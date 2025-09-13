Tyler Robinson, il giovane uomo accusato di aver assassinato Charlie Kirk durante un comizio alla Utah Valley University il 10 settembre, nella narrativa dominante sarebbe un militante antifascista. Tuttavia, la conclusione potrebbe essere stata tratta un po’ troppo precocemente. Interpretazioni alternative del suo profilo, e del significato delle scritte sui bossoli, emergono tra gli esperti di gaming online e sottoculture di internet.

Il profilo del presunto killer di Charlie Kirk (secondo l’ultradestra)

Già prima della sua cattura, il profilo dell’assassino di Kirk era stato dipinto da Trump e dalla sua cerchia: legato alla sinistra radicale e pro trans, forse addirittura transgender egli stesso. Accuse precoci, finalizzate a spingere la narrativa di una sinistra che sparge odio e porta i propri sostenitori alla violenza. L’ultradestra mondiale ha subito cavalcato l’onda, con diversi leader (tra cui Giorgia Meloni) che al posto di raffreddare gli animi hanno promesso di non farsi intimidire e di andare avanti sulla propria strada. Poi sono stati ritrovati i bossoli, e il profilo del killer sembrava essere confermato.

Le scritte sui bossoli

Notices bulges OWO what’s this?

Hey fascist! Catch! (accompagnato da una freccia che punta verso l’alto, una verso destra e tre verso il basso)

Oh bella ciao bella ciao bella ciao ciao ciao

If you read this, you are gay lmao

La prima scritta fa riferimento a un meme utilizzato per prendere in giro la sottocultura “furry”, una comunità online di appassionati di personaggi animali antropomorfi. Il meme si è poi evoluto in un significato transofobico che fa riferimento ai “rigonfiamenti” da notare per riconoscere le donne trans. La seconda e la terza scritta sembrerebbero confermare una filiazione con idee antifasciste, ma anche in questo caso, la mancata conoscenza dei meandri di internet da parte dei commentatori mainstream potrebbe averli tratti in inganno. Partiamo da Bella ciao. La canzone, da questa parte dell’Atlantico, ha una forte connotazione e attiva immediatamente riferimenti alla sinistra. Ma va contestualizzata.







Bella ciao era inclusa nella colonna sonora della Casa di Carta (una serie popolare alcuni anni fa) e da allora viene associata generalmente alla ribellione, non necessariamente nei confronti di un regime autoritario. Nel contesto dei gruppi di estrema destra americani la canzone viene spesso usata come parodia, ed è infatti presente nella playlist di America First, un talk show di estrema destra condotto da Nick Fuentes, figura popolare all’interno dell’alt-righ e del movimento MAGA giovanile.

La seconda scritta (Ehi fascista! Prendilo!) è stata definita dal governatore dello Utah Spencer Cox «autoesplicativa» del movente di Robinson. Ne siamo certi? La sequenza delle frecce è stata subito riconosciuta dai gamer come la combinazione di un videogioco chiamato Helldivers 2. Il gioco, che si rifà al libro Starship Troopers, è stato accusato di fare il lavaggio del cervello ai propri giocatori, il cui scopo nell’universo ludico è di combattere per uno stato fascista. Il suo sviluppatore, Arrowhead, ha rigettato le accuse dicendo che si tratta di pura satira e che il tipo di ambientazione è dovuta esclusivamente al talento dei regimi nel creare «un’estetica gradevole». Nel gioco appare, guarda un po’, proprio Bella ciao.

Infine, la scritta se stai leggendo questo sei gay, lmao (Laughing My Ass Off ovvero ridendo a crepapelle) sembra una tipica battuta omofoba e infantile, difficile credere che possa essere usata da un estremista di sinistra.

Ricapitolando, l’unica cosa che può essere affermata con certezza è che Taylor Robinson è un ventiduenne imbevuto di cultura online, frequentatore di sottoculture legate al gaming e conoscitore di meme. Un humus che negli ultimi anni ha prodotto diversi casi di radicalizzazione e alcuni di violenza e terrorismo. Ma c’è ancora di più.

Prima che la madre di Robinson cancellasse i suoi profili social, molti utenti sono corsi a verificarne ogni dettaglio. Ad Halloween Tyler si sarebbe vestito da groyper, il cartoon di una rana simile a Pepe the Frog, il popolare simbolo dell’alt-righ americana. A utilizzarlo come proprio simbolo è il gruppo di Nick Fuentes, una frangia dei giovani MAGA particolarmente estremista impegnata da anni in una “guerra” con il movimento di Kirk, considerato troppo moderato.

Definire Charlie Kirk un moderato può apparire un po’ forzato, ma il mondo MAGA è davvero variegato e orientarsi nel labirinto delle varie ideologie che lo attraversano può essere difficile. Nick Fuentes rappresenta la parte più estrema, legata al neonazismo, fortemente suprematista, razzista e antisemita. Lo stesso Trump ha preso le distanze da Fuentes, spaventato dalle ripercussioni con l’elettorato più moderato. Charlie Kirk, da parte sua, rifiutava invece di assumere posizioni esplicitamente razziste di tipo suprematista e, soprattutto, era un forte sostenitore di Israele. Tra le due fazioni, per anni, c’è stato un rimbalzo di accuse reciproche. I seguaci di Fuentes (chiamati groypers) hanno ripetutamente disturbato i comizi nei college di Kirk che, a sua volta, li definiva estremisti.

A parte alcuni indizi, al momento è impossibile collegare Tyler Robinson all’estrema destra e l’omicidio di Charlie Kirk a una faida interna degenerata per mano di un ragazzo radicalizzato online e mentalmente fragile. Questi indizi, però, esistono. E sembrano ben più consistenti di quelli che a poche ore dal ritrovamento dei bossoli hanno portato tutti ad accusare la comunità transgender. Un’altra scritta appariva infatti incisa sui proiettili: TRN, che ha subito fatto puntare il dito a chi non aspettava altra occasione. Tuttavia, il collegamento è ben presto caduto dopo che un vero esperto ha potuto visionare le munizioni. La scritta significa Turan ed è il marchio dei proiettili, provenienti da una fabbrica turca.

Ma la narrativa sulle persone transgender radicali e violente aveva iniziato a essere scritta ben prima dell’omicidio di Kirk. Trump ha dichiarato più volte che la maggior parte delle sparatorie nelle scuole possono essere ricondotte a studenti transgender (falso! I dati riportano numeri ben inferiori all’1%, vedi qui, qui e qui) e ha addirittura proposto di impedir loro di possedere armi (anticostituzionale!). Anche suo figlio Donald Jr. ha spinto lo stesso racconto, arrivando a dire che il movimento trans è un movimento terroristico e addirittura il più pericoloso al mondo (!!!) e ben più pericoloso di Al-Qaeda (!!!) e dei Talebani.

Tirando le somme, quello che abbiamo è un maschio bianco di 22 anni, immerso nella cultura di internet, mormone, proveniente da una famiglia conservatrice registrata come elettrice repubblicana, abituato a maneggiare le armi fin dall’infanzia. Un profilo curioso per un radicale antifascista. Forse la verità non la sapremo mai, ma questo dovrebbe insegnare a guardare più a fondo prima di puntare il dito. Specialmente in un tempo in cui la polarizzazione è così esacerbata da rischiare in ogni momento di trasformarsi in violenza.

Sara Pierri