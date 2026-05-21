Le carceri italiane tornano al centro dell’attenzione con numeri che descrivono una realtà sempre più critica. Celle sovraffollate, spazi insufficienti, carenza di personale e condizioni di vita spesso incompatibili con il principio costituzionale della funzione rieducativa della pena: è questo il quadro delineato dall’ultimo rapporto di Antigone, significativamente intitolato “Tutto chiuso”.

L’analisi dell’associazione restituisce l’immagine di un sistema penitenziario in affanno strutturale, incapace non solo di garantire percorsi efficaci di reinserimento sociale, ma anche di assicurare condizioni dignitose alle persone detenute e adeguati livelli di sicurezza per operatori e cittadini. I dati raccolti mostrano come il problema del sovraffollamento non rappresenti più un’emergenza temporanea, bensì una caratteristica ormai cronica del sistema carcerario italiano.

Il solito problema del sovraffollamento

Al 30 aprile di quest’anno le persone detenute negli istituti penitenziari italiani erano 64.436. A fronte di questo numero, la capienza regolamentare dichiarata si ferma a 51.265 posti. Tuttavia, il dato più significativo riguarda la reale disponibilità delle strutture: i posti effettivamente utilizzabili sarebbero soltanto 46.318, poiché molte sezioni risultano inagibili o sottoposte a lavori di manutenzione.

La conseguenza è un tasso reale di sovraffollamento pari al 139,1%, una percentuale che fotografa una situazione ormai fuori controllo. In numerosi istituti la pressione detentiva supera livelli considerati già da tempo insostenibili. Secondo il rapporto, sono 73 le carceri italiane in cui il sovraffollamento oltrepassa il 150%, mentre in otto strutture si raggiunge addirittura il 200%. In pratica, significa che in celle progettate per ospitare due persone ne vivono stabilmente quattro.

Ancora più eloquente è il dato relativo agli istituti non sovraffollati: soltanto 22 in tutta Italia. Una minoranza che mostra come la criticità non sia più circoscritta a singole realtà territoriali, ma interessi l’intero sistema nazionale.

Celle anguste

Dietro le percentuali si nasconde la vita quotidiana di migliaia di persone costrette a trascorrere gran parte della giornata in spazi ridotti, spesso privi di adeguata ventilazione e illuminazione. In molti istituti il problema non riguarda soltanto il numero dei detenuti, ma anche le condizioni materiali delle strutture: edifici vecchi, manutenzione insufficiente, servizi igienici inadeguati e attività trattamentali ridotte al minimo.

L’espressione “murati vivi”, utilizzata frequentemente per descrivere la realtà penitenziaria italiana, sintetizza efficacemente la sensazione di isolamento e immobilità vissuta da molti detenuti. Il rapporto descrive infatti come numerose persone trascorrano fino a venti ore al giorno in cella, con limitatissime opportunità di studio, lavoro o socializzazione.

Questa situazione contrasta apertamente con quanto previsto dall’articolo 27 della Costituzione italiana, secondo cui le pene devono tendere alla rieducazione del condannato e non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità. Tuttavia, quando lo spazio vitale si riduce drasticamente e le attività trattamentali diventano marginali, il carcere rischia di trasformarsi in un luogo di mera custodia, privo di qualunque reale funzione riabilitativa.







Sicurezza compromessa dentro e fuori gli istituti

Uno degli aspetti più rilevanti messi in evidenza dal rapporto riguarda il legame tra sovraffollamento e sicurezza. Contrariamente a quanto spesso sostenuto nel dibattito politico, un carcere sovraffollato non produce maggiore sicurezza sociale. Al contrario, genera tensioni continue, aumenta il rischio di violenze e rende più difficile il lavoro del personale penitenziario.

Gli agenti di polizia penitenziaria si trovano infatti a operare in condizioni estremamente complesse, dovendo gestire un numero crescente di detenuti con risorse limitate. In molte strutture manca personale sufficiente, mentre aumentano episodi di aggressione, proteste e atti di autolesionismo.

