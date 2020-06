Twitter: la nuova strategia contro le fake news

Le fake news sono una delle piaghe del web. Messe online anche per interessi di business, vengono combattute quotidianamente con diversi mezzi. La lotta contro questo annoso problema, ancora purtroppo lontano da essere sradicato, parte anche dai giganti del web, ossia i social e una delle ultime misure in merito è partita da Twitter. Il CEO della piattaforma dei cinguettii ha infatti introdotto una nuova funzionalità, per ora in fase di testing. In cosa consiste? Nel chiedere agli iscritti che twittano le varie notizie di controllare la veridicità del contenuto che stanno per condividere.

In poche parole, con questa nuova feature di Twitter concretizza una domanda che ci si pone spesso quando si naviga sui social. Alzi la mano chi, davanti a un contenuto assurdo, si è domandato se la persona che l’ha condiviso avesse o meno letto.

La conferma da parte dell’account ufficiale di supporto

Questa novità relativa al social network guidato da Jack Dorsey è stata confermata ufficialmente dall’account di supporto della piattaforma. Nel post in questione, si fa presente che la condivisione di ogni singolo articolo può dare il via a una vera e propria conversazione.

Come specificato dallo staff di supporto del social dei cinguettii, con lo scopo di sostenere quella che viene definita una “discussione informata”, è in corso di testing una funzione che, nei casi in cui si condivide un pezzo non aperto su Twitter, invita l’utente a leggerlo prima.

Attenzione: l’avviso in questione non impedisce in alcun modo di evitare la lettura del contenuto prima di twittarlo sul proprio profilo social. Il passaggio in più rispetto alla classica condivisione è però presente e, in qualche modo, invita chi utilizza la piattaforma a riflettere su quello che sta per mettere in rete e sui potenziali effetti del contenuto.

Come sopra ricordato, si tratta di una funzione per ora in fase di testing. A essere coinvolti sono stati alcuni utenti possessori di device Android e residenti in USA. Secondo diversi giornalisti che si sono espressi in questi ultimi giorni, il post sull’account ufficiale di supporto di Twitter rappresenterebbe un segnale promettente per quanto riguarda l’estensione della platea di utenti che avranno la possibilità di usufruire di questa funzione.

Ribadiamo: a cambiare è e probabilmente sarà presto per molti solo l’interporsi di uno step in più. Si tratta però, secondo molti esperti, di un argine in più al fenomeno dell’infodemia, un problema che è realtà da anni e che è esploso in occasione di questa emergenza sanitaria.

Si tratta di un allarme da non sottovalutare in alcun modo. A dimostrazione ciò, è possibile citare la prima Comunicazione sulla disinformazione relativa alla pandemia. La denuncia in questione, che è stata presentata il 10 giugno dalla Commissione Europea.

Di cosa si tratta di preciso? Di un documento lanciato dal team della Von der Leyen nel quale si sottolinea che diversi Paesi – una lista che vede in primo piano Cina e Russia – sono impegnati in campagne di disinformazione sul Covid-19 sia in territorio europeo, sia a livello mondiale. Lo scopo ultimo? Minare dalle fondamenta il dibattito democratico.

Per affrontare questa emergenza, sono previste contromisure molto severe basate su sistemi di early warning. Fondamentale è specificare che, a tal proposito, la Commissione Europea ha chiesto alle piattaforme di social networking e ai provider di fare di più nella lotta contro le fake news. A detta degli esperti di Bruxelles, si tratta di un intervento necessario anche perché, nonostante i numeri migliori rispetto a quelli dei mesi scorsi, sussistono ancora pericoli concreti relativi al contrasto alla pandemia. In questo novero, è possibile citare la disinformazione relativa ai vaccini.