Twitter: rimuove i follower acquistati a pagamento o in modo automatizzato

Twitter è famoso per lo scambio delle sue informazioni, che avviene attraverso i suoi tweet “cinguettii” di soli 280 caratteri. Con il nuovo aggiornamento ha modificato l’interfaccia – per il sistema Android – e avviato una fase di “pulizia” volta a liquidare i fake follower. Nell’occhio del ciclone, tutti quei profili di cui Twitter, non riesce a verificarne l’appartenenza a una persona reale. Dall’intento di tale impegno consegue dunque, la chiusura di molteplici account inattivi e la drastica perdita dei preziosi follower.

Perché sono importanti i follower?

Nel tempo in cui tutto è scandito da un selfie, da un post o da una storia, l’importanza dei follower è direttamente proporzionale a tutto questo, se non superiore. La traduzione italiana di follower è seguace. Avere molti seguaci sui maggiori social network, comporta una visibilità elevata che si manifesta sia in rete sia nella vita quotidiana. Sono molti i ragazzi che grazie ai loro follower e alle relative visualizzazioni, possono permettersi di lavorare sui social. Come? Gli influencer per esempio scattano fotografie insieme ai prodotti, che i loro milioni di follower potrebbero così acquistare. Per pubblicizzare un prodotto tramite un video caricato su Youtube, un’azienda di grandi dimensioni è disposta a spendere fino a 300 mila dollari. E ancora per un brand attivo su Twitter, ogni nuovo seguace, rappresenterebbe un potenziale cliente.

Proprio perché non è tutto oro quello che luccica e vista la crescente importanza dei follower, sono molti quelli che si sono affidati a bot per acquistare follower. Questo ha comportato sicuramente una notevole crescita di seguaci in termini di numero ma quanti di questi follower, sono veri? Accumulare follower anche su twitter è facile, non serve perdere tempo ad interagire sul social. Basta acquistarli da uno dei tanti servizi che li vendono. Una tecnica adottata anche dalle numerose agenzie di social media management, per accrescere gli account dei differenti personaggi pubblici.









Quali conseguenze per Twitter?

L’azione adottata dal CEO Jack Dorsey, con l’ultimo aggiornamento mira a rafforzare la credibilità del social media. Dopo aver sopportato per diverso tempo la situazione relativa all’acquisto a pagamento o automatizzato dei seguaci, ha deciso di agire consapevolmente. Una decisione mossa anche dall’inchiesta svolta ad inizio anno dal New York Times. Jack Dorsey ha inoltre informato che per i VIP e influencer la riduzione dei follower sarà drastica. Mentre per gli utenti normali saranno in media circa 4 follower ad essere rimossi. Secondo quanto riportano i media statunitensi il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, ha perso circa 300.000 follower sul suo profilo personale, dopo la ripulita degli account bloccati o inattivi. Prima della decisione di Twitter di rimuovere gli account fake, aveva 53,4 milioni di follower, ora 53,1 milioni. Ad ogni modo ad essere rimossi sono soprattutto bot, profili inattivi o manomessi dagli hacker. Profili che fino a qualche giorno fa non interagivano minimamente ma continuavano a comparire nel numero complessivo di seguaci, dei vari utenti.

Non vogliamo incentivare l’acquisto di follower per accrescere artificialmente il numero. Non è una misura accurata della reale influenza di

qualcuno sulla piattaforma o nel mondo.

Vogliamo che la gente torni ad avere fiducia in questa metrica, che è importante e significativa. Del Harvey, Vice Presidente Trust and Safety di Twitter, intervista New York Times

Alessia Primavera