Un forno chiamato carcere. Il caldo estremo aggrava la crisi nelle carceri italiane

Mentre l’Italia è avvolta da un’ondata di calore implacabile, si staglia un’altra sfida altrettanto urgente: il caldo estremo aggrava la crisi nelle carceri italiane. Le temperature insostenibili e l’affollamento spesso estremo stanno creando condizioni insopportabili per i detenuti, mettendo a rischio la loro salute e il loro benessere.

A causa dei cambiamenti climatici, l’Italia sta affrontando un’ondata di calore che sta colpendo duramente il paese. Le temperature raggiungono livelli estremi, rendendo difficile la vita quotidiana per molti cittadini. Gli anziani, in particolare, sono tra i più vulnerabili e spesso subiscono conseguenze gravi, perfino fatali. A Roma, la capitale, le temperature hanno superato i 42 gradi, presentando la necessità di affrontare una situazione critica.

Tuttavia, il caldo estremo non colpisce solo le persone all’esterno, ma ha un impatto devastante anche sul sistema carcerario italiano. In molte carceri, l’affollamento è diventato un problema grave. Ad esempio, proprio a Roma, nel carcere di Regina Coeli, il tasso di affollamento è del 160%, con 160 detenuti che condividono uno spazio concepito per soli 100. Situazioni simili si verificano in diverse città, come Brescia, dove l’affollamento ha raggiunto il 181%, o Bologna, dove il tasso è del 158%.

Le condizioni nelle carceri sovraffollate durante l’estate diventano ancora più insostenibili. Con la sospensione delle attività scolastiche e dei corsi, i detenuti trascorrono lunghi periodi nelle celle senza sufficiente ricambio d’aria. La mancanza di adeguate strutture per il raffreddamento rende l’ambiente ancor più oppressivo. La situazione è particolarmente critica per gli anziani detenuti, che rischiano problemi di salute seri.

Le statistiche rivelano una realtà allarmante. Nel 2023, finora sono morte 81 persone nelle carceri italiane, di cui almeno 39 si sono tolte la vita (purtroppo, i dati sono in continuo aggiornamento) . Questi numeri superano quelli registrati nell’anno precedente, che aveva già visto un alto tasso di suicidi in carcere.

Il caldo estremo aggrava la crisi nelle carceri e la criticità della situazione richiede interventi urgenti e misure adeguate. È fondamentale che l’amministrazione penitenziaria agisca rapidamente per alleviare le condizioni nelle carceri sovraffollate, magari attraverso l’acquisto di ventilatori o altri mezzi di raffreddamento. È altresì importante garantire il contatto regolare tra i detenuti e le loro famiglie, specialmente durante l’estate, quando l’isolamento può avere effetti negativi sulla salute mentale.

L’estate tornerà anche l’anno prossimo, e il ciclo si ripeterà. È essenziale che il governo prenda provvedimenti per garantire che i detenuti scontino la loro pena con dignità e umanità, senza subire ulteriori sofferenze a causa del caldo e dell’affollamento. La situazione carceraria richiede un intervento immediato e una soluzione a lungo termine, affinché nessuno debba scontare la pena con un tale grado di disagio e privazione in un paese civile e moderno.