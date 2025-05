Il 2023 si chiude con una realtà inquietante nel panorama della sanità pubblica italiana: più di 50mila casi tra tumori e lesioni precancerose non sono stati individuati tempestivamente a causa della scarsa partecipazione dei cittadini agli screening oncologici gratuiti promossi dal Servizio sanitario nazionale (SSN). Un dato non solo allarmante, ma indicativo di un problema più ampio che affonda le radici nella disinformazione, nella disuguaglianza territoriale e nella diffidenza verso la prevenzione.

I numeri, elaborati dalla Fondazione Gimbe a partire dai dati dell’Osservatorio nazionale screening (ONS), parlano chiaro: la metà della popolazione target non ha aderito ai programmi di screening per la mammella e la cervice uterina, mentre due terzi ha ignorato l’invito a sottoporsi al test per il colon-retto. Un comportamento che ha impedito la diagnosi precoce di migliaia di patologie oncologiche, privando i pazienti di trattamenti tempestivi e aumentando, di conseguenza, il rischio di decessi evitabili.

Un’occasione mancata: costi umani ed economici

La mancata individuazione di queste patologie nella fase iniziale della loro insorgenza ha ricadute multiple. Sul piano umano, si traduce in un maggiore numero di malati che scoprono la malattia in fase avanzata, con minori probabilità di guarigione e un decorso terapeutico più complesso e doloroso. Dal punto di vista del sistema sanitario, ciò significa un aggravio economico considerevole: le terapie per tumori in stadio avanzato sono infatti più costose e richiedono tempi di cura più lunghi, oltre a impegnare maggiormente le strutture ospedaliere.

Inoltre, la diagnosi tardiva incide profondamente sulla qualità della vita dei pazienti, compromettendo la loro capacità lavorativa e aumentando il carico assistenziale sulle famiglie. Una catena di conseguenze che, in definitiva, si sarebbe potuta in buona parte evitare con una maggiore consapevolezza e partecipazione ai programmi di screening.

Il nodo delle disuguaglianze territoriali

Uno degli aspetti più critici messi in luce dal report è la profonda disparità regionale nella partecipazione ai programmi di prevenzione oncologica. Le Regioni del Mezzogiorno risultano pesantemente in ritardo rispetto al Centro-Nord. In alcune aree del Sud, la percentuale di adesione agli screening è inferiore al 30%, mentre in altre regioni si registrano livelli superiori al 60%.

Queste disuguaglianze sono il frutto di un intreccio di fattori: infrastrutture sanitarie meno sviluppate, campagne informative meno efficaci, scarsa digitalizzazione dei servizi e, non di rado, una generale sfiducia nei confronti delle istituzioni sanitarie. La conseguenza è che i cittadini del Sud sono penalizzati doppiamente: da un lato hanno meno accesso ai programmi di screening, dall’altro sono esposti a un maggior rischio di diagnosi tardive e di mortalità oncologica.







Chi non partecipa e perché: un’analisi dei comportamenti

Dietro la mancata partecipazione agli screening non vi è solo disorganizzazione o carenza strutturale, ma anche una questione culturale e sociale. Molti cittadini non rispondono agli inviti perché sottovalutano l’importanza della prevenzione, temono l’esito dei test o ritengono il processo scomodo e invasivo. Altri ancora non ricevono l’invito a causa di errori nella comunicazione tra le ASL e la popolazione target o per mancata registrazione anagrafica.

Il fenomeno si acuisce in contesti caratterizzati da minore istruzione, basso reddito o limitato accesso ai servizi digitali. Inoltre, alcuni gruppi sociali – come gli immigrati, le persone anziane sole o chi vive in aree rurali – risultano sistematicamente esclusi dai circuiti di prevenzione, aggravando ulteriormente l’iniquità nell’accesso alla salute.

Il valore della prevenzione: benefici scientificamente dimostrati

La diagnosi precoce di un tumore aumenta in modo esponenziale le possibilità di guarigione. Gli screening organizzati – gratuiti, regolari e basati su protocolli validati – sono uno strumento fondamentale nella lotta contro il cancro. Permettono di individuare alterazioni cellulari prima che si trasformino in neoplasie invasive, riducendo drasticamente la mortalità per alcune delle patologie oncologiche più diffuse.

Per il carcinoma mammario, ad esempio, la mammografia biennale tra i 50 e i 69 anni ha dimostrato di ridurre la mortalità del 25-30%. Analogamente, il Pap test e l’HPV test per la cervice uterina consentono di intercettare lesioni precancerose con elevatissima efficacia. Lo stesso vale per il test del sangue occulto fecale e la colonscopia per il cancro del colon-retto, che possono prevenire l’evoluzione della malattia in oltre il 50% dei casi.

Le raccomandazioni

Alla luce dei dati emersi, la Fondazione Gimbe lancia un appello urgente alle istituzioni: è necessario un piano nazionale straordinario per rilanciare gli screening oncologici, superando gli ostacoli logistici, culturali e informativi. Le raccomandazioni spaziano dall’ampliamento delle campagne di sensibilizzazione all’integrazione dei servizi di screening con i medici di medicina generale, fino alla digitalizzazione del percorso di invito e prenotazione dei test.

Fondamentale sarà anche il rafforzamento delle risorse sanitarie nel Sud, affinché il diritto alla prevenzione sia garantito equamente su tutto il territorio nazionale. È indispensabile che i cittadini percepiscano lo screening non come un fastidio o un obbligo, ma come un’opportunità salvavita.

Verso una sanità realmente preventiva

Il caso degli screening oncologici in Italia rappresenta uno specchio fedele delle criticità del sistema sanitario in termini di prevenzione. La medicina del futuro, e in parte già del presente, si fonda sulla capacità di anticipare le malattie prima che si manifestino nella loro forma più aggressiva. In quest’ottica, il ruolo degli screening è centrale e irrinunciabile.

Ma perché ciò sia efficace, è necessario che vi sia una strategia condivisa, capillare e sostenuta da una volontà politica chiara e costante. Occorre un investimento in educazione sanitaria sin dalle scuole, una comunicazione mirata e una gestione più efficiente dell’organizzazione territoriale.