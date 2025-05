Con una serie di mosse decise e mirate, il presidente Donald Trump ha riportato l’energia nucleare al centro del dibattito sulla produzione energetica degli Stati Uniti. Questo cambio di rotta, ufficializzato con la firma di quattro ordini esecutivi, rappresenta un punto di svolta nella strategia energetica nazionale, orientata ora verso la costruzione di nuovi impianti per sostenere l’espansione tecnologica, in particolare quella legata all’intelligenza artificiale.

Gli ordini firmati a Washington segnano un netto distacco dalle politiche ambientali dell’ex presidente Joe Biden. Fin dal suo primo giorno alla Casa Bianca, Trump ha dichiarato un’emergenza energetica nazionale, revocando il blocco sui terminali di esportazione di gas naturale e rilanciando le trivellazioni in Alaska. La nuova priorità? Garantire un flusso costante di elettricità, soprattutto per alimentare infrastrutture digitali come i data center, sempre più affamati di potenza.

L’obiettivo dichiarato è quello di stimolare investimenti, riformare l’apparato burocratico e accorciare i tempi di approvazione per nuovi reattori. In particolare, Trump punta ad avere operativi tre impianti sperimentali entro il 4 luglio 2026. Un’ambizione che, nelle sue parole, dovrebbe segnare “la fine di oltre 50 anni di iper-regolamentazione” del settore.







Nonostante le parole rassicuranti del presidente sulla sicurezza della tecnologia, il nucleare continua a suscitare preoccupazioni in diversi ambienti. I disastri del passato, sia negli Stati Uniti che all’estero, hanno lasciato il segno nell’opinione pubblica, e alcune organizzazioni ambientaliste sollevano dubbi non solo sulla gestione dei reattori, ma anche sulla catena di approvvigionamento necessaria per farli funzionare. A complicare il quadro, c’è il fatto che il Paese non dispone ancora di una soluzione definitiva per lo smaltimento delle scorie radioattive.

Dal punto di vista operativo, i quattro ordini firmati da Trump puntano su più fronti: da un lato, la riforma della Commissione di regolamentazione, con lo scopo di aumentare notevolmente la capacità produttiva entro i prossimi 25 anni; dall’altro, un potenziamento del settore industriale con incentivi per nuovi investimenti. Ma non è tutto: il piano comprende anche una corsia preferenziale per i progetti destinati alla difesa e allo sviluppo tecnologico avanzato, come l’intelligenza artificiale.

Durante la cerimonia alla Casa Bianca, il segretario degli Interni Doug Burgum ha sottolineato come questa iniziativa sia parte integrante della strategia americana per ottenere la “supremazia energetica”. Secondo lui, senza un’adeguata disponibilità di elettricità, gli Stati Uniti rischiano di perdere terreno nella corsa globale all’IA, in particolare rispetto alla Cina.

Nel frattempo, il Congresso ha iniziato a muoversi per dare seguito alle indicazioni del presidente. I repubblicani hanno introdotto un nuovo disegno di legge fiscale che riscrive in parte le regole sugli incentivi per le energie rinnovabili introdotti da Biden. Le nuove condizioni impongono che i progetti inizino entro 60 giorni dall’approvazione della legge e siano completati entro il 2028. Tuttavia, per gli impianti nucleari si applica una deroga: sarà sufficiente che siano in costruzione entro il 2028, senza vincoli sulla data di completamento.

Questa differenziazione normativa è vista da molti come un chiaro segnale della direzione intrapresa dall’amministrazione: favorire le soluzioni ritenute strategiche per la sicurezza nazionale e lo sviluppo tecnologico, anche a scapito delle fonti rinnovabili più tradizionali.

Non mancano però gli intoppi. I recenti tagli al personale federale, nell’ambito della cosiddetta “razionalizzazione dell’apparato statale”, hanno già avuto conseguenze: alcuni dipendenti dell’ente responsabile della sicurezza nucleare sono stati temporaneamente licenziati, creando incertezza e ritardi anche in operazioni delicate come la bonifica di siti contaminati nello Stato di Washington.

Nel complesso, la nuova fase politica lanciata da Trump pone le basi per una trasformazione radicale del settore energetico. L’energia nucleare, pur con tutte le sue controversie, viene ora presentata come leva per sostenere la crescita tecnologica del Paese e riaffermarne la leadership globale. Quanto questa strategia sarà efficace, lo dirà il tempo. Ma una cosa è certa: la direzione è stata tracciata con forza, e il dibattito sull’energia – tra sostenibilità, sicurezza e geopolitica – è tutt’altro che chiuso.

Elena Caccioppoli