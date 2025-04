L’Unione Europea ha recentemente proposto agli Stati Uniti un accordo tariffario equo, basato sull’eliminazione reciproca delle tariffe su automobili e beni industriali, come prodotti farmaceutici, gomma e macchinari. Questa proposta è stata presentata settimane prima che Donald Trump scatenasse la sua guerra commerciale. Tuttavia, l’UE ha chiarito che non sarebbe rimasta a guardare, ma avrebbe difeso i propri interessi se fosse stato necessario. Il commissario europeo per il commercio, Maros Šefčovič, ha confermato che l’offerta era stata avanzata durante un incontro con il segretario al commercio degli Stati Uniti, Howard Lutnick, il 19 febbraio, ma ha anche sottolineato che le trattative erano ancora nelle fasi iniziali e che la posizione degli Stati Uniti era quella di considerare le tariffe non come una mossa tattica, ma come una misura correttiva.

Accordo tariffario equo come risposta unitaria dell’UE alle pressioni USA

L’Unione Europea ha cercato di mantenere un dialogo aperto, ma ha anche chiarito che sarebbe stata pronta a rispondere a qualsiasi azione unilaterale, come dimostrato dalla proposta di sanzioni contro una serie di beni statunitensi, tra cui motociclette Harley-Davidson.

Nonostante alcune pressioni da parte di paesi come la Francia e l’Irlanda per escludere il bourbon dalla lista dei prodotti da colpire, l’UE ha mantenuto una posizione ferma: la sua risposta sarebbe stata proporzionata e mirata a difendere i suoi interessi commerciali. In particolare, il presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, ha confermato che l’offerta di “tariffe zero per zero” per i beni industriali è ancora sul tavolo, ma ha sottolineato che la risposta dell’UE non sarebbe stata tardiva, se le circostanze lo richiedessero.

Un punto centrale del dibattito riguarda la questione delle esenzioni dalle tariffe imposte dagli Stati Uniti, in particolare il caso del bourbon. Nonostante alcuni paesi stessero cercando di escludere tale prodotto dalle misure di ritorsione, i ministri europei hanno avvertito che fare eccezioni avrebbe minato l’efficacia della risposta dell’UE.

Il ministro dell’Economia tedesco, Robert Habeck, ha chiarito che se ogni paese avesse cercato di ottenere esenzioni individuali, la risposta dell’UE sarebbe stata indebolita, con effetti potenzialmente devastanti sull’intero blocco. Habeck ha suggerito che l’UE dovesse agire con determinazione e unità, poiché gli Stati Uniti erano in una posizione di debolezza, soprattutto in considerazione dell’impatto delle tariffe sulle economie globali.

L’Italia, da parte sua, ha cercato di mediare, proponendo una possibile proroga delle tariffe contro gli Stati Uniti fino al 30 aprile, in modo da guadagnare più tempo per le trattative. La stessa prima ministra italiana, Giorgia Meloni, ha dichiarato che, pur non condividendo le misure di Trump, il governo italiano era pronto a adottare tutte le misure necessarie per proteggere le imprese italiane. Meloni ha anche parlato di “allarmismo” eccessivo riguardo alle tariffe, sostenendo che i timori relativi alle sanzioni fossero talvolta più dannosi delle tariffe stesse.

Difendere gli interessi europei senza alimentare il conflitto

Nel contesto della guerra commerciale in corso, l’UE ha mostrato di essere pronta a resistere e a rispondere con fermezza, pur mantenendo aperto il canale delle trattative. Šefčovič ha ribadito che l’Unione non stava cercando uno scontro diretto, ma che le sue azioni erano una risposta necessaria. Nonostante l’offerta di un accordo tariffario equo, l’Unione Europea ha chiarito che le sue contromisure non sarebbero state il risultato di una semplice “rappresaglia”, ma di una necessità di proteggere i suoi interessi economici.

Inoltre, le discussioni all’interno dell’UE riguardano anche la gestione delle tecnologie americane. Alcuni paesi membri, come la Francia, hanno suggerito di considerare anche i giganti tecnologici statunitensi come obiettivo delle sanzioni, ma altri, come l’Irlanda, si sono opposti a questa linea, ritenendo che un’ulteriore escalation non fosse nel miglior interesse dell’Europa.

In definitiva, l’UE si trova di fronte a una sfida importante: difendere i propri interessi economici senza alimentare ulteriormente la guerra commerciale con gli Stati Uniti. Sebbene l’accordo tariffario equo proposto all’inizio fosse una mossa diplomatica per evitare il conflitto, l’Unione Europea è ben consapevole della necessità di agire con determinazione per garantire un commercio equo e bilanciato, rispondendo alle politiche aggressive degli Stati Uniti senza compromettere le relazioni transatlantiche.

L’esito di questa disputa dipenderà dalla capacità di entrambe le parti di trovare un punto di equilibrio. L’UE, infatti, continua a sperare in una soluzione vantaggiosa per entrambe le parti, ma si prepara anche a mantenere una posizione di difesa qualora le trattative non dovessero portare a un risultato soddisfacente.

Elena Caccioppoli