Il panorama dei media in Italia appare oggi caratterizzato da una sorprendente stabilità nei comportamenti di consumo, con la TV ancora regina. È questa una delle principali evidenze che emergono dal 21° Rapporto sulla comunicazione del Censis, intitolato “L’informazione nel mirino” e presentato a Roma. Il dato complessivo che colpisce maggiormente riguarda infatti la sostanziale “cristallizzazione” dell’utilizzo dei diversi mezzi di informazione, che non mostrano variazioni dirompenti rispetto agli anni precedenti, ma piuttosto assestamenti progressivi e riallocazioni interne.

In questo scenario, la fruizione dei media si distribuisce ormai su una molteplicità di canali che convivono senza che uno riesca a prevalere in modo definitivo sugli altri. L’utente contemporaneo si muove tra televisione, Internet, dispositivi mobili e social network con una logica di complementarità più che di sostituzione.

Internet, smartphone e social network: la centralità del digitale quotidiano

Tra i dati più significativi del rapporto emerge la ormai consolidata centralità delle piattaforme digitali. L’utilizzo di Internet coinvolge il 90,4% della popolazione, una percentuale che lo colloca tra gli strumenti informativi e comunicativi più diffusi in assoluto. Quasi allo stesso livello si posiziona l’utilizzo degli smartphone, che raggiunge il 90,3%, confermando il ruolo del dispositivo mobile come principale porta di accesso alla rete.

A completare il quadro del consumo digitale vi è la forte presenza dei social network, utilizzati dall’86,2% degli utenti. Si tratta di uno spazio che non rappresenta soltanto un ambiente di intrattenimento, ma anche un canale informativo sempre più rilevante, sebbene spesso oggetto di dibattito in termini di affidabilità delle informazioni e qualità dei contenuti.

Il quadro che ne deriva è quello di una società altamente connessa, in cui la dimensione digitale non è più una componente accessoria della vita quotidiana, ma una infrastruttura costante attraverso cui passano informazione, comunicazione e intrattenimento.

La televisione resta centrale, ma cambia il suo modo di essere consumata

Nonostante l’avanzata del digitale, la televisione continua a mantenere un ruolo centrale nel sistema mediale italiano, risultando il mezzo più utilizzato in assoluto con una penetrazione del 93,2% della popolazione. Tuttavia, questo primato si accompagna a trasformazioni significative nelle modalità di fruizione.

La televisione tradizionale, infatti, registra una flessione pari a 3,6 punti percentuali rispetto all’anno precedente, scendendo al 79,5%. Si tratta di un segnale che indica un progressivo spostamento dell’utenza verso forme di consumo più flessibili e svincolate dai palinsesti lineari.

Parallelamente, crescono le modalità di visione legate alla rete. La web TV raggiunge il 62,0% degli utenti, con un incremento di 3,6 punti percentuali, mentre la mobile TV si attesta al 38,6%, segnando un aumento di 3,7 punti. Questi dati mostrano come la fruizione televisiva stia progressivamente migrando verso dispositivi connessi e personalizzati, pur senza abbandonare del tutto il mezzo tradizionale.

Stabile, invece, la televisione satellitare, che si conferma al 47,8% degli utenti, mantenendo una sua nicchia consolidata all’interno del panorama audiovisivo.

La radio: un mezzo “intramontabile” che si rinnova

In un contesto mediatico in continua evoluzione, la radio si conferma uno dei mezzi più resilienti e capaci di adattarsi ai cambiamenti tecnologici. Con una quota di ascolto pari al 78,4%, il mezzo radiofonico continua a occupare un ruolo rilevante nella quotidianità degli italiani.

Particolarmente significativa è la tenuta dell’autoradio, che si conferma lo strumento preferito per l’ascolto con una penetrazione del 70,0%, in crescita di 1,2 punti percentuali rispetto all’anno precedente. Questo dato sottolinea il legame ancora forte tra radio e mobilità, soprattutto negli spostamenti quotidiani.

La radio tradizionale mantiene comunque una base solida, con il 46,8% degli ascoltatori, dimostrando una resilienza che attraversa le generazioni e resiste all’impatto delle nuove tecnologie.

Accanto alle forme tradizionali, si rafforza anche la dimensione digitale dell’ascolto radiofonico. La fruizione tramite smartphone raggiunge il 28,2%, registrando l’incremento più significativo (+2,8%), mentre l’ascolto via internet si attesta al 18,0%. Questi dati mostrano una progressiva integrazione tra radio e digitale, che non sostituisce il mezzo ma ne amplia le modalità di accesso.

La trasformazione silenziosa della televisione tra tradizione e rete

L’evoluzione della televisione rappresenta uno degli aspetti più emblematici della trasformazione mediale in corso. Sebbene il mezzo continui a essere il più diffuso in termini assoluti, la sua struttura interna è profondamente mutata.

La riduzione dell’utilizzo della televisione tradizionale segnala infatti un cambiamento nelle abitudini di consumo, sempre più orientate alla personalizzazione dei contenuti e alla fruizione on demand. Le piattaforme web e mobile non sostituiscono completamente il mezzo televisivo, ma lo riformulano, offrendo nuove possibilità di accesso e interazione.

In questo senso, la televisione si configura sempre meno come un dispositivo unico e centralizzato e sempre più come un ecosistema distribuito su molteplici canali e dispositivi. La coesistenza tra TV lineare e TV digitale diventa quindi il tratto distintivo della fase attuale.







Social network e informazione: tra centralità e ambivalenze

Il ruolo crescente dei social network all’interno del sistema informativo rappresenta un elemento chiave per comprendere le dinamiche contemporanee della comunicazione. Con l’86,2% di utilizzo, queste piattaforme sono ormai parte integrante della dieta mediatica quotidiana degli italiani.

Tuttavia, la loro centralità si accompagna a una forte ambivalenza: da un lato, essi rappresentano uno strumento di accesso rapido e immediato alle informazioni; dall’altro, pongono interrogativi sulla qualità dei contenuti, sulla loro attendibilità e sui meccanismi di diffusione delle notizie.

Questa doppia natura rende i social network un attore decisivo ma complesso all’interno del sistema mediatico, in grado di influenzare opinioni e comportamenti ma anche di amplificare fenomeni di disinformazione.

Un sistema mediatico stabile ma sempre più frammentato

Il quadro complessivo delineato dal rapporto mostra dunque un sistema mediatico che, pur non subendo scossoni improvvisi, si caratterizza per una crescente frammentazione delle modalità di accesso ai contenuti.

La stabilità dei dati complessivi nasconde infatti una profonda trasformazione qualitativa: i media non si sostituiscono l’un l’altro, ma si sovrappongono, generando un ambiente in cui gli utenti combinano più strumenti contemporaneamente.

La televisione resta dominante, Internet e smartphone sono ormai imprescindibili, i social network consolidano la loro presenza e la radio mantiene una sorprendente capacità di adattamento. In questo equilibrio dinamico, il sistema dell’informazione appare sempre più integrato, ma anche sempre più complesso da interpretare.