Ultima Voce percorrerà l’antica Via degli Dei

Dopo giorni di attenta ricerca e discussione alla fine la scelta è ricaduta su di lei. È la Via degli Dei, che collega Bologna a Firenze, e Ultima Voce comincerà il suo tour di esplorazione e scoperta di antichi percorsi immersi nel verde proprio da uno dei più vetusti cammini contemplativi presenti nel territorio nazionale.

La Via degli Dei prende il suo nome dalle località che attraversa, come Monte Adone, Monte di Giove, Monte Venere e Monte Luario. L’intero percorso, tracciato risalente al periodo etrusco, battuto per circa quattro secoli, e successivamente romano, conta 130 Km che, per noi di Ultima Voce, inizieranno da Piazza Maggiore e finiranno con la spettacolare vista dall’alto di Firenze da Fiesole.

Partiremo dalla rossa Bologna il prossimo 26 luglio e armati di determinazione e voglia di mettersi in gioco impiegheremo i successivi 5 giorni per raggiungere l’incantevole Firenze percorrendo l’antica Via degli Dei.

Vi renderemo partecipi delle nostre 9 ore di cammino giornaliero, raccontandovi i 20/30 km percorsi attraverso fotografie, dirette e comunicati, fino a destinazione.

Attraverseremo zone assai diverse tra loro, per la ricchezza di paesaggi e antichi resti ancora visibili in svariati punti. Oltrepassando le dolci alture della distesa del Mugello contempleremo il bastione della Riserva naturale Contrafforte Pliocenico.

Ma cosa ci spinge a intraprendere un percorso così faticoso e duro? L’idea romantica di andare a piedi da un capoluogo di regione ad un altro. Per secoli è stata una necessità, l’unica scelta possibile, per noi invece, sarà un modo per scoprire e valorizzare il patrimonio ambientale e culturale del nostro territorio attraverso il trekking, che ci insegna l’arte del godere delle piccole cose, senza impazienza, respiro dopo respiro, passo dopo passo, e ci permette di ritrovare noi stessi, nella mente e nel corpo.

Inutile negare che ci sarà spazio, e anche tanto, per godere di ogni sorta di prelibatezza che questi territori hanno da offrirci! Sarà una piccola grande esperienza per noi e per quelli che virtualmente ci accompagneranno, con la quale confrontarsi e lasciarsi ispirare. Un viaggio ricco di profumi, colori e sapori, intriso di spiritualità, attraverso l’eco di antiche vicende. Pronti a mettervi in marcia?