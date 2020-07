Un Grattacielo in legno per il futuro “verde” di Sydney

L’Australia costruirà una torre di 40 piani in legno, acciaio e vetro che vanta di essere il più alto del mondo nel suo genere

Un grattacielo in legno sarà la nuova eco-sede del colosso Atlassian: 40 piani per 180 metri

Sostenibile, flessibile e innovativo: il più alto grattacielo in legno al mondo, sarà costruito in Australia, ad un’altezza di 180 metri. Dal 2025, dovrebbe offrire spazio per 4.000 dipendenti e utilizzare solo energie rinnovabili.

Atlassian, la società di software australiana, sposterà la sua nuova sede centrale in un grattacielo in legno e acciaio all’avanguardia. Questo edificio fungerebbe da totem per il nuovo distretto di Sydney, orientato alla tecnologia. Sorgerà non lontano dalla stazione centrale della città e dal 2025, dovrebbe offrire spazio per 4.000 dipendenti. Inoltre utilizzerà soltanto energie rinnovabili.

Per la realizzazione del grattacielo in legno, la società ha selezionato il team di progettazione a seguito di una ricerca approfondita. Gli autori dello sviluppo della struttura saranno lo studio di progettazione BVN (Australia) e SHoP Architects (New York).









La Co-CEO di BVN Ninotschka Titchkosky ha affermato che il progetto non riguarda solo l’essere ecologici, ma un approccio olistico sistemico alla progettazione, alla costruzione e alle abitazioni. Ciò dimostrerà che il cambiamento sarà possibile apportando molti benefici al il pianeta, alle città e alle imprese.

Il grattacielo in legno sarà costruito per il mondo di domani, per il futuro del lavoro. E per questo, la società australiana non si basa solo sul legno come materiale da costruzione perché riduce il bilancio di CO 2 del grattacielo. Ma anche sulla piena fornitura attraverso le energie rinnovabili. La facciata è dotata di pannelli solari e finestre auto-ombreggianti. I piani superiori ricordano una gigantesca cima d’albero. Ciò che viene creato nel cuore di Sydney sarà sostenibile, flessibile e innovativo.

Il progetto, di punta in un distretto tecnologico, è sostenuto dal governo del Nuovo Galles del Sud. Collegherà il sobborgo di Ultimo nel centro di Sydney con Redfern sul margine meridionale del CBD. Siederà accanto al progetto Central Place Sydney da 2,5 miliardi di dollari, lo sviluppo di torri gemelle di Dexus e Frasers Property.

Grande sfida: protezione antincendio

Il progetto mostra il grattacielo di 40 piani, che arriverà a 180 metri d’altezza. Realizzato con legno dolce pressato viene utilizzato principalmente come materiale da costruzione. Ciò riduce del 50% il carbonio nella costruzione di edifici, rispetto alle tradizionali strutture in cemento e acciaio. Una costruzione in legno ibrido che combina materiali da costruzione in legno, acciaio e cemento. Simili costruzioni altamente ecologiche, stanno vivendo un boom negli ultimi anni.

La protezione antincendio è stata una sfida particolarmente importante nella pianificazione, motivo per cui l’edificio doveva essere progettato come un ibrido. Durante il funzionamento, dovrebbe consumare circa il 50 percento in meno di energia rispetto a edifici comparabili.

Tuttavia, la più grande peculiarità del grattacielo si trova dietro la facciata: ogni zona dell’edificio ha il suo giardino. Si dice che il verde crei un’atmosfera di lavoro completamente nuova e lo incoraggi, trasformando diversi piani del tetto in ariosi giardini. Il nuovo quartier generale dell’Atlantico potrebbe anche essere chiamato “Giardini pensili di Sydney“.

La costruzione in legno antincendio potrebbe far parte della città carbon-neutral del futuro? Lo pensano gli scienziati dell’Istituto tedesco di Potsdam per la ricerca sull’impatto climatico. Sostengono che la costruzione in legno potrebbe diventare un pozzo di carbonio critico nelle città di tutto il mondo. Agendo più o meno allo stesso modo degli alberi. I ricercatori affermano che lo stile di costruzione del “legno di massa” è fondamentalmente a prova di incendio.

Energia solare dalla facciata dell’edificio

Da ultimo, il grattacielo in legno è avvolto da una facciata in vetro e acciaio, che è dotata di numerosi pannelli solari. Di conseguenza, viene utilizzata solo elettricità generata da fonti energetiche rinnovabili. La funzione di auto-ombreggiamento può anche contrastare il riscaldamento eccessivo dei locali nelle giornate calde.

Nel corso dei prossimi quattro anni verranno creati circa 2.500 posti di lavoro ecologici per la costruzione della sede centrale dell’azienda. Il distretto tecnologico offre quindi posti di lavoro per 25.000 persone, di cui 4.000 solo nel nuovo grattacielo in legno, che dovrebbe essere completato nel 2025.

A Chicago, gli architetti hanno proposto un grattacielo di legno alto 80 piani, la River Beech Tower, che è solo una delle ondate