Uci World Tour, il ciclismo riparte: ieri in Sardegna, oggi in Australia

16 gennaio 2018: riparte l’Uci World Tour, a cui si riferiscono tutte le competizioni più importanti del ciclismo maschile.

Il programma, articolato in 37 gare da disputare in 19 Paesi diversi, parte in Oceania. Teatro dell’esordio dell’Uci World Tour è infatti l’Australia, il cui gennaio (oltre agli Australian Open di tennis) è impreziosito dai primi due round dell’annata: il Tour Down Under (dal 16 al 22) e la Cadel Evans Great Ocean Road Race (28 gennaio). Chiuderà invece il 2018 il Tour of Guangxi di ottobre (16-21), in Cina.









Il Tour Down Under, tuttavia, non è sempre stato il primo evento dell’Uci World Tour. Non solo; l’evento australiano rientra fra le gare mondiali solo dal 2008. Quale competizione lo ha preceduto?

Il Giro di Sardegna (1958-1997)

L’esordio dell’Uci World Tour è stato per lungo tempo italiano, precisamente sardo. L’isola ha visto per ventinove volte l’apertura delle gare mondiali; ci sono state però delle interruzioni fra 1958 e 1997 (1979, 1981 e tutto il periodo fra 1984 e 1995).









L’albo d’oro è dominato dal Belgio: sia dal punto di vista della nazione che da quello individuale. I belgi hanno infatti conquistato la competizione per 12 volte su 29 complessive, ottenendo addirittura cinque affermazioni consecutive fra 1973 e 1977. Il più titolato è Eddy Merckx, capace di primeggiare in ben quattro occasioni: 1968, 1971, 1973 e 1975.

L’Italia segue al secondo posto, grazie alle otto vittorie totalizzate da otto corridori diversi.

Nel 1998 la gara viene interrotta, salvo essere poi recuperata dieci anni dopo. Il Giro di Sardegna diviene quindi pertinenza dell’Uci Europe Tour, ma si correranno solamente tre edizioni: nel 2011 viene infatti soppressa la competizione.









Tour Down Under (dal 2008)

L’Uci World Tour decide di cambiare calendario. Il Tour Down Under, percorso nel territorio di Adelaide e fino ad allora di pertinenza dell’Uci Oceania Tour, entra infatti a far parte del circuito mondiale.

Dominatrice assoluta è l’Australia, attuale campione in carica con 7 titoli e sempre vincente dal 2014 in poi. È a sua volta australiano il più titolato della competizione: Simon Gerrans, primo nel 2012, nel 2014 e nel 2016.

Francesco Gabriele De Vivo