Donald Trump esclude giornalisti dell’Associates Press dalla Casa Bianca perchè si rifiutano di chiamare “Golfo d’America” il Golfo del Messico. Questa una delle ultime trovate del tycoon per far sempre più terra bruciata intorno ai suoi detrattori. Lo Studio Ovale e l’Air Force One sono vietati ai giornalisti dell’AP, che hanno già presentato ricorso ad un giudice federale, ovviamente respinto. La motivazione dietro l’esclusione è la seguente: “Fare domande è un privilegio non un diritto”

Donald Trump esclude giornalisti dagli eventi presidenziali

Il presidente Donald Trump ha vietato l’ingresso ai giornalisti dell’Associated Press allo Studio Ovale e sull’Air Force One perché l’agenzia di stampa continua a rifiutarsi di usare la definizione di “Golfo d’America“ al posto di “Golfo del Messico”. La Casa Bianca ha riferito che “Fare domande è un privilegio, non un diritto“. L’agenzia di stampa ha presentato ricorso, bocciato però da un giudice federale.

L’agenzia di stampa Associated Press si era rifiutata di usare la nuova denominazione “Golfo d’America”, approvata dall’amministrazione Trump, al posto di “Golfo del Messico”. Per questo il presidente Trump, il 14 febbraio, aveva escluso dallo Studio Ovale e dall’Air Force One i giornalisti dell’AP. “È preoccupante che l’amministrazione Trump punisca l’AP per il suo giornalismo indipendente. Limitare il nostro accesso allo Studio Ovale non solo impedisce l’accesso del pubblico alle notizie indipendenti, ma viola chiaramente il primo emendamento“, aveva affermato la direttrice dell’AP, Julie Pace. L’AP aveva deciso quindi di presentare ricorso verso la condotta della Casa Bianca, chiedendo di revocare il bando ai suoi giornalisti.







Il giudice federale che si è occupato del caso ha deciso oggi di respingere il ricorso. La Casa Bianca ha commentato in una nota la decisione in questo modo: “Come abbiamo detto fin dall’inizio, porre domande al presidente degli Stati Uniti nello Studio Ovale e a bordo dell’Air Force One è un privilegio concesso ai giornalisti, non un diritto. Rimaniamo fedeli alla nostra decisione di ritenere le Fake News responsabili delle loro bugie e il presidente Trump continuerà a garantire un livello di accesso alla stampa senza precedenti“. Viene sottolineato inoltre che l’amministrazione Trump è “la più trasparente della storia“.

Dall’insediamento di Trump, la Casa Bianca ha apportato diverse modifiche nei rapporti con i giornalisti: la portavoce Karoline Leavitt ha annunciato, pochi giorni dopo l’inizio del suo servizio, che i posti nella sala stampa presidenziale sarebbero stati redistribuiti, con l’ingresso di “rappresentanti di media alternativi“, quali tiktoker, influencer, podcaster.

Un attacco alla libertà di Stampa

L’esclusione dei giornalisti dell’Associated Press dalla sala stampa della Casa Bianca non è affatto una cosa da prendere alla leggera. Lo spazio per il contraddittorio e per domande anche scomode è necessario al fine di garantire la democrazia. Sentire sempre e solo la stessa campana non è mai un bene.

È normale che un presidente voglia circondarsi, come nel caso delle nomine all’Fbi di Kash Patel e Dan Bongino, di persone fedeli e che sostengono la sua agenda; è molto meno normale che, in quello che dovrebbe essere uno stato democratico, si limiti l’accesso a dei giornalisti perchè sostengono posizioni diverse da quelle del presidente in carica. La presenza di opposizioni, politiche o giornalistiche che siano, è vitale per un governo sano; per conferma basta guardare gli stati governati dal partito unico o dove non è concessa una vera opposizione.

Trump ha sempre criticato i media, da lui definiti “ostili”, ma escluderli è un passo oltre. Ma forse il fatto più grave non è nemmeno stato commesso dal tycoon. Il giudice che ha bocciato il ricorso dell’AP rappresenta il sistema giudiziario statunitense, garantendo di fatto in quel momento la Giustizia stessa. Lui avrebbe dovuto questionare la scelta di Trump e chiedersi se respingere il ricorso dei giornalisti fosse una scelta coerente con la giustizia di uno stato democratico. Evidentemente così non è stato.

Marco Andreoli