Tuca and Bertie: dall’autrice di Bojack Horseman in arrivo una nuova serie

Tuca and Bertie, questo il nome del nuovo progetto di Lisa Hanawalt. Se il nome dell’autrice dovesse risultarvi irrilevante allora forse non siete tra le miglia di fan del celebre Bojack Horseman. Quest’ultimo è il protagonista di una delle più seguite e apprezzate serie animate del catalogo Netflix. Vuoi per la profondità e l’introspezione del personaggio, vuoi per alcune situazioni paradossali di fatto è uno dei personaggi più amati del momento.

Proprio a causa di questo, probabilmente, il colosso dello streaming ha deciso di puntare forte sulla Hanawalt. Da qualche ora è infatti ufficiale che il nuovo progetto della fumettista statunitense è stato approvato e messo in cantiere.









Tuca and Bertie: trama e personaggi

Ancora una volta i personaggi principali saranno degli animali antropomorfizzati. La base della trama sarà l’amicizia che lega due donne uccello trentenni che vivono nello stesso palazzo. Nella fattispecie saranno un tucano di nome Tuca e un non meglio specificato, per ora, uccello canterino di nome Bertie. Tuca è piuttosto insolente e spensierata, mentre Bertie è una sognatrice ad occhi aperti molto ansiosa e apprensiva.

Per ora è stata approvata solo la prima stagione, ovviamente. Questa sarà composta, come per Bojack, da 10 episodi di circa 20 minuti l’uno. Purtroppo ancora niente è stato stabilito per quanto riguarda le voci che verranno prestate ai personaggi. Al momento tutto quello che è trapelato è che a impersonare Tuca, negli U.S.A., sarà la comica Tiffany Haddish. Nessuna conferma, ancora, nemmeno sulla poosibilità di intrecci tra le vicende di Bojack o meno. Non è stata data alcuna notizia, infatti, se i due universi narrativi siano diversi o se sia lo stesso.

Lo show sarà prodotto dalla Tornante Company e animata da ShadowMachine.

Visto il successo e la popolarità della prima serie creata dalla Hanawalt (rinnovata già per una quinta stagione) non possiamo che sperare il meglio anche per questo nuovo progetto. Per il momento rimaniamo in attesa.

Emanuele Algieri