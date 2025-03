Il governo britannico di Keir Starmer ha annunciato una controversa riforma del welfare, prevedendo tagli alle prestazioni per le persone con disabilità. La volontà di imporre tagli alle prestazioni di invalidità, giustificata dalla necessità di contenere la spesa pubblica e riformare il sistema di sicurezza sociale, ha scatenato un acceso dibattito politico ed economico. Mentre i sostenitori affermano che il provvedimento garantirà un welfare più sostenibile, i critici temono un impatto devastante sulle persone più vulnerabili.

Un pacchetto di riforme controverso

Martedì, il primo ministro Keir Starmer annuncerà un drastico piano di tagli alle prestazioni di invalidità, nonostante la ferma opposizione dei parlamentari laburisti e delle associazioni per la tutela dei diritti dei disabili. Il pacchetto di riforme mira a ridurre la spesa pubblica e a ristrutturare il sistema di welfare britannico, colpendo direttamente alcune delle categorie più vulnerabili della popolazione.

Le misure prevedono una revisione dei criteri di ammissibilità per le indennità di invalidità, che potrebbero negare il supporto economico a persone con difficoltà quotidiane come lavarsi, cucinare o ricordarsi di assumere farmaci. L’obiettivo dichiarato dal governo è quello di riequilibrare la spesa sociale, garantendo che il welfare sia sostenibile nel lungo termine.

Il dibattito economico e il contesto fiscale

Il cancelliere Rachel Reeves presenterà la prossima settimana un pacchetto di tagli alle prestazioni di invalidità nella dichiarazione di primavera, in risposta alle proiezioni economiche più deboli dell’Ufficio indipendente per la responsabilità di bilancio (OBR). Secondo il governo di Keir Starmer, il crescente disegno di legge sulle prestazioni di invalidità, aumentato in modo significativo dalla pandemia, sta diventando insostenibile. I dati ufficiali mostrano che la spesa per l’Indennità di Indipendenza Personale (PIP) è passata da 13,7 miliardi di sterline all’anno prima della pandemia a 21,8 miliardi nel 2024 e potrebbe raggiungere i 34,1 miliardi entro il 2030.

Tuttavia, l’ex vicegovernatore della Banca d’Inghilterra, Charlie Bean, ha avvertito il governo sui rischi di adottare una strategia di tagli alle prestazioni di invalidità potrebbe essere troppo affrettata per soddisfare obiettivi fiscali a lungo termine. Secondo Bean, cercare di regolare la spesa pubblica in base a previsioni incerte potrebbe portare a decisioni poco ponderate, con impatti negativi sulla popolazione più fragile.

Reazioni politiche e proteste

La proposta ha suscitato forti reazioni all’interno dello stesso partito laburista. Diane Abbott, veterana del partito, ha criticato apertamente la scelta di tagliare i benefici per le persone disabili, definendola “non una politica laburista”. Anche Andy Burnham, sindaco di Greater Manchester, ha espresso preoccupazione per un eventuale inasprimento dei criteri di ammissibilità, avvertendo che ciò potrebbe spingere molte persone in una condizione di povertà cronica.







Mentre il governo afferma che i tagli alle prestazioni di invalidità mirano a garantire che il sistema di sicurezza sociale supporti solo chi ne ha veramente bisogno, diverse organizzazioni per la difesa dei diritti dei disabili hanno denunciato il rischio che molte persone con problemi di salute, sia fisici che mentali, vengano escluse dal supporto economico.

Secondo un’analisi della Joseph Rowntree Foundation, il 90% dell’aumento della spesa per il PIP riguarda individui con difficoltà significative nella mobilità e nello svolgimento delle attività quotidiane. L’ente di beneficenza ha inoltre rivelato che il 70% delle famiglie con un membro disabile vive già in condizioni di estrema difficoltà, privandosi di beni essenziali come cibo e riscaldamento.

Il Governo difende le riforme

Downing Street ha negato che la decisione sia esclusivamente dettata da necessità fiscali, sostenendo invece che esista un “caso morale ed economico” per rivedere il sistema di welfare. Il portavoce del primo ministro ha dichiarato che il Governo ha il dovere di “sistemare un sistema di sicurezza sociale rotto, garantendo che la rete di protezione sia disponibile per i più vulnerabili, ma anche che incentivi le persone a lavorare”.

Per bilanciare i tagli, il governo prevede di investire fino a 1 miliardo di sterline all’anno per aiutare le persone con disabilità a rientrare nel mondo del lavoro. Liz Kendall, segretaria del lavoro e delle pensioni, assicura che le riforme proteggeranno coloro con condizioni gravi e permanenti, mentre chi presenta condizioni “più lievi” potrebbe vedere ridotte o revocate le proprie prestazioni.

L’annuncio del piano di riforme al welfare si inserisce in un contesto di forte pressione economica per il governo britannico. Se da un lato l’esecutivo difende la necessità di razionalizzare la spesa pubblica, dall’altro le preoccupazioni per l’impatto sociale delle misure restano elevate. La questione, che sta già dividendo l’opinione pubblica e la politica, sarà al centro del dibattito nelle prossime settimane, mentre il governo cerca di bilanciare rigore fiscale e protezione sociale.

Lucrezia Agliani