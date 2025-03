Dopo una persecuzione durata sette anni, il 14 marzo sono state assolte 45 rappresentanti delle Madri del sabato; familiari delle persone scomparse in Turchia negli anni ’80 e ’90, che chiedono verità e giustizia.

L’arresto il 25 agosto 2018

Istanbul, Piazza Galatasaray. Quel giorno d’estate si svolge la settecentesima protesta non violenta per chiedere giustizia. Settecento sabati, sin dal 1995. Quel giorno però è diverso. La polizia ordina al gruppo di disperdersi: la protesta è stata bandita dal ministero dell’interno. I manifestanti si rifiutano e la polizia passa subito alla repressione più violenta. Usa i gas lacrimogeni, gli idranti, le pallottole di gomma.

Per 45 persone, tra cui diversi parenti delle vittime scomparse, si aprono le porte del tribunale con le accuse di “partecipazione a raduno non autorizzato” e “rifiuto di disperdersi nonostante il preavviso”. Un procedimento giudiziario che terminerà sette anni dopo con l’assoluzione.







Le Madri del sabato non si sono mai fermate però, nemmeno dopo quella prima giornata di repressione. Non più autorizzate a riunirsi in piazza, dall’agosto 2018 leggono la loro dichiarazione stampa settimanale davanti all’ufficio di İstanbul della Human Rights Association, circondate da transenne e scudi come pericolosi criminali.

Le Madri del sabato

Quella delle Madri del sabato può essere considerata la protesta più tenace e duratura del mondo. Incomincia il 27 maggio del 1995 e all’inizio sembra più una veglia; le persone si riuniscono in piazza, la foto dei propri cari in mano, la voglia di raccontare le loro storie.

Si ispirano alle madri di Plaza De Mayo in Argentina e ai loro figli, desaparecidos per mano della giunta militare. Anche la Turchia ha i suoi scomparsi politici, scomodi allo stato per le proprie posizioni e idee, tutti scomparsi dopo essere stati in custodia nelle mani delle forze dell’ordine. La maggior parte delle sparizioni si è verificata negli anni ’80 e ’90, durante il conflitto tra lo Stato turco e il PKK (Partito dei Lavoratori del Kurdistan). I loro familiari, per lo più attivisti politici, intellettuali e oppositori del governo, furono rapiti, torturati e uccisi, con i loro corpi mai restituiti alle famiglie. Il gruppo chiede:

«la trasparenza sulla sorte delle persone scomparse attraverso le informazioni registrate negli archivi di stato, il perseguimento dei responsabili, la regolamentazione del reato di sparizione forzata nel Codice penale turco come crimine contro l’umanità senza prescrizione e rettifica da parte della Turchia della Convenzione delle Nazioni Unite sulle sparizioni in custodia».

L’apertura di Erdoğan e poi il dietrofront

Nel febbraio del 2011, l’allora primo ministro Erdoğan invitò le Madri del sabato nel suo ufficio di Istanbul per ascoltare le loro richieste. Promise che il governo avrebbe fatto tutto il possibile per alleviare le loro sofferenze, anche se non sarebbe stato facile trovare la verità dopo 30 anni.

Poi arrivò il tentativo di golpe militare nel 2016 e la repressione in Turchia si fece sempre più violenta e totale. Arrivò il dietrofront anche sulle Madri del sabato, ormai considerate alla stregua di un gruppo terroristico:

«Coloro che occupano lo spazio davanti al Liceo di Galatasaray cercano di legittimare l’operato delle organizzazioni terroristiche. È un presidio che fa abuso del concetto di madre. Non possiamo tollerare tutto questo»

sono le parole di Suleyman Soylu, il ministro degli interni nel 2022.

Le storie

Il caso che fece partire la protesta è quello di Hasan Ocak, arrestato dopo gli scontri del ’95 a Gazi, Istanbul, e ritrovato cadavere due mesi dopo nel cimitero dei senza fissa dimora. Sul suo corpo evidenti segni di torture.

C’è poi quello di Cemil Kirbayir e sua mamma Berfo. Era il 1980 e Cemil , studente di 26 anni, venne prelevato dalla sua casa e mai più ritrovato. La mamma, nonostante la sua età sempre più avanzata, non ha mai saltato un sabato di protesta ed è stata tra le donne ricevute da Erdoğan e dalle sue promesse non mantenute. La storia della “Mamma Berfo” è stata raccontata nel documentario “33 Yillik Direnis: Berfo Ana” diretto da Veysi Altay.

Ogni sabato in piazza c’è anche Besna Tosun, che cerca suo padre da 30 anni. Aveva solo 12 anni quando la polizia l’ha portato via davanti ai suoi occhi. L’unica speranza per lei e sua madre è stata di unirsi al gruppo.

Solidarietà internazionale

Le associazioni per i diritti umani turche e internazionali hanno sempre supportato le Madri del sabato. Amnesty International si è appellata al presidente, protestando contro la decisione di bandire i presidi settimanali. Secondo l’organizzazione, il divieto di riunirsi a piazza Galatasaray impedisce ai manifestanti di esercitare pacificamente i propri diritti alla libertà di espressione e di riunione, garantiti dal diritto nazionale e internazionale.

Numerose sono state le partecipazioni ai presidi da parte di personalità politiche e attivisti. Nel 2015 l’ex presidente uruguaiano José Mujica ha visitato le persone che protestavano e lo stesso hanno fatto diversi parlamentari turchi, subendo anch’essi la violenza della polizia.

L’assoluzione di ieri 14 marzo è l’unica conclusione possibile per una persecuzione durata sette anni, che rischiava di rinchiudere 45 persone innocenti in un carcere per tre anni. Persone che chiedevano solo di sapere la verità.

Sara Pierri