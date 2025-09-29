Il nuovo piano per Gaza promosso da Donald Trump per risolvere il conflitto ha aperto un fronte politico delicato per il premier israeliano Benyamin Netanyahu. Tra la pressione statunitense a trovare una soluzione negoziata e le spinte interne dell’ultradestra contraria a qualunque concessione, il dibattito si sposta dal terreno militare a quello diplomatico. La proposta in 21 punti, presentata come occasione storica, appare però segnata da contraddizioni e rischia di restare incompiuta.

Il piano per Gaza divide i vertici

Il primo ministro israeliano Benyamin Netanyahu si trova stretto in una morsa politica senza precedenti in seguito alla proposta in 21 punti del nuovo piano per Gaza, da parte del Presidente statunitense. Da un lato l’insistenza di Donald Trump, pronto a rilanciare il suo piano di pace per chiudere la guerra a Gaza; dall’altro la pressione degli alleati ultranazionalisti, decisi a rifiutare qualunque ipotesi di Stato palestinese e a spingere per l’annessione di porzioni della Striscia e della Cisgiordania.

Il confronto con Washington potrebbe quindi trasformarsi in un bivio cruciale non solo per Israele, ma per l’intero Medio Oriente.

Il piano per Gaza elaborato dall’amministrazione americana ha un obiettivo dichiarato: stabilizzare Gaza e avviare un processo politico che, almeno sulla carta, possa aprire la strada a una soluzione a due Stati. I 21 punti previsti spaziano dalla restituzione immediata degli ostaggi al rilascio di migliaia di prigionieri palestinesi, fino alla creazione di un governo transitorio di tecnocrati palestinesi sotto supervisione internazionale.

Il documento prevede inoltre un flusso costante di aiuti umanitari – almeno 600 camion al giorno – gestiti da organismi neutrali come Nazioni Unite e Mezzaluna Rossa, e un impegno concreto alla ricostruzione di infrastrutture civili devastate dai bombardamenti. Sul fronte militare, Israele dovrebbe ritirare gradualmente le proprie truppe dalla Striscia, mentre una forza multinazionale guidata da americani e partner arabi si occuperebbe della sicurezza e dell’addestramento delle forze locali.

Critiche e contraddizioni

Se da un lato il piano per Gaza di Trump viene presentata come storica, dall’altro solleva non poche obiezioni. Il principio di autodeterminazione del popolo palestinese rischia infatti di essere sacrificato: l’idea di un’amministrazione transitoria sotto controllo esterno limita la possibilità dei palestinesi di scegliere autonomamente il proprio futuro politico. Inoltre, l’esclusione totale di Hamas dal processo contrasta con la realtà dei rapporti di forza sul terreno, rischiando di generare nuove tensioni invece di placarle.

Gli alleati arabi di Washington, dal Qatar all’Egitto, hanno già avanzato richieste di modifica. Tra queste, la più significativa riguarda il ruolo dell’Autorità Nazionale Palestinese, che secondo il piano Trump verrebbe coinvolta solo in una fase successiva, mentre i Paesi arabi spingono per un suo immediato coinvolgimento nella gestione della Striscia.

La situazione sul campo

Mentre le trattative diplomatiche si intensificano, Gaza continua a essere teatro di violenze quotidiane. Raid israeliani hanno causato decine di morti, mentre l’avanzata dei tank verso il cuore della città accresce il rischio di nuove vittime civili. Hamas ha denunciato la perdita di contatto con due ostaggi israeliani, avvertendo che la loro vita è in grave pericolo e chiedendo una tregua temporanea per consentire soccorsi.

A complicare il quadro si aggiunge l’approvazione, da parte del comitato di sicurezza della Knesset, di una legge voluta dall’ultradestra che introduce la pena di morte per i terroristi. Una decisione che, secondo diversi osservatori, potrebbe aggravare la sorte degli ostaggi e ridurre ulteriormente gli spazi per una trattativa politica.







Netanyahu tra Washington e l’opinione pubblica

Il premier israeliano, già alle prese con un crescente isolamento internazionale, punta a consolidare il rapporto con Trump, da sempre considerato il principale garante della sicurezza e della diplomazia di Tel Aviv. Tuttavia, la linea dura dei suoi alleati interni e la recente scelta di diversi Paesi occidentali – come Francia, Canada e Regno Unito – di riconoscere lo Stato palestinese rendono la sua posizione estremamente fragile.

L’accoglienza tiepida riservata a Netanyahu all’Assemblea generale dell’ONU contrasta con quella calorosa che lo attende a Washington. Trump, dal canto suo, ha definito il momento un’“opportunità unica” per ridisegnare il futuro del Medio Oriente. Ma la distanza tra l’enfasi retorica e la concretezza dei fatti resta ampia.

In sintesi, i punti principali del piano per Gaza elaborato e proposto sono:

La liberazione di Gaza da qualsiasi forma di “estremismo e terrorismo”. La ricostruzione della Striscia. Il ritiro graduale da Gaza e lo stop alle operazioni militari israeliani, non appena le due parti accetteranno le condizioni di pace. La restituzione di tutti gli ostaggi di guerra vivi e di quelli morti entro 48 ore dall’accettazione dell’accordo. Il rilascio dei prigionieri palestinesi condannati all’ergastolo e oltre i 1000 detenuti dall’inizio della guerra. La concessione dell’amnistia ai membri di Hamas. Il passaggio di aiuti umanitari, in maniera continuativa, a Gaza. La distribuzione degli aiuti umanitari deve essere effettuata da organizzazioni internazionali neutrali. La costruzione di un governo transitorio temporaneo a Gaza, composto da tecnocrati palestinesi sotto la supervisione di un’autorità internazionale di Washington e i vari Paesi arabi. La creazione di un piano economico per la ricostruzione di Gaza. La creazione di una zona economica che abbia tasse e dazi ridotti. Impedire lo spostamento forzato ai danni delle persone palestinesi. Garantire sicurezza da entrambe le parti nell’accordo. Disarmare Hamas e porre il divieto di governo. La creazione di una solida tutela internazionale, supervisionata da Stati Uniti e partner arabi. Il ritiro graduale dell’esercito israeliano. La possibilità di attuale in parte il piano per Gaza di Trump – nell’ottica di un rifiuto di Hamas. L’impegno di Israele di non attaccare. L’eliminazione del pensiero terrorista ed estremo. La preparazione di uno Stato palestinese. La costruzione di un dialogo politico completo e duraturo tra Israele e il popolo palestinese.

Tra pragmatismo e propaganda

Il piano per Gaza di Trump rappresenta un compromesso tra esigenze di sicurezza israeliane e pressioni dei Paesi arabi, ma appare ancora lontano dall’essere condiviso da tutte le parti in causa. Hamas non ha ancora ricevuto ufficialmente la proposta e continua a mantenere una posizione di cauta attesa. La possibilità di un accordo dipenderà dalla capacità di Trump di convincere Netanyahu a superare le resistenze interne e accettare concessioni sostanziali, come il ritiro graduale delle truppe e l’apertura a un percorso verso uno Stato palestinese.

Al tempo stesso, l’intera operazione porta con sé un evidente valore politico per lo stesso Trump, desideroso di presentarsi come l’uomo della pace in Medio Oriente. Tuttavia, la fragilità della proposta e l’opposizione di una parte significativa della leadership israeliana rischiano di trasformare l’iniziativa in un annuncio privo di ricadute concrete.

Il piano in 21 punti di Donald Trump segna un tentativo ambizioso di riportare Gaza al centro della diplomazia internazionale, ma le contraddizioni intrinseche e le resistenze di Israele lo rendono un percorso irto di ostacoli. Tra pressioni interne, ostaggi ancora in pericolo e la necessità di trovare un equilibrio con i Paesi arabi, Netanyahu si trova davanti a una delle decisioni più difficili della sua carriera politica. La partita che si gioca oggi non riguarda solo Gaza, ma il futuro stesso della stabilità in Medio Oriente.

Lucrezia Agliani