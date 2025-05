Durante una recente intervista televisiva, il presidente Donald Trump ha fatto discutere con alcune dichiarazioni. In particolare, ha affermato di non escludere l’uso della forza militare per ottenere il controllo della Groenlandia, il più grande territorio insulare del mondo e parte del Regno di Danimarca, alleato storico degli Stati Uniti nell’ambito della NATO.

Il tema del controllo della Groenlandia non è nuovo per Trump. Fin dal suo primo mandato alla Casa Bianca, ha più volte avanzato l’ipotesi che gli Stati Uniti possano espandersi verso nord, puntando su un’isola considerata strategicamente fondamentale. La Groenlandia, infatti, rappresenta non solo un punto chiave dal punto di vista militare, ma anche un potenziale giacimento di risorse naturali, soprattutto in un’epoca in cui l’Artico diventa sempre più accessibile a causa dei cambiamenti climatici.







Nel corso dell’intervista rilasciata alla trasmissione Meet The Press della NBC, Trump ha risposto in modo evasivo alla domanda diretta su un possibile intervento armato nella regione. Ha detto di non voler escludere nulla, sottolineando che “la Groenlandia è fondamentale per la sicurezza internazionale”. Ha aggiunto che la popolazione dell’isola è ridotta e che, qualora il territorio entrasse sotto l’influenza americana, i cittadini locali verrebbero “ben accolti” e “valorizzati”.

Il controllo della Groenlandia al centro delle tensioni tra Stati Uniti e Danimarca

Le parole del presidente hanno immediatamente sollevato reazioni preoccupate da parte di esponenti politici danesi e groenlandesi. Il primo ministro danese Mette Frederiksen ha ribadito con fermezza che “non è possibile annettere un altro Paese”, mentre i leader locali della Groenlandia hanno espresso profondo disappunto per l’idea di essere oggetto di una trattativa tra potenze straniere.

Le tensioni, tuttavia, non si fermano alla Groenlandia. Trump ha anche parlato di una possibile annessione del Canada agli Stati Uniti, suggerendo – seppur in modo meno deciso – che il tema potrebbe essere discusso con il nuovo primo ministro canadese, Mark Carney. Sebbene abbia dichiarato di non ritenere probabile un’azione militare nei confronti del vicino settentrionale, ha lasciato intendere che un’integrazione tra i due Paesi sarebbe “vantaggiosa” per gli Stati Uniti, soprattutto in termini economici.

Il Canada e la Groenlandia nel mirino della retorica trumpiana

Secondo Trump, il Canada beneficerebbe di sovvenzioni statunitensi per un valore stimato di 200 miliardi di dollari all’anno. Inoltre, ha dichiarato che gli Stati Uniti non avrebbero realmente bisogno delle risorse canadesi, sostenendo che il Paese possiede già automobili, legname ed energia in abbondanza. Queste affermazioni, in parte provocatorie, si inseriscono nella più ampia retorica “America First” che ha contraddistinto la sua presidenza.

Un sondaggio pubblicato di recente ha rivelato che una significativa parte dell’opinione pubblica statunitense crede che Trump sia serio riguardo ai suoi progetti di espansione territoriale. In particolare, il 68% degli intervistati ritiene plausibile che il presidente voglia davvero ottenere il controllo della Groenlandia, mentre il 53% lo considera determinato anche rispetto al Canada. Tuttavia, la maggioranza degli americani si oppone a entrambe le ipotesi. Il 76% è contrario all’acquisizione della Groenlandia, e l’86% respinge l’idea di inglobare il Canada.

Questi dati dimostrano che, sebbene alcune dichiarazioni di Trump trovino eco tra i suoi sostenitori più fedeli, esiste una forte resistenza a progetti di espansione che potrebbero minacciare l’equilibrio geopolitico internazionale. L’idea di utilizzare la forza per il controllo della Groenlandia, o per integrare il Canada negli Stati Uniti, riporta alla mente logiche imperialistiche ormai considerate superate.

Nel contesto attuale, in cui la diplomazia multilaterale è più che mai necessaria per affrontare sfide comuni come la crisi climatica o la sicurezza globale, simili proposte rischiano di compromettere relazioni consolidate e di alimentare tensioni in aree già sensibili.

Trump, tuttavia, continua a posizionarsi come un leader disposto a rompere gli schemi tradizionali. Il suo approccio, spesso definito “non convenzionale”, desta preoccupazione tra gli alleati internazionali ma mantiene vivo l’interesse di una parte dell’elettorato americano che apprezza il suo stile diretto e provocatorio.

Resta ora da vedere se queste esternazioni resteranno dichiarazioni isolate o se si trasformeranno in elementi concreti del dibattito politico, soprattutto in vista delle prossime elezioni. Ma una cosa è certa: il tema del controllo della Groenlandia, un tempo ritenuto marginale, è tornato prepotentemente al centro della scena politica internazionale.

Elena Caccioppoli