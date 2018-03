Da domani sera ritorna il consueto appuntamento settimanale con Ulisse. Il Piacere della scoperta condotto come sempre da Alberto Angela. Durante i primi due appuntamenti, verranno riproposte delle puntate precedenti: domani sera, 24 marzo, ci sarà la puntata intitolata Alessandro Magno: quando un uomo diventa leggenda, a partire dalla Casa del fauno di Pompei, ripercorrerà la storia della battaglia tra Persiani e Macedoni. Mentre la prossima settimana il 31 marzo andrà in onda Splendori dell’Andalusia, in cui si mostreranno Cordova, Granada, Ronda e Siviglia e le particolarità dell’architettura moresca.









Ulisse. Il piacere della scoperta: le nuove puntate

E poi dal 7 aprile si inizierà con le puntate nuove, in tutto saranno sei e gli argomenti trattati riguarderanno i luoghi di Manzoni e de I promessi sposi, alla scoperta della Lombardia del Seicento sotto la dominazione spagnola e dei posti descritti nel famoso romanzo storico. Poi sarà la volta del corpo e della mente e delle potenzialità della forza e dell’intelligenza umane. E nella terza puntata si parlerà della regina Elisabetta I e di come una donna abbia governato una nazione. La quarta puntata sarà dedicata agli abissi marini e al mondo che si cela sotto la superficie del mare. Infine, le ultime due puntate avranno come tema centrale i luoghi sconosciuti di Roma e i suoi tesori nascosti.

Tra l’altro, giovedì 5 aprile, ci sarà anche un appuntamento in onda in seconda serata: uno speciale dedicato al dietro le quinte di Ulisse. Il piacere della scoperta, che farà vedere al pubblico come lavorano Alberto Angela e la redazione del programma.









E proprio il noto conduttore, sul suo profilo facebook, ha annunciato il ritorno in televisione del programma di divulgazione più seguito, condividendo una foto scattata nello studio e scrivendo:

Carissimi,

abbiamo appena finito di registrare a Torino, nel Centro di Produzione della Rai, le riprese in studio di Ulisse per la nuova (e imminente) stagione, che inizierà il 24 Marzo. Nelle prossime settimane gireremo molti esterni in varie aree d’Italia. Inutile dire che siamo tutti molto contenti che il programma torni in onda. Soprattutto, c’è un clima di entusiasmo perché lavorando sulle puntate scopriamo tante nuove cose che non conoscevamo prima. E non vediamo l’ora di presentarvi i nuovi temi.









Dopo lo straordinario successo ottenuto con Meraviglie. La penisola dei tesori, Alberto Angela ritorna a farci sognare e farci scoprire le bellezze storiche e scientifiche dell’Italia e del mondo intero.

