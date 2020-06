Una democrazia è fatta non solo di diritto di voto e libertà di espressione, ma anche di dibattito informato. Se i cittadini e le cittadine ricevono informazioni errate o inesatte, quelle che chiamiamo fake news, il dibattito pubblico sarà inquinato. A questo punto la democrazia è come se non esistesse più.

La diffusione dei social network ha avuto un grande ruolo nell’alimentare la circolazione di fake news. Tramite Facebook e Twitter il dibattito pubblico è stato inquinato spesso dagli stessi leader politici, che hanno approfittato della mancanza di controlli e dell’assoluta libertà concessa dalle piattaforme.

Dorsey aveva già fatto discutere per aver segnalato la presenza di informazioni inesatte in due tweet di Donald Trump. Il presidente ha subito accusato il social di censura, e con lui si è schierato Mark Zuckerberg. Il CEO di Facebook infatti difende da tempo, nonostante i vari scandali che hanno coinvolto il suo meccanismo di fact checking, l’idea per cui i social non debbano occuparsi della veridicità dei contenuti politici.

Incurante delle minacce del presidente degli Stati Uniti, Jack Dorsey va avanti sulla sua linea, quella cioè di incoraggiare gli utenti a farsi personalmente fact checker . Per questo Twitter ti chiederà se hai letto l’articolo prima di condividerlo, cercando di sensibilizzare riguardo l’importanza di verificare un contenuto prima di rilanciarlo.

Sharing an article can spark conversation, so you may want to read it before you Tweet it.

To help promote informed discussion, we’re testing a new prompt on Android –– when you Retweet an article that you haven’t opened on Twitter, we may ask if you’d like to open it first.

— Twitter Support (@TwitterSupport) June 10, 2020