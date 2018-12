Trump e la first Lady Melania sono atterrati a sorpresa alla base Al Asad ieri sera, per visitare le truppe americane stanziate in Iraq.

L’aereo del presidente, l’Air Force One,è decollato in gran segreto poco dopo la mezzanotte dagli Stati Uniti. Trump ha spiegato che la segretezza era dovuta per ragioni di sicurezza, in particolare nei riguardi della First Lady Melania.

Il viaggio arriva una settimana dopo l’annuncio del ritiro delle truppe in Siria. La decisione non è stata apprezzata negli Stati Uniti. James Mattis, capo del Pentagono, era così contrariato da aver rassegnato le proprie dimissioni.

Il discorso alle truppe

Trump ha rassicurato i soldati sul fatto che non ci sarà alcun ritiro nell’immediato futuro. Le truppe rimarranno in Iraq per poter sostenere il governo locale nella lotta contro le rimanenti roccaforti dell’Isis.

Ha poi difeso le proprie decisioni per quanto riguarda la Siria e in Afghanistan. Ha infatti sottolineato che gli Stati Uniti non possono “più essere il gendarme del mondo”. L’esercito statunitense in Siria aveva un solo compito: “togliere all’Isis i suoi avamposti militari”. Raggiunto l’obiettivo, spetta alle potenze regionali lavorare per ricostruire il Paese. In particolare, secondo Trump, l’arduo compito ricade sulle spalle di Arabia Saudita e Turchia.

In realtà le decisioni del presidente americano non dovrebbero sorprendere più di tanto. Donald Trump aveva già dichiarato, fin dai primi mesi del suo mandato, di voler alleggerire l’impegno degli Stati Uniti nel mondo.

.@FLOTUS Melania and I were honored to visit our incredible troops at Al Asad Air Base in Iraq. GOD BLESS THE U.S.A.! pic.twitter.com/rDlhITDvm1 — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 26, 2018









Dov’è Donald?

Il viaggio a sorpresa in realtà non è stato poi così segreto. Molti utenti di Twitter hanno notato l’assenza di qualche ora di Trump dal social network. Si è avviata così una vera caccia all’indizio per capire dove fosse il presidente. Quando sono giunte notizie degli avvistamenti dell’aereo presidenziale, alcuni utenti hanno creato l’hashtag #AirForceOne. In qualche tweet gli utenti del social hanno addirittura ricreato mappe dei movimenti di Trump.

Le critiche

Il Presidente era stato attaccato nei mesi precedenti per non aver visitato ancora, in due anni dall’inizio del suo mandato, le truppe statunitensi all’estero. Il paragone inevitabile è con Obama, che nel 2009 raggiunse i soldati in Iraq a solo quattro mesi dal suo arrivo alla Casa Bianca.

Ora che Trump è effettivamente volato nel Paese, alcuni ritengono che la visita sia solo stata una scelta di comodo per affrontare le critiche dopo la decisione sulla Siria e calmare la situazione interna negli Stati Uniti.

Giulia Dardano