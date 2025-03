I tweet degli italiani sono per la maggior parte messaggi d’odio contro alcune categorie di persone. Secondo l’ottava edizione della Mappa dell’Intolleranza, realizzata dall’Osservatorio Italiano sui Diritti Vox, in collaborazione con le Università di Milano, Bari e Roma, il fenomeno ha assunto proporzioni allarmanti. Tra gennaio e novembre del 2024, più di un milione di tweet pubblicati da utenti italiani sono stati identificati come discriminatori o incitanti all’odio, un dato che rappresenta il 57% di tutti i tweet analizzati. Questo fenomeno, che coinvolge vari gruppi vulnerabili, dimostra l’urgenza di un cambiamento nelle politiche di moderazione dei contenuti sui social network.

Il ruolo delle grandi città nella diffusione dell’odio

Le grandi città italiane si confermano come epicentri dell’odio online. In particolare, Milano emerge come la città con il maggiore numero di tweet misogini e xenofobi, mentre Roma è il centro principale per la diffusione di messaggi antisemiti e omotransfobici. Questo dato non è casuale: la concentrazione urbana e la maggiore diffusione della piattaforma X nelle metropoli favoriscono l’amplificazione di dinamiche sociali polarizzate. Le città non sono solo luoghi di alta interazione digitale, ma anche di dinamiche politiche e culturali che contribuiscono alla crescita di un clima di intolleranza sempre più visibile.

Le categorie più colpite dall’odio

La ricerca ha evidenziato che le donne sono, come già avvenuto nelle edizioni precedenti della Mappa, il bersaglio principale dell’odio online, con il 50% dei tweet discriminatori rivolti a loro. Questo dato è aggravato dal fatto che un sorprendente 20,81% dei messaggi misogini proviene da altre donne, un fenomeno che suggerisce una pericolosa auto-oggettivazione del corpo femminile, alimentando ulteriormente l’odio di genere.

Tuttavia, il 2024 ha visto un crescente attacco ad altre categorie, tra cui gli ebrei, con il tasso di antisemitismo che è passato dal 6,59% al 27% rispetto agli ultimi due anni, una crescita drammatica legata anche agli eventi tragici in Palestina e Gaza.

In parallelo, fenomeni di islamofobia e xenofobia hanno visto un’impennata, con il 5% dei tweet rivolti contro i musulmani e l’11% contro gli stranieri. Anche le persone con disabilità e la comunità LGBTQ+ non sono state risparmiate: i tweet contro le persone con disabilità rappresentano il 4% del totale, mentre i messaggi omotransfobici sono il 3%.







Le nuove dinamiche dell’odio online

Nel corso degli anni, l’odio online ha cambiato forma. In passato, l’odio si diffondeva in modo relativamente uniforme, colpendo vari gruppi e argomenti senza un obiettivo specifico. Oggi, invece, si sta assistendo a un fenomeno di verticalizzazione dell’odio, in cui i messaggi d’intolleranza sono più mirati, intensi e polarizzati. Questo significa che l’odio non si diffonde più orizzontalmente, ma si concentra su gruppi specifici, amplificando la polarizzazione sociale. Tale trasformazione è legata a vari fattori, tra cui le tensioni politiche internazionali, come le elezioni americane e la crescita di movimenti populisti che alimentano il malcontento tra i cittadini.

L’importanza della mappa dell’intolleranza e delle sue implicazioni

L’analisi dei dati portata avanti dalla Mappa dell’Intolleranza non si limita a una mera raccolta di numeri, ma offre una visione profonda delle dinamiche culturali che alimentano l’odio. In particolare, gli esperti hanno sottolineato che la normalizzazione del linguaggio d’odio sui social media è strettamente connessa con l’aumento della violenza fisica nella vita reale. Ad esempio, l’odio rivolto verso le donne, che trova ampio spazio nelle discussioni online, contribuisce a creare un ambiente culturale che giustifica la violenza fisica contro di loro, portando a tragedie come i femminicidi.

Un altro elemento fondamentale che emerge dalla ricerca è l’influenza degli stereotipi negativi nella diffusione dell’odio. Grazie all’uso dei Large Language Models (LLM), i ricercatori sono riusciti a mappare la propagazione degli stereotipi, identificando come questi alimentano e rinforzano l’intolleranza sui social media. In questo contesto, le “echo chambers” (camere di risonanza) contribuiscono a moltiplicare il linguaggio d’odio, creando una “Piramide dell’odio” che si radica profondamente nella società, alimentata dalla costante ripetizione di stereotipi e pregiudizi.

Le conseguenze del linguaggio d’odio: bullismo e cyberbullismo

I ricercatori hanno anche evidenziato la correlazione tra linguaggio violento online e atti di violenza fisica. La presenza di messaggi d’odio sui social media abbassa la soglia di inibizione verso comportamenti violenti nella vita quotidiana. Questo fenomeno è particolarmente evidente nel cyberbullismo, che spesso sfocia in episodi di bullismo fisico. La traslazione dell’odio dal mondo digitale a quello reale rappresenta una preoccupazione crescente, soprattutto nelle scuole, dove i ragazzi sono esposti in modo diretto a questo tipo di violenza verbale.

Vincenzo Ciervo