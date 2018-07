Turismo: cambiano le regole per le imprese e i viaggiatori

Il turismo oggi

Il turismo è un sistema complesso e multiforme. Le aziende turistiche devono fare sempre più attenzione ai loro clienti che sono diventati informati e attivi. L’innovazione tecnologica, internet mobile e le compagnie aeree low cost, hanno contribuito a segnare un profondo cambiamento del settore. Una grande trasformazione – grazie ad internet – riguarda, la facilità con la quale i turisti hanno accesso, alle informazioni inerenti al viaggio. Oggi l’interazione tra il turista e la destinazione si sviluppa in tre momenti. Inizia prima con l’analisi delle informazioni utili a pianificare la partenza. Continua durante, con la ricerca delle attrattività offerte dalla destinazione, come i migliori ristoranti del posto. Prosegue dopo il viaggio, nel momento in cui i turisti rilasciano i feedback, sui vari siti della rete. Ad ogni modo il turismo è dunque un settore in continua crescita, che ha bisogno di nuovi e adeguati modelli di business.

Il turismo internazionale continua a mostrare una crescita significativa a livello mondiale e questo si traduce la creazione di nuovi posti di lavoro in molte economie

Zurab Pololikashvili, segretario Organizzazione Mondiale Turismo









La nuova direttiva europea

Cambiano le regole del turismo. Dal 1° luglio è entrata in vigore la nuova direttiva in riferimento ai pacchetti turistici e servizi turistici collegati. Non riguarderà solo le agenzie di viaggio, ma anche tutte le imprese di trasporto passeggeri via aerea, terrestre, ferroviaria, marittima. Destinatari della direttiva anche i portali online, che vendono servizi turistici. Mediante l’inclusione della direttiva Ue 2015/2302, vengono emanate regole più stringenti a tutela dei consumatori. Questi sono considerati come soggetti più deboli del rapporto turistico. Come spiega Gianni Rebecchi, presidente di Assoviaggi, la normativa ha molteplici elementi positivi. Primo fra tutti “l’armonizzazione” delle regole per garantire, uniformità normativa all’interno dell’Europa. I cittadini dunque acquisteranno tutti allo stesso modo e con le stesse garanzie.

Le imprese dovranno adattarsi ad ogni modo, a partire dagli oneri informativi, che dovranno essere maggiori nella fase precontrattuale e contrattuale del rapporto turistico. Si troveranno inoltre di fronte ad una maggiore responsabilità e alla gestione di nuovi diritti, nei confronti dei consumatori. Sarà possibile per esempio, cedere il pacchetto turistico ad un altro viaggiatore o avvalersi del diritto di recesso, prima dell’inizio del pacchetto.

Alessia Primavera