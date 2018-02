Si chiama TuliPark e non si trova in Olanda come si potrebbe pensare, ma nel Lazio, a due passi dalla capitale, a Prima Porta. Non occorre fare migliaia di chilometri per poter ammirare le distese dei tulipani colorati che fanno così tendenza nei Paesi Bassi in primavera. TuliPark è un’esplosione di colori ed è una realtà italiana, organizzata dall’azienda floricola siciliana, FloraNixena, con il patrocinio del Comune di Roma, del Parco di Veio e Coldiretti, in sponsorship con la Galleria Commerciale “Porta di Roma”.









TuliPark nasce da un’idea dell’ Azienda Votadoro, che si occupa di coltivazione, produzione e vendita all’ingrosso di fiori recisi, fondata nel 1979 ad opera di Votadoro Emanuele che inizia a coltivare la passione per i fiori, tramandandola in questo modo ai figli.

I fratelli Votadoro, responsabili del TuliPark, appassionati dal paese con i mulini a vento e dalle sue caratteristiche, hanno scelto Roma per questo progetto importante, perché Roma è una delle più belle città d’italia, nonché la capitale e non poteva mancare un giardino fiorito di simili dimensioni.

Nella seconda metà di marzo circa, in Via della Giustiniana 260 (Roma), sbocceranno 300 mila tulipani, di 75 varietà diverse. Una distesa di ben 15 mila metri quadri di colore, che offrirà ai visitatori un’oasi di emozioni. La bellezza dell’Olanda si traferisce a Roma e lo fa al TuliPark, con un’esperienza eccezionale che durerà 30 giorni poco più di 3 settimane: tulipani ed eventi. Infatti ci saranno diversi stand dove poter acquistare souvenir tipici e un’area ristoro che offrirà cibi e bevande della tradizione olandese. L’intera manifestazione sarà accompagnata da spettacoli, balli, usanze e folklore della terra d’Olanda.

Il TuliPark ha l’obbiettivo di coinvolgere i visitatori tramite la raccolta diretta, il metodo u-Pick! (“tu cogli”) e personalizzare così il proprio mazzo con i tulipani e i colori preferiti. L’attività di raccolta è seguita dalla guida del TuliPark che presenterà, con una breve introduzione all’ingresso come funziona il parco e come raccogliere i tulipani.

Per seguire da vicino la nascita del campo, dalla semina dei bulbi allo spuntare dei tulipani, basta collegarsi al sito https://www.tulipark.it/ oppure alle pagine TuliPark Roma sui social Facebook, Twitter e Instagram.

Non resta che aspettare, confidare nel sole e nell’arrivo della primavera per recarci a Roma, al TuliPark, credendo di essere in Olanda!

Maggie Van Der Toorn