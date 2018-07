Ultima Voce promuove l’educazione cinofila attraverso la solidarietà

L’educazione canina consiste nel rendere il proprio amico a quattro zampe gestibile, anche nei confronti delle diverse situazioni sociali a cui si va spesso incontro. Alla base di tutto questo c’è la necessità di riuscire a “mettersi nei suoi panni”, cercando di capire il vero significato di averlo in famiglia, così da poter ottenere risultati importanti e benefici, anche per il cane stesso.

Sono sempre di più le famiglie che decidono di completarsi con l’arrivo di un cucciolo al suo interno, ma non sempre l’esito finale corrisponde a quello desiderato, è per questo che Ultima Voce invita tutti gli amanti dei cani a trascorrere un pomeriggio in compagnia del proprio amico a 4 zampe, imparando insieme una serie di facili esercizi per l’educazione cinofila di base: un’occasione per imparare a conoscersi, capirsi, e convivere al meglio, mettersi in gioco e divertirsi insieme.

Si effettuerà inoltre una raccolta, grazie alla gentile donazione da parte dei partecipanti, di beni di prima necessità (alimenti, farmaci, coperte, cucce o tutto ciò che non utilizzate più) per L’ Associazione La Voce del branco (Na), Attiva da anni sul territorio stabiese e non solo, l’associazione combatte ogni giorno con grinta tra mille difficoltà.

Si ringrazia inoltre, Qualazampa Ariel&Co. di C\mare di Stabia che sostenendo e partecipando all’iniziativa dimostra ancora una volta l’amore e la passione verso il mondo animale e le attività benefiche a esso collegate.









L’appuntamento è per domenica 15 Luglio ore 18.00 nei pressi del bar Amò, Villa Comunale di Castellammare di Stabia, per spostarci poi sull’arenile

Per partecipare alla lezione è OBBLIGATORIA la prenotazione via telefonica (anche per valutare insieme l’idoneità del cane alla partecipazione e fornirvi info dettagliate a riguardo).

Chi volesse sostenere La voce del Branco anche a distanza, può effettuare una donazione tramite codice IBAN: IT19 G076 0103 4000 0102 7979 523 intestato a La Voce Del Branco.

Per info e prenotazione 320 222 3814 oppure info@ultimavoce.it

Arianna Pane