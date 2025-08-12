Una decisione destinata a far discutere: il presidente Donald Trump ha annunciato l’invio di 800 soldati della Guardia Nazionale a Washington D.C. e il commissariamento temporaneo della polizia locale, che passerà sotto controllo federale. L’operazione, presentata come risposta a un’emergenza di criminalità, arriva nonostante i dati ufficiali indichino un calo significativo dei reati violenti nella capitale negli ultimi due anni.

Il provvedimento è stato giustificato da Trump come un atto “storico” per “liberare” la città, definita dal presidente “in preda a bande e criminali senza freni”, ma le statistiche del Dipartimento di polizia metropolitana raccontano una storia diversa: nel 2024 gli omicidi sono diminuiti del 32% rispetto all’anno precedente e nel 2025 la tendenza si è ulteriormente consolidata con un calo del 12%.

Le reazioni: accuse di abuso di potere

La sindaca democratica di Washington, Muriel Bowser, ha bollato la mossa come “inquietante e senza precedenti”. Pur riconoscendo l’autorità presidenziale in casi di emergenza, ha ribadito che nella capitale non sussistono le condizioni straordinarie previste dalla legge per giustificare un commissariamento e l’ingente militarizzazione con la presenza della Guardia Nazionale a Washington. “Non stiamo vivendo un picco di criminalità” ha dichiarato, sottolineando che dal 2023 i reati sono in costante diminuzione.

Il procuratore capo del Distretto di Columbia, Brian Schwalb, ha definito l’intervento “inutile e illegale”, annunciando la possibilità di ricorrere in tribunale. Per lui, l’operazione non risponde a un reale stato di emergenza ma a finalità politiche, legate alla volontà di Trump di espandere i poteri della Casa Bianca.

La cornice legale: il DC Home Rule Act

L’azione di Trump si basa sul District of Columbia Home Rule Act, una legge varata negli anni ’70 che, pur concedendo ai residenti di Washington l’elezione di un sindaco e di un consiglio comunale, riserva al presidente il potere di assumere il controllo della polizia in casi eccezionali. Il provvedimento può durare 48 ore, prorogabili fino a 30 giorni con l’autorizzazione del Congresso.

Il presidente ha fatto sapere di voler estendere il controllo il più possibile, sostenendo che “la sicurezza della capitale è un riflesso della sicurezza dell’intero Paese”. Nessuna indicazione, invece, su dove saranno trasferite le persone senza dimora che verranno allontanate da parchi e strade.

Dati e percezioni: due realtà a confronto

Nonostante le cifre mostrino una città più sicura rispetto al recente passato, la percezione dell’insicurezza rimane elevata. Il picco di omicidi del 2023, tra i più alti del Paese in proporzione alla popolazione, ha lasciato un segno profondo nell’opinione pubblica. Episodi di cronaca violenta, amplificati da media e social, continuano a influenzare il dibattito politico.

Trump ha citato diversi casi come esempio: secondo il Presidente, questi episodi dimostrano che “Washington è fuori controllo”, nonostante le smentite delle autorità locali.

Un precedente e una strategia

Non è la prima volta che Trump ricorre alla Guardia Nazionale in contesti controversi. Nel giugno dell’anno precedente aveva dispiegato migliaia di riservisti a Los Angeles per sedare proteste contro operazioni dell’ICE, l’agenzia per il controllo dell’immigrazione, senza il consenso del governatore della California.

In più occasioni, il Presidente ha descritto le città a guida democratica come epicentri di criminalità e degrado, sostenendo che un intervento militare interno sia la soluzione più efficace. Washington, in quanto distretto federale con minore autonomia rispetto agli Stati, offre a Trump margini di manovra più ampi.







La Guardia Nazionale a Washington: ruolo e poteri

La Guardia Nazionale è una componente delle forze armate statunitensi composta da riservisti sotto duplice comando: quello dei governatori e quello del presidente. Generalmente viene attivata per far fronte a disastri naturali o gravi disordini pubblici, ma il capo dello Stato può intervenire direttamente in caso di minacce alla sicurezza nazionale.

Nel caso di Washington, tra 100 e 200 unità saranno operative contemporaneamente per assistere le forze di polizia locale, mentre il resto delle truppe rimarrà in prontezza. L’amministrazione prevede inoltre di riassegnare 120 agenti dell’FBI a compiti di pattugliamento.

Questioni sociali: il nodo senzatetto

Tra gli obiettivi dichiarati di Trump c’è anche la “scomparsa delle baraccopoli” della capitale. Secondo il presidente, la presenza di accampamenti di senza tetto danneggia l’immagine del Paese, soprattutto in occasione di visite ufficiali di leader stranieri. Tuttavia, associazioni come So Others Might Eat ricordano che il numero dei senzatetto è già in calo da cinque anni e che soluzioni temporanee rischiano di spostare il problema altrove senza affrontarne le cause strutturali.

Proteste e contraccolpi politici

Fuori dalla Casa Bianca, centinaia di manifestanti si sono radunati per contestare la decisione, accusando Trump di “voler controllare, non proteggere” la città. Gli oppositori temono che questo intervento possa aprire la strada a una gestione federale permanente della sicurezza in altre metropoli.

Il caso di Washington si inserisce in una strategia più ampia del Presidente, che mira a presentarsi come garante dell’ordine pubblico in vista delle prossime elezioni, rafforzando il messaggio che “solo un governo forte può riportare la sicurezza nelle strade americane”.

L’invio della Guardia Nazionale a Washington D.C. e il commissariamento della polizia rappresentano un capitolo inedito nelle relazioni tra potere federale e autorità locali. Se da un lato Trump insiste sulla necessità di un intervento drastico per garantire l’ordine, dall’altro i dati sembrano contraddire l’esistenza di una vera emergenza. Il braccio di ferro legale e politico che ne seguirà potrebbe definire i limiti dei poteri presidenziali in materia di sicurezza interna.

Lucrezia Agliani