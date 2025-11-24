L’amministrazione del presidente statunitense Donald Trump ha reso noto giovedì un piano per l’espansione delle trivellazioni petrolifere al largo delle coste della California, della Florida e dell’Alaska. L’iniziativa di trivellazioni offshore, secondo il governo, rientra in una strategia più ampia volta a rafforzare la produzione energetica nazionale e a garantire la cosiddetta “dominanza energetica” degli Stati Uniti, ma ha suscitato preoccupazioni tra ambientalisti, autorità locali e alcuni legislatori.

Dettagli del piano e concessioni previste

Il progetto prevede complessivamente 34 concessioni per le trivellazioni offshore, distribuite tra la costa californiana, il Golfo del Messico e una zona artica al largo dell’Alaska, denominata “Alto Artico”. Nello specifico, la California vedrà sei aste per nuovi contratti di sfruttamento tra il 2027 e il 2030, mentre la Florida e l’Alaska saranno interessate da ulteriori operazioni offshore a distanze superiori alle 100 miglia dalla costa.

Secondo il segretario agli Interni, Doug Burgum, i tempi per l’effettiva produzione di petrolio dalle nuove concessioni saranno lunghi, ma l’obiettivo è garantire continuità occupazionale e sostenere la capacità produttiva del settore nei prossimi decenni. La decisione ha generato risposte contrastanti all’interno del partito repubblicano e tra le autorità locali. In Florida, un portavoce del governatore Ron DeSantis ha invitato l’amministrazione a riconsiderare la scelta, mentre il senatore Rick Scott ha ribadito la necessità di proteggere le coste dallo sfruttamento.

Anche la California ha espresso forte opposizione. Il governatore Gavin Newsom ha definito il piano di trivellazioni offshore “irresponsabile” e ha promesso che lo Stato utilizzerà ogni mezzo legale disponibile per tutelare l’integrità delle coste e la sicurezza delle comunità locali. Il deputato Jared Huffman ha sottolineato che l’iniziativa copre l’intera costa californiana e altre aree sensibili, alimentando il rischio per economie turistiche e ecosistemi marini.

L’American Petroleum Institute ha invece salutato il piano come un “passo storico” per l’espansione delle risorse offshore e la sicurezza energetica nazionale.

Contesto storico e ambientale

La California ha una lunga storia di produzione petrolifera offshore, segnata dal tragico incidente di Santa Barbara del 1969, evento che diede avvio al moderno movimento ambientalista statunitense. Negli anni successivi, lo Stato ha imposto restrizioni sui nuovi contratti federali, mentre le piattaforme esistenti hanno continuato a operare. L’area al largo di Santa Barbara è tornata al centro dell’attenzione nel 2015, quando un grave sversamento petrolifero ha danneggiato l’ambiente marino e le coste locali.

Nel Golfo del Messico, la memoria della Deepwater Horizon del 2010 rimane viva: l’incidente provocò una delle più grandi catastrofi ambientali degli Stati Uniti, contaminando vaste aree costiere e influenzando le economie locali. Le autorità militari hanno inoltre segnalato potenziali interferenze delle trivellazioni con aree di addestramento, comprese sperimentazioni di munizioni avanzate.







Critiche ambientaliste e preoccupazioni ecologiche

Le associazioni ambientaliste hanno espresso preoccupazioni riguardo agli impatti sugli ecosistemi marini e costieri delle trivellazioni offshore. L’Environmental Defense Center di Santa Barbara ha sottolineato i rischi per la fauna marina, comprese specie vulnerabili come balenottere azzurre, megattere e balene comuni. Maggie Hall, vice direttrice legale dell’organizzazione, ha dichiarato che non esiste un modo sicuro per trivellare senza effetti devastanti, definendo il rischio “inaccettabile”.

Inoltre, l’iniziativa statunitense si colloca in un contesto internazionale delicato: gli Stati Uniti hanno boicottato la conferenza Cop30 in Brasile, mentre gran parte della comunità internazionale si impegna a ridurre le emissioni di carbonio per mitigare la crisi climatica.

Politiche energetiche e contrasto con l’amministrazione Biden

Dall’insediamento del secondo mandato, Trump ha smantellato molte delle politiche ambientali di Joe Biden, ritenute restrittive per l’industria dei combustibili fossili. Il Presidente repubblicano considera la crisi climatica una “truffa” e ha ritirato gli Stati Uniti dall’accordo di Parigi.

Biden, pur avendo introdotto limiti sulle trivellazioni offshore e fissato ambiziosi obiettivi climatici, aveva comunque raggiunto picchi storici nella produzione petrolifera. Trump, al contrario, ha puntato a rimuovere restrizioni e favorire le compagnie petrolifere, promuovendo progetti come quello della Sable Offshore Corp. al largo di Santa Barbara, mirati a riavviare attività interrotte da incidenti precedenti.

Il piano annunciato dall’amministrazione Trump segna un’espansione significativa delle trivellazioni offshore statunitensi, con potenziali impatti economici, ambientali e politici. L’opposizione dei governi statali di California e Florida, dei legislatori locali e delle associazioni ambientaliste lascia prevedere battaglie legali e politiche nei prossimi mesi.

L’amministrazione insiste sulla necessità di garantire la sicurezza energetica e la continuità occupazionale nel settore, ma il contrasto tra sviluppo economico e tutela ambientale appare destinato a intensificarsi, alimentando un dibattito che coinvolge economia, politica interna e relazioni internazionali.

Lucrezia Agliani