che sostiene che i combattimenti stanno ancora avendo luogo: il fine ucraino sarebbe di poter utilizzare, chiaramente, la presenza nel territorio russo come leva per la negoziazione.

Su cosa potrebbe accadere da qui al breve termine sembra più complicato da comprendere di quanto si possa pensare: l’atteggiamento delle parti coinvolte sembra cambiare in maniera repentina, almeno quando si tratta di esposizione all’opinione pubblica; ma ciò che accade realmente a microfoni spenti e a porte chiuse potrebbe avere tutt’altra forma.

Elisa Del Beato