In un post pubblicato sulla piattaforma Truth Social, l’ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha dichiarato la sua intenzione di riaprire Alcatraz, la famigerata prigione situata su un isolotto nella baia di San Francisco. Chiusa da oltre sessant’anni, la struttura verrebbe – secondo le parole di Trump – “ricostruita e ampliata” per accogliere i criminali “più feroci e irriducibili” del Paese. L’idea della riapertura di Alcatraz, oltre a sollevare forti polemiche, è stata subito considerata irrealizzabile dagli esperti, ma ha catalizzato l’attenzione dell’opinione pubblica.

Una provocazione più che un progetto concreto

Dietro l’uscita mediatica dell’ex presidente si nasconderebbe, secondo molti osservatori, un tentativo di sviare l’attenzione dalle difficoltà economiche del Paese: il PIL statunitense ha registrato un calo nel primo trimestre del 2025, il primo dopo cinque anni di crescita. Nel medesimo weekend in cui è stato pubblicato l’annuncio della potenziale e futura riapertura di Alcatraz, Trump ha diffuso immagini di sé stesso generate con l’intelligenza artificiale, in cui appare vestito da pontefice o come un eroe di Star Wars, oltre a dichiarazioni ambigue sulla Costituzione americana.

Tutto questo sembra far parte di una strategia di distrazione più che di una reale politica penitenziaria. Intanto, come dimostra il post pubblicato sulle sue piattaforme di riferimento, continua con la sua marcia razzista e xenofoba. Dichiara infatti nel suo post che l’America “non sarà più ostaggio di criminali, delinquenti e giudici che hanno paura di fare il loro lavoro e di permetterci di rimuovere i criminali che sono entrati illegalmente nel nostro Paese”.

Costi proibitivi e ostacoli pratici

Anche volendo prendere sul serio la proposta, l’idea della riapertura di Alcatraz è logisticamente e finanziariamente poco plausibile. Il sito oggi è una popolare attrazione turistica, visitata da oltre un milione di persone all’anno e gestita dal National Park Service. Qualsiasi tentativo di trasformarla nuovamente in carcere implicherebbe la demolizione completa dell’attuale struttura, ormai in stato di degrado avanzato, e la costruzione di un nuovo impianto con standard moderni.

I costi sarebbero colossali, così come lo furono quelli che portarono alla sua chiusura nel 1963: mantenere un detenuto ad Alcatraz costava più del triplo rispetto ad altre prigioni federali dell’epoca.

Un passato intriso di leggende e violenza

Nata inizialmente come fortificazione militare nella seconda metà del XIX secolo, l’isola di Alcatraz fu trasformata in penitenziario federale nel 1934, con lo scopo di isolare i criminali più pericolosi e irrecuperabili del Paese. Il carcere divenne rapidamente celebre per le condizioni di detenzione estreme e la sua fama di luogo “inespugnabile”, da cui era praticamente impossibile fuggire.

Tuttavia, almeno 14 tentativi di evasione furono registrati durante i 29 anni di attività della prigione, anche se molti furono fatali per i protagonisti.







I prigionieri più celebri: tra mitologia e cronaca nera

Tra gli ex detenuti più noti di Alcatraz spiccano figure entrate nel mito del crimine americano. Il gangster Al Capone, simbolo del proibizionismo, vi trascorse quattro anni. George “Machine Gun” Kelly, noto per rapine e rapimenti, e Robert Franklin Stroud, che diventò famoso come “l’uomo degli uccelli di Alcatraz”, furono altri due “ospiti” celebri.

Stroud, autodidatta appassionato di ornitologia, scrisse due trattati scientifici durante la sua permanenza. Queste storie contribuirono a costruire la leggenda della prigione, alimentata anche dal cinema.

Cinema e ribellione: l’altro volto dell’isola

La chiusura definitiva della prigione avvenne nel 1963, per decisione del procuratore generale Robert Kennedy, che ne denunciò l’inefficienza e i costi esorbitanti. Negli anni successivi, l’isola fu teatro di proteste: nel 1969, fu occupata per 19 mesi da attivisti nativi americani, che contestavano le politiche federali nei confronti delle popolazioni indigene.

Nel frattempo, Alcatraz è entrata nell’immaginario collettivo anche grazie al cinema: “Fuga da Alcatraz” (1979) con Clint Eastwood e “The Rock” (1996) con Sean Connery e Nicolas Cage hanno contribuito a cementarne la leggenda.

Una strategia populista e simbolica

Trump ha giustificato la sua proposta della riapertura di Alcatraz come una misura di ordine pubblico, affermando che “troppi criminali pericolosi vivono indisturbati tra cittadini onesti” e che l’America “seria” del passato sapeva come trattare chi minacciava la sicurezza collettiva.

Il ritorno di Alcatraz, nelle intenzioni dell’ex presidente, dovrebbe rappresentare un nuovo simbolo della legge americana e del suo rispetto. Tuttavia, l’idea sembra più un espediente retorico che un piano realizzabile, utilizzato per ribadire messaggi securitari e per alimentare la propria base elettorale.

Lucrezia Agliani