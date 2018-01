Ecco tutti i nuovi divieti all’uso del cash

Stop al contante per il pagamento degli stipendi. Con la nuova legge di bilancio (legge 205/2017) dal 1° luglio i datori di lavoro o i committenti non potranno più corrispondere la retribuzione per mezzo di denaro contante direttamente ai dipendenti.

L’obiettivo del legislatore è quello di arginare la prassi, diffusa tra datori e committenti, di corrispondere ai propri dipendenti uno stipendio inferiore ai limiti fissati dalla contrattazione collettiva, in modo da tutelare il lavoratore che riceva importi non corrispondenti a quanto scritto in busta paga.

Il datore di lavoro potrà corrispondere lo stipendio tramite bonifico bancario, assegno o presso uno sportello di tesoreria ove sono presenti i mandati di pagamento.

I contratti di lavoro coinvolti sono : lavoro subordinato; co.co.co e cooperative.

La normativa antiriciclaggio – l’articolo 49 del Dlgs n. 231/2007, da ultimo modificato dal Dlgs n. 90/2017 – vieta:

– il trasferimento di denaro contante, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, siano essi persone fisiche o giuridiche, quando il valore oggetto di trasferimento sia complessivamente pari o superiore a 3mila euro. Prevista una sanzione da 3mila a 50mila euro;

– per i trasferimenti attraverso “money transfer” la soglia è ridotta a mille euro;

- la soglia dei 3mila euro vale anche per i “cambiavalute”.

Il trasferimento superiore al predetto limite è ovviamente vietato anche quando viene effettuato con più pagamenti, inferiori alla soglia, che appaiano artificiosamente frazionati.









Il legislatore ha previsto specifiche soglie per l’utilizzo del contante anche da parte di determinate categorie di soggetti: per i “compro oro” sono bandite le operazioni superiori a 500 euro con mezzi diversi dal contante. A tal fine, il “compro oro” è tenuto ad utilizzare un conto corrente dedicato in via esclusiva a tali operazioni;

Per gli esercenti attività di commercio al minuto e simili o gli agenti di viaggio il limite al contante, invece, è elevato a 10mila euro. Si precisa , però, che il limite opera solo per i trasferimenti aventi ad oggetto l’acquisto di beni e prestazioni di servizi legati a turismo ed effettuati da soggetti extracomunitari che abbiano residenza fuori dal territorio italiano.

Nel settore dei giochi è invece possibile utilizzare il contante per giocate fino a 3mila euro, così come per le relative vincite.

Anna Rahinò