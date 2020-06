Un coniglietto di 5 mesi non può morire annegato in mare

Vorrei essere ottimista e dire che le stesse cose che pensavo quando ci fu il caso di Alan Kurdi: che vedendo quella foto i governi avrebbero reagito e aperto le frontiere, i porti e soprattutto le braccia per accogliere chi stava scappando da una guerra combattuta casa per casa. Purtroppo non è così perché se non è successo nel 2015, in piena crisi siriana non può succedere oggi, 5 anni dopo in cui abbiamo ascoltato di un fenomeno che continua ad essere pensato come un’emergenza nonostante sia una costante.