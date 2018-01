Turchia: aereo sbaglia atterraggio e finisce sulla scogliera

L’aereo sbaglia atterraggio, manca la pista e finisce in bilico sulla scogliera, a pochi metri dalle acque del Mar Nero. Fortuna ha voluto che il carrello dell’aereo, incastrandosi nel fango, abbia bloccato la caduta in mare del velivolo.

















Un incidente che avrebbe potuto avere conseguenze drammatiche per i passeggeri ma grazie al cielo si è concluso senza vittime e feriti. L’episodio, di cui non si conoscono ancora le cause, è accaduto la scorsa notte in Turchia presso l’aeroporto di Trabzon (Trebisonda). A bordo dell’aereo appartenente alla compagnia low cost Pegasus Airlines c’erano 162 passeggeri, due piloti e quattro assistenti di volo.









In fase di atterraggio l’aereo è finito fuori dalla pista. Le immagini pubblicate dalla Cnn Turk mostrano il velivolo in bilico sulla scogliera.

Ecco il video di video di una ripresa dall’alto:

Michele Lamonaca