Un nuovo studio internazionale lancia un ulteriore campanello d’allarme sul consumo di alcol e le sue ripercussioni sulla salute. Condotta dall’Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro (IARC), istituzione affiliata all’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), la ricerca ha mostrato una correlazione tra l’assunzione regolare di alcol e un aumento, seppur modesto ma statisticamente rilevante, del rischio di sviluppare il tumore al pancreas, una delle neoplasie più letali e insidiose.

Il dato più allarmante emerso è che per ogni incremento di dieci grammi al giorno nell’assunzione di alcol – l’equivalente di circa un bicchiere di vino o una piccola birra – il rischio relativo di sviluppare questa forma di tumore aumenta del 3%. Una percentuale che potrebbe sembrare contenuta, ma che assume un peso specifico significativo se rapportata all’ampiezza della popolazione mondiale e alla natura particolarmente aggressiva del carcinoma pancreatico.

Un’indagine su scala globale: la metodologia

La forza dello studio risiede nella vastità e nell’accuratezza del campione analizzato. I ricercatori hanno preso in esame i dati provenienti da 30 coorti di popolazione, distribuite su quattro continenti: Asia, Australia, Europa e Nord America. In totale, sono stati considerati quasi 2,5 milioni di soggetti adulti, tutti privi di diagnosi oncologiche al momento dell’arruolamento, avvenuto tra il 1980 e il 2013. L’età media dei partecipanti all’ingresso nello studio era di 57 anni.

Il follow-up, che si è protratto mediamente per 16 anni, ha permesso di monitorare l’insorgenza di nuovi casi di tumore al pancreas, registrandone oltre 10.000. La longevità dell’osservazione, unita alla diversificazione geografica e socio-demografica dei partecipanti, conferisce robustezza statistica ai risultati.

Differenze tra uomini e donne

Un aspetto interessante della ricerca è la stratificazione del rischio per sesso e quantità di alcol consumato. Nelle donne, il confronto tra un consumo basso di alcol (compreso tra 0,1 e 5 grammi al giorno) e un consumo moderato (da 15 a 30 grammi al giorno) ha mostrato un aumento del rischio del 12% per il tumore pancreatico. Negli uomini, invece, il rischio cresce in modo più marcato al crescere dell’assunzione: un consumo giornaliero compreso tra 30 e 60 grammi comporta un aumento del rischio del 15%, mentre superare i 60 grammi al giorno può far salire il rischio fino al 36%.

Questi dati suggeriscono che il corpo femminile e quello maschile metabolizzano l’alcol in maniera differente, ma confermano comunque l’esistenza di una relazione dose-dipendente tra alcol e neoplasia pancreatica.

Il carcinoma pancreatico: un killer silenzioso

Il tumore al pancreas rappresenta una delle forme più aggressive di cancro, spesso diagnosticata in fase avanzata a causa della mancanza di sintomi specifici nelle prime fasi. La sopravvivenza a cinque anni dalla diagnosi rimane drammaticamente bassa, con percentuali che oscillano tra il 5% e il 10%, a seconda delle risorse sanitarie disponibili e della tempestività dell’intervento terapeutico.

Questo tipo di tumore è noto per la sua rapidità di progressione e per la sua resistenza alle terapie convenzionali. Per tali motivi, la prevenzione – attraverso la modifica dei fattori di rischio comportamentali – riveste un ruolo cruciale.

Alcol e salute pubblica

Già da tempo, il consumo di alcol è stato associato a una vasta gamma di patologie, incluse le malattie cardiovascolari, le epatopatie croniche e numerosi tipi di cancro, tra cui quelli del fegato, dell’esofago, della mammella e del colon-retto. Tuttavia, il legame con il tumore pancreatico era, fino a oggi, meno chiaramente definito.

Lo studio dell’IARC contribuisce a colmare questa lacuna nella letteratura scientifica, mostrando come anche un consumo moderato di alcol possa avere conseguenze importanti, soprattutto se prolungato nel tempo. L’evidenza che il rischio aumenti con la quantità ingerita rafforza ulteriormente il messaggio di cautela verso l’assunzione abituale di bevande alcoliche.







Implicazioni per le politiche sanitarie

Alla luce di questi risultati, gli esperti in salute pubblica si trovano di fronte a una sfida complessa: quella di rivedere le linee guida sul consumo di alcol e di intensificare le campagne di informazione volte a sensibilizzare la popolazione sui rischi oncologici legati all’assunzione alcolica.

In molti Paesi, le raccomandazioni sanitarie parlano di un consumo moderato, generalmente non superiore a uno o due bicchieri di vino al giorno per gli uomini e uno per le donne. Tuttavia, questo nuovo studio suscita dubbi sull’adeguatezza di tali soglie, suggerendo che anche dosi considerate “sicure” possano in realtà aumentare il rischio di alcune forme tumorali.

Patricia Iori