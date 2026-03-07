Il ritorno alla Casa Bianca di Donald J. Trump ha portato con sé una revisione profonda dell’approccio statunitense all’America Latina, compresa la presentazione di un’iniziativa strategica radicalmente nuova che intende ridefinire i rapporti con i Paesi dell’emisfero occidentale. Anziché limitarsi a interventi diplomatici convenzionali, l’amministrazione statunitense – come confermato da comunicati ufficiali e reportage internazionali – ha deciso di battezzare il proprio progetto con un nome carico di intento simbolico e strategico: “Shield of the Americas”, ovvero “Scudo delle Americhe”.

Questa denominazione è stata ben pensata: suggerisce un paradigma difensivo e di cooperazione regionale globale, concepito per affrontare problemi che da tempo sono al centro del dibattito politico interno negli Stati Uniti e nei Paesi latinoamericani: narcotraffico, crimine transnazionale e migrazione irregolare. Ma al di là delle dichiarazioni ufficiali, l’iniziativa rappresenta anche una revisione della strategia geopolitica statunitense nel continente, potenzialmente con ripercussioni profonde sugli equilibri interamericani.







Dalla sicurezza interna all’agenda hemisferica: il ruolo di Kristi Noem

Parallelamente all’annuncio dello Shield of the Americas, Trump ha compiuto una mossa amministrativa significativa: la rimozione di Kristi Noem dal ruolo di Segretaria del Department of Homeland Security (DHS). Noem, figura politica di primo piano all’interno della leadership repubblicana e fino a poco tempo fa responsabile delle politiche di sicurezza interna degli Stati Uniti, è stata ricollocata come “Special Envoy” – Inviata Speciale – per il nuovo programma hemisferico.

La decisione di spostare Noem da una delle posizioni più delicate dell’amministrazione – quella che sovrintende alle frontiere, all’immigrazione e alla sicurezza interna – a un incarico diplomatico internazionale ha suscitato reazioni contrastanti nei circoli politici e nei media. Secondo i promotori della mossa, Noem porta con sé esperienza diretta nella lotta contro l’immigrazione clandestina e il crimine organizzato, che potrebbe essere utile nella negoziazione e nella realizzazione di un quadro di cooperazione con Paesi partner.

Tuttavia, osservatori critici hanno interpretato il suo allontanamento da DHS non solo come una promozione simbolica, ma anche come un modo per attenuare le crescenti critiche bipartisan alla sua gestione del dipartimento. Per mesi il suo operato nel DHS era stato oggetto di scrutinio da parte di deputati e senatori, sia repubblicani sia democratici, in particolare per le decisioni legate all’immigrazione e alla gestione di situazioni di crisi al confine.

Secondo decine di articoli e fonti, Noem – ex governatrice del Dakota del Sud e membro di spicco del Partito Repubblicano – era già sotto pressione per controversie che includevano un vasto investimento pubblicitario da parte del DHS e operazioni di polizia federale molto visibili ma politicamente controverse. La nuova posizione di “Special Envoy” non è ancora completamente formalizzata dal punto di vista istituzionale, e la sua efficacia pratica dipenderà dalla capacità di tradurre la retorica politica in risultati tangibili tra governi con culture e priorità molto diverse.

La prima cattedrale politica: il summit di Doral

Il culmine simbolico dell’iniziativa Shield of the Americas sarà il primo vertice internazionale dedicato a questo nuovo quadro di cooperazione. Il summit è stato convocato presso il resort golfistico di Trump a Doral, in Florida, e rappresenta la prima grande occasione di incontro tra Washington e un gruppo selezionato di leader latinoamericani sotto l’egida di questa strategia.

La lista degli invitati include rappresentanti di almeno una decina di Paesi dell’emisfero occidentale, tra cui Argentina, Bolivia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Honduras, Panama, Paraguay, Repubblica Dominicana e Trinidad e Tobago. Tra i partecipanti sono attesi – oltre allo stesso presidente Trump – membri chiave dell’amministrazione statunitense, come il Segretario di Stato Marco Rubio e il Segretario alla Difesa Pete Hegseth.

Non sorprende che l’agenda dell’incontro si concentri su temi cari all’establishment conservatore statunitense: il contrasto al narcotraffico, la criminalità transnazionale e la “migrazione irregolare” come elemento destabilizzante per il sistema sociale e politico dell’area. Si prevede inoltre che saranno discussi accordi operativi – potenzialmente anche di natura militare o paramilitare – per rafforzare la sicurezza delle frontiere e delle rotte di traffico che collegano gli Stati Uniti al resto del continente.

Sebbene la Casa Bianca presenti lo Shield of the Americas come una piattaforma di cooperazione, molti analisti internazionali interpretano questa iniziativa come parte di un quadro strategico più grande. In determinati ambienti critici, la mossa è vista come un tentativo degli Stati Uniti di recuperare influenza politica ed economica nella regione, in una fase in cui competono con potenze esterne – in particolare la Cina – per relazioni commerciali, investimenti infrastrutturali e influenza ideologica.

Questa visione è rafforzata dal fatto che Paesi chiave come Messico, Brasile e Colombia non sono stati tra gli interlocutori invitati al primo summit, indicando che Shield of the Americas non è (almeno per il momento) una piattaforma di cooperazione continentale inclusiva, ma piuttosto un forum selettivo che privilegia Stati i cui leader sono più allineati con l’agenda politica dell’amministrazione statunitense.

Reazioni e percezioni

La presentazione di questo piano non è stata accolta in modo unanime. Molti governi latinoamericani mostrano interesse per temi come la sicurezza e lo sviluppo economico, ma altri – in particolare quelli esclusi dall’agenda di Doral – hanno espresso riserve o critiche, vedendo nella nuova iniziativa una forma di pressing politico o tentativo di allineamento ideologico.

In alcune capitali, l’idea di un forum regionale in cui gli Stati Uniti dettano l’agenda politica e con selezioni mirate degli interlocutori è stata accolta con scetticismo. Critici sostengono che l’approccio possa suscitare divisioni interne e contrapposizioni ideologiche, piuttosto che promuovere l’unità regionale.

La nascita dello Shield of the Americas rappresenta un momento di svolta nella politica estera degli Stati Uniti verso l’emisfero occidentale. L’iniziativa, presentata come una piattaforma di collaborazione per combattere crimine e migrazione irregolare, si intreccia con una visione strategica più ampia di riaffermazione dell’influenza americana nella regione.

