Turisti fanno il bagno nella fontana dell’Altare della Patria

Ancora una volta Roma è costretta ad assistere, impotente, all’ennesimo sfregio a uno dei suoi monumenti più importanti, da parte di turisti incivili.

Il bagno nella fontana

Dopo l’episodio di Campo de Fiori, in cui i tifosi francesi presenti in occasione della finale dei mondiali avevano preso di mira la fontana presente nella storica piazza, questa volta a subire la maleducazione e l’inciviltà di alcuni turisti stranieri, è stato l Altare della Patria, situato in pieno centro storico. Protagonisti del gesto incivile sono alcuni turisti di madrelingua inglese che hanno pensato bene di indossare i loro costumi da bagno e tuffarsi nella fontana situata ai piedi del monumento.

Il vergognoso episodio è avvenuto intorno alle 5,30 del pomeriggio, e sarebbe durato oltre dieci minuti, durante i quali uno dei “bagnanti” ha avuto il tempo di denudarsi completamente e immortalare la sua impresa con diversi selfie.

Nessun vigile urbano presente

Nonostante in quel momento Piazza Venezia fosse popolata da decine di turisti e semplici cittadini, nessuno ha mosso un dito per risparmiare alla Città Eterna l’ennesimo scempio.

In tutto questo il fatto più grave è che alle 5,30 del pomeriggio, in una delle piazze più belle della Capitale, non vi fosse nessun vigile urbano in servizio. I turisti hanno così potuto agire indisturbati, facendosi il bagno sotto l’Altare della Patria, proprio come se fossero all’interno di una piscina.

Il gesto potrebbe rimanere impunito

Rintracciarli non sarà facile, in quanto la polizia municipale romana non ha ricevuto nessuna segnalazione. In serata è stato diramato un comunicato dalla stessa polizia romana, in cui si legge che “si stanno svolgendo tutti gli accertamenti utili per risalire agli autori del gesto, che offende gravemente il sentimento nazionale e la memoria dei caduti a cui il monumento è dedicato”.

Le autorità stanno cercando di rintracciare i turisti, di cui possiedono alcune foto che li mostrano all’interno delle acque della fontana. Per ora si sa con certezza che siano stranieri di madrelingua inglese.

La polizia ha inoltre fatto appello alle autorità consolari, invitandole ad una “fattiva collaborazione per individuare i responsabili di questa condotta illecita ed oltraggiosa”.

Vittorio Bottillo