La gestione dei flussi dei migranti subsahariani giunti in Tunisia ha ormai raggiunto dei livelli di deterioramento insostenibili. La Lega tunisina per la difesa dei diritti dell’uomo alza la voce, accusando le autorità del totale abbandono di migliaia di persone, cittadine e migranti.

Migranti subsahariani visti come fantasmi

La Tunisia si trova ormai di fronte a un deterioramento umano sempre più vasto: violenze, discriminazioni e abusi sono ormai diventati la quotidianità dei migranti subsahariani giunti nel Paese, costretti a vivere in un contesto che nega loro i diritti umani fondamentali.

La Lega tunisina per la difesa dei diritti dell’uomo (Ltdh) ha alzato la voce per far ricadere l’attenzione su un argomento volutamente ignorato dalle autorità della Tunisia, ma ormai visibile e troppo preoccupante: la situazione dei flussi migratori e dei migranti subsahariani nel territorio è ormai sull’orlo del collasso, un collasso che sprofonda nella totale violazione dei diritti dell’uomo, della violenza e dell’insicurezza di migliaia di persone.

Autorità tunisine in silenzio di fronte al richiamo dei diritti fondamentali

La Tunisia sta affrontando una vera e propria crisi migratoria: migliaia di persone che vivono ogni giorno nella paura e nell’insicurezza, alimentate dalla crescente tensione dei flussi dei migranti subsahariani. Flussi mal gestiti, abbandonati a se stessi dalle autorità del Paese, che trovano nel territorio solo deterioramento, violenza e abbandono. La loro cattiva gestione sta generando una situazione di caos crescente, aumentando tensioni economiche e sociali e colpendo migliaia di persone, sia migranti che tunisini. La crisi, diffusa soprattutto nella regione di Al-Amra, nel governatorato di Sfax, ha infatti raggiunto livelli insostenibili, centrati ormai nella totale noncuranza della vita dei cittadini e dei migranti.

Contesti di violenza e insicurezza all’ordine del giorno, che non solo privano i diritti fondamentali di migliaia di immigrati, ma colpiscono duramente gli stessi residenti, che si ritrovano a vivere in circostanze di tensioni sociali ed economiche ormai elevate.

Voltare le spalle alla propria società conduce inevitabilmente a una crisi umanitaria. La Lega ha alzato la voce per richiamare i diritti negati a cittadini e migranti in quanto esseri umani, ma le autorità continuano a rimanere in silenzio di fronte al dolore non più solo territoriale, ma adesso globale.









Il richiamo della Lega

La Lega ha sottolineato l’urgenza di un’attivazione immediata da parte delle autorità tunisine, in modo da intervenire sul miglioramento di un contesto che ormai sta raggiungendo limiti disumani di sopportazione.

Politiche più inclusive e rispettose dell’essere umano in quanto tale, impegni internazionali da parte della Tunisia e un’attivazione immediata per l’aumento della coesione sociale sono dei punti primari da mettere in atto, in modo da garantire la tutela dei diritti fondamentali di ogni individuo, tunisino e migrante.

Condanna apertamente il razzismo istituzionale di diversi leader politici, soprattutto parlamentari, che per primi hanno dimostrato un atteggiamento discriminatorio nei confronti dei molti migranti subsahariani arrivati nel Paese. I capi si rivelano i primi a condannare al dolore e alla violenza la vita di altri, costretti a vivere ogni giorno scappando da abusi, maltrattamenti, torture e discriminazioni.

Esseri umani non più tali, che dalla povertà di molti arricchiscono se stessi, decidendo deliberatamente di lasciare nell’oblio i diritti fondamentali di migliaia di persone, molte delle quali cittadini dello Stato che governano.

Se siede al trono la violenza, nel Paese ci sarà violenza. La situazione va cambiata operando sulla corona stessa, in modo da attuare il prima possibile una corretta gestione dei flussi migratori subsahariani, che permettano una giusta coesione sociale, il rispetto del valore dei diritti fondamentali, e soprattutto l’eliminazione dell’odio e della discriminazione che ormai si sta diffondendo nel Paese.

Un momento di emergenza che va ascoltato: i governi hanno l’obbligo morale di far valere la dignità e il diritto alla vita di ogni cittadino, proprio o esterno.

La scelta di essere umani e rispettare gli umani deve sempre essere un pilastro di un governo responsabile, ma di questi tempi, sembra che molti più paesi se ne siano dimenticati.

Ginevra Montenovo