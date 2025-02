L’incontro a Washington tra Trump e Netanyahu ha fatto emergere un nuovo piano per la gestione futura della striscia di Gaza da parte degli Stati Uniti e una conferma di larga intesa tra i due leader.

Un controllo USA di Gaza

“The United States will take over the Gaza Strip”: Trump ha annunciato l’ipotesi di un piano di presa di controllo della striscia di Gaza da parte degli Stati Uniti, finalizzato alla ricostruzione e alla stabilizzazione del territorio, prevedendo così lo spostamento dell’intera popolazione palestinese al fine di trasformare la Striscia di Gaza nella “riviera del Medio Oriente” e non escludendo l’ipotesi di uno schieramento di truppe statunitensi.

Tale denominazione fa emergere molte problematicità: è necessario puntualizzare che la sola ipotesi pone in ballo una serie di questioni che riguardano la crisi umanitaria e politica che i palestinesi ancora una volta si troverebbero ad affrontare, con il serio rischio di fare da miccia per un’escalation in termini di violenza e alimentando la crisi stessa che sta già devastando la popolazione.

Cosa prevede il piano e le conseguenze per la popolazione palestinese

I palestinesi per Trump non avrebbero altra scelta se non quella di lasciare Gaza che verrebbe trasformata in un sito di demolizione per la pulizia del territorio dagli edifici distrutti, consentendo uno sviluppo economico di vaste dimensioni attraverso la fornitura di lavoro e abitazioni, valutando l’ipotesi di un trasferimento della popolazione nei paesi confinanti di Giordania ed Egitto.

L’obiettivo è fare di Gaza non un luogo di ricostruzione per i palestinesi, bensì renderla idonea al turismo e alla vendita, altra formula edulcorante per indicare una pulizia etnica del territorio e una migrazione forzata di una popolazione già in condizioni di assoluta crisi e incertezza su tutti i fronti.

Le contraddizioni nella linea di Trump in Medio Oriente

Il piano è un’arbitraria ridefinizione della geografia dell’area, senza considerare il ruolo e la centralità della popolazione stessa nel processo di ricostruzione. Un piano che mostra ambiguità anche per la forte contraddizione con la linea annunciata da Trump durante la precedente presidenza e oltre nel corso del tempo, la quale contava di assottigliare il ruolo statunitense negli affari regionali del Medio Oriente per sollevare le casse e le risorse americane da ogni impegno. Il piano proposto implicherebbe, al contrario, una solida presenza, un monitoraggio costante e una grande spesa per gli Stati Uniti, nonostante la portavoce della Casa Bianca abbia affermato che il progetto non verrebbe finanziato attraverso il denaro dei contribuenti americani.

Una violazione del diritto internazionale

L’espulsione dei palestinesi da Gaza, inoltre, sarebbe un’esplicita violazione della Convenzione di Ginevra – ratificata sia da Israele che dagli Stati Uniti – che vieta ogni tipo di trasferimento forzato di popolazione per qualsiasi motivo all’articolo 49 del documento. I palestinesi di Gaza sarebbero posti nella condizione di rivivere l’esodo forzato del 1948 – la Nakba – e così l’abbandono delle proprie case e della propria terra, evento che ha segnato la vita di centinaia di migliaia di persone.

L’entusiasmo di Netanyahu alla proposta USA

Quella che per Trump rappresenta la via per riportare la stabilità, non è però stata accolta positivamente dai paesi dell’area. Al contrario Netanyahu, in conferenza stampa congiunta, sembrava soddisfatto per il piano ipotizzato da Trump, affermando che il presidente ha fornito la possibilità di pensare “outside the box” ponendo sul tavolo “idee nuove”.

La reazione del resto del mondo

Il “no” arriva dai paesi direttamente coinvolti, come la Giordania e l’Egitto, i quali non hanno intenzione di fornire la propria disponibilità politica ed economica per accogliere una soluzione di questo tipo. Hamas definisce la proposta di Trump assurda e il parere contrario arriva anche da gran parte dei paesi europei e dalla Cina che si dichiarano impegnati da tempo nella prospettiva di una creazione di due popoli e due Stati, progetto che da un’iniziativa di questa portata potrebbe essere messo in grave crisi, se non cancellato in maniera definitiva.

Il popolo palestinese ha reagito alla notizia anche attraverso i social, ribadendo fermamente la volontà di rimanere a Gaza e di non avere alcuna intenzione di lasciare la propria terra per dare il via libera ad un progetto già visto.

Elisa Del Beato