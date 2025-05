Nonostante i progressi compiuti dalla ricerca medica negli ultimi decenni, il tumore ovarico continua a rappresentare una delle neoplasie ginecologiche più insidiose e letali. In Italia, ogni anno, oltre 5.000 donne ricevono una diagnosi che spesso arriva troppo tardi, quando la malattia ha già raggiunto uno stadio avanzato. Questa realtà genera interrogativi importanti sulla tempestività delle diagnosi, l’efficacia della prevenzione e, soprattutto, sull’accesso equo alle terapie più innovative ed efficaci.

Un appuntamento per non dimenticare: l’8 maggio, Giornata mondiale del tumore ovarico

Ogni anno, l’8 maggio, si celebra la Giornata mondiale del tumore ovarico. Un momento non solo simbolico, ma anche operativo, durante il quale medici, ricercatori, istituzioni sanitarie, associazioni di pazienti e caregiver si uniscono per richiamare l’attenzione pubblica e politica su una patologia troppo spesso sottovalutata. L’obiettivo è chiaro: trasformare la consapevolezza collettiva in azione concreta.

A livello nazionale, la giornata si traduce in una serie di eventi informativi, campagne di sensibilizzazione e tavole rotonde tra specialisti e rappresentanti delle istituzioni. Un confronto necessario per promuovere una cultura della prevenzione e sostenere l’implementazione di strumenti diagnostici più avanzati, accessibili a tutte le donne, indipendentemente dalla regione in cui vivono.

Un quadro epidemiologico allarmante

Secondo i dati dell’Associazione Italiana di Oncologia Medica (AIOM), il tumore ovarico rappresenta circa il 3% di tutti i tumori femminili, ma detiene un tasso di mortalità molto più alto rispetto ad altre neoplasie dell’apparato riproduttivo. La sua incidenza è stabile, ma preoccupano l’assenza di sintomi specifici nelle fasi iniziali e la difficoltà di individuazione precoce.

Solo il 20% delle diagnosi avviene in uno stadio iniziale, quando il tasso di sopravvivenza a cinque anni può superare il 90%. Nei casi diagnosticati tardivamente, invece, la percentuale scende drasticamente sotto il 30%. Una situazione che mostra una lacuna sistemica nel sistema sanitario nazionale: la mancanza di programmi strutturati di screening per questa specifica patologia.







Prevenzione e diagnosi precoce

Uno degli aspetti più critici nella lotta contro il tumore ovarico è la prevenzione, che attualmente si basa quasi esclusivamente sulla valutazione dei fattori di rischio genetici e familiari. A differenza di quanto accade per il tumore al seno o alla cervice uterina, per cui esistono screening sistematici e consolidati (mammografia e Pap test), per il tumore ovarico non è ancora disponibile un test di screening efficace e universalmente riconosciuto.

La possibilità di individuare precocemente la malattia rimane pertanto affidata all’intuizione clinica, alla disponibilità di esami ecografici transvaginali e al dosaggio del marker tumorale CA-125, che però presenta limiti di specificità e sensibilità. La conseguenza è che la diagnosi arriva spesso quando la malattia si è già estesa all’addome o ha coinvolto altri organi.

Il peso della disparità territoriale

Il contesto geografico gioca un ruolo determinante nella prognosi delle pazienti con tumore ovarico. Le differenze regionali in termini di accesso ai centri specializzati, disponibilità di tecnologie diagnostiche avanzate e farmaci innovativi costituiscono un ostacolo concreto alla cura efficace della malattia. Mentre in alcune regioni le pazienti possono contare su strutture d’eccellenza e un percorso terapeutico multidisciplinare, in altre devono affrontare liste d’attesa insostenibili o spostarsi altrove per ricevere cure adeguate.

Le associazioni di pazienti, come ACTO (Alleanza contro il Tumore Ovarico), denunciano da tempo questa disuguaglianza, chiedendo una maggiore uniformità nell’erogazione dei servizi sanitari. La realizzazione di una rete nazionale di centri oncologici di riferimento, la formazione continua degli operatori sanitari e l’adozione di protocolli condivisi rappresentano passaggi imprescindibili per garantire pari opportunità terapeutiche.

Terapie personalizzate e ricerca: la nuova frontiera della cura

Negli ultimi anni, la ricerca scientifica ha compiuto passi importanti nello sviluppo di terapie sempre più mirate per il trattamento del tumore ovarico. L’identificazione di specifiche mutazioni genetiche, come quelle nei geni BRCA1 e BRCA2, ha aperto la strada all’impiego di farmaci a bersaglio molecolare, come gli inibitori di PARP. Queste terapie, che interferiscono con la riparazione del DNA nelle cellule tumorali, hanno mostrato risultati incoraggianti in termini di sopravvivenza libera da malattia, specialmente nelle pazienti con mutazione BRCA.

Tuttavia, l’accesso a queste terapie non è sempre garantito. Oltre ai costi elevati, che spesso richiedono specifici accordi tra il Sistema Sanitario Nazionale e le aziende farmaceutiche, esiste il problema della scarsa diffusione dei test genetici, che dovrebbero essere proposti sistematicamente a tutte le donne con diagnosi di tumore ovarico.

Patricia Iori