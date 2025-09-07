Con un ordine esecutivo firmato nello Studio Ovale, Donald Trump ha annunciato la decisione di riportare il Dipartimento della Difesa al suo antico nome: Dipartimento della Guerra. Si tratta di un gesto fortemente simbolico, accompagnato da parole che mirano a sottolineare un cambiamento di prospettiva: «È un cambiamento di atteggiamento – ha dichiarato – perché non riguarda soltanto la difesa, ma la vittoria». La scelta non si limita a un dettaglio linguistico, ma diventa un messaggio politico e strategico, proiettato dentro e fuori i confini americani.

Il ritorno alle origini storiche

Il Dipartimento della Guerra era stato istituito dal presidente George Washington nel 1789, appena dopo la nascita della giovane repubblica. Con questo nome, rimase in vigore per oltre 150 anni, fino al 1947, quando il presidente Harry Truman – nel pieno della riorganizzazione legata al National Security Act e all’inizio della Guerra fredda – lo trasformò in Dipartimento della Difesa.

La modifica di allora era motivata dal desiderio di dare un’immagine meno aggressiva della potenza americana, sottolineando che la funzione principale delle forze armate fosse difensiva. Trump, con la sua decisione, sembra voler capovolgere quel messaggio, riportando indietro la simbologia militare di quasi ottant’anni.

Pete Hegseth, il nuovo “Segretario alla Guerra”

Il cambio di denominazione porta con sé anche un’altra novità: Pete Hegseth, attuale capo del Pentagono e uomo di fiducia del presidente, viene ora indicato come Segretario alla Guerra. Lo stesso Trump lo aveva già definito più volte pubblicamente in questo modo, anticipando la scelta ufficiale.

Hegseth non ha nascosto il suo entusiasmo: «Andremo all’attacco, non solo alla difesa. Massima letalità, non timida legalità», ha commentato, sottolineando come la nuova nomenclatura rappresenti, nelle intenzioni, un ritorno a uno spirito militare offensivo e meno “politicamente corretto”.

Gli osservatori internazionali leggono questo gesto come parte di una più ampia strategia comunicativa di Trump, mirata a marcare la distanza rispetto al passato e a trasmettere l’idea di una potenza determinata a mostrare i muscoli. Non a caso, l’annuncio arriva a ridosso della grande parata militare cinese, quasi come risposta diretta alla dimostrazione di forza di Pechino. Per il presidente, il nome “Difesa” risulterebbe troppo moderato, incapace di rappresentare la postura di un’America che, a suo dire, deve riaffermare il proprio ruolo di guida militare globale.







Una scelta in linea con la sua politica estera

Il cambio di denominazione del Pentagono in Dipartimento della Guerra non è un episodio isolato, ma si inserisce in una tendenza più ampia della politica trumpiana. Negli ultimi anni, l’amministrazione ha progressivamente ridotto o smantellato strumenti di soft power come i fondi destinati a Voice of America o le iniziative dell’agenzia Usaid, considerate da Trump costose e inefficaci. Al contrario, la linea seguita è stata quella di puntare su un’immagine più muscolare e pragmatica, meno attenta a esportare democrazia e più concentrata sugli interessi nazionali.

Non tutti, però, vedono positivamente questo ritorno al passato. Alcuni storici sostengono che la scelta rischi di riportare indietro gli Stati Uniti, cancellando decenni di diplomazia orientata anche alla costruzione di relazioni internazionali basate sulla cooperazione e non solo sulla forza. «Il nome aveva un valore simbolico – spiegano – perché comunicava al mondo che l’America non era una potenza aggressiva, ma una nazione pronta a difendersi». Tornare al “Dipartimento della Guerra” significa, secondo loro, rilanciare un’immagine che rischia di aumentare le tensioni globali.

Sul piano tecnico, la questione non è così semplice. Per modificare ufficialmente il nome di un dipartimento federale serve l’approvazione del Congresso. L’ordine esecutivo di Trump, tuttavia, aggira in parte l’ostacolo: prevede che la dicitura “Dipartimento della Guerra” venga utilizzata come nome secondario al posto di quello ufficiale, almeno nelle comunicazioni pubbliche e interne. In questo modo il presidente imprime comunque il marchio voluto, pur senza avere la garanzia di un via libera legislativo. Resta però da capire se Capitol Hill, già alle prese con numerosi dossier delicati, avrà la volontà politica di affrontare una nuova battaglia su questo tema.

Tra retorica e realtà

Se da un lato la nuova denominazione suona come un segnale di rottura, dall’altro la sostanza delle forze armate non cambia. Esercito, Marina e Aeronautica continueranno a svolgere i loro compiti tradizionali, senza mutamenti nelle missioni o nei finanziamenti. Ciò che cambia è soprattutto il modo di raccontare la potenza militare americana, che da difensiva si riveste ora di un’aura più apertamente offensiva. In questo senso, la decisione appare soprattutto come un’operazione di immagine, ma che non va sottovalutata: la retorica ha un impatto diretto sul clima internazionale e sul rapporto con gli alleati e i rivali.

Il ritorno al “Dipartimento della Guerra” rappresenta dunque molto più di una questione terminologica: è il simbolo di una svolta narrativa che si inserisce in un quadro di politica estera aggressiva e orientata a riaffermare l’egemonia americana. Tra entusiasmi e critiche, resta da capire se il Congresso avallerà questa trasformazione o se rimarrà confinata a un gesto simbolico dell’amministrazione Trump. In ogni caso, il messaggio è chiaro: per l’attuale presidente, l’America non vuole più soltanto difendersi, ma dichiararsi pronta a combattere.