Il sovraffollamento rende inoltre quasi impossibile organizzare efficaci percorsi di recupero. La carenza di educatori, psicologi e operatori sociali finisce per aggravare ulteriormente il problema. Senza attività formative e senza strumenti concreti di reinserimento, il rischio di recidiva aumenta sensibilmente, compromettendo la sicurezza collettiva anche una volta terminata la pena.

Tra le cause dell’affollamento carcerario vi è anche il ricorso significativo alla custodia cautelare. Molte persone detenute, infatti, non stanno ancora scontando una condanna definitiva. In diversi casi si tratta di individui in attesa di giudizio o di sentenza definitiva, che trascorrono mesi o anni in carcere prima della conclusione del processo.

Strutture obsolete e investimenti insufficienti

Molti istituti penitenziari italiani sono stati costruiti decenni fa e presentano caratteristiche ormai incompatibili con gli standard richiesti da una moderna esecuzione penale. Le celle risultano spesso piccole e prive di spazi adeguati per attività comuni, mentre gli interventi di ristrutturazione procedono lentamente.

Il problema infrastrutturale si intreccia con quello della scarsità di investimenti. Negli ultimi anni, nonostante l’aumento della popolazione detenuta, il sistema penitenziario non ha beneficiato di un piano organico capace di affrontare in modo strutturale l’emergenza. Le aperture di nuovi padiglioni o i lavori di ampliamento non sono stati sufficienti a compensare l’incremento dei detenuti.

Secondo molti osservatori, puntare esclusivamente sulla costruzione di nuove carceri rischia inoltre di rivelarsi una soluzione parziale. Senza una revisione complessiva delle politiche penali e delle misure alternative alla detenzione, il sovraffollamento tende infatti a ripresentarsi nel tempo.

Le misure alternative

Uno dei punti centrali del dibattito riguarda l’utilizzo delle pene alternative al carcere. Affidamento in prova, detenzione domiciliare, lavori di pubblica utilità e semilibertà rappresentano strumenti previsti dall’ordinamento italiano per favorire il reinserimento sociale e ridurre la pressione sulle strutture detentive.

Numerosi studi mostrano come le misure alternative producano tassi di recidiva significativamente inferiori rispetto alla detenzione tradizionale. Eppure, il loro impiego continua a essere limitato da ostacoli burocratici, carenza di strutture territoriali e resistenze culturali.

Secondo Antigone, una maggiore diffusione di questi strumenti consentirebbe non soltanto di alleggerire il sovraffollamento, ma anche di rendere il sistema più efficace sotto il profilo della sicurezza sociale. Il carcere, sostengono gli esperti, dovrebbe rappresentare l’estrema ratio, riservata ai casi di maggiore pericolosità.

Salute mentale e disagio psichico

Un altro elemento di forte criticità riguarda la salute mentale dei detenuti. Le condizioni di sovraffollamento, unite all’isolamento e alla scarsità di attività, incidono profondamente sul benessere psicologico delle persone recluse.

Negli ultimi anni è aumentato il numero di detenuti con problematiche psichiatriche o dipendenze patologiche. Tuttavia, le strutture sanitarie interne agli istituti risultano spesso insufficienti a garantire un’assistenza adeguata. La mancanza di specialisti e di percorsi terapeutici efficaci contribuisce a rendere il carcere un ambiente ad alto rischio di marginalizzazione e sofferenza.

Il fenomeno dei suicidi in carcere continua inoltre a rappresentare una delle emergenze più drammatiche del sistema penitenziario italiano. Le associazioni denunciano da tempo la necessità di rafforzare il supporto psicologico e di migliorare le condizioni complessive della detenzione per prevenire episodi estremi.

La situazione delle carceri italiane non riguarda soltanto chi vive o lavora all’interno degli istituti penitenziari. Il modo in cui uno Stato gestisce la pena rappresenta infatti un indicatore fondamentale della qualità della sua democrazia e del rispetto dei diritti umani.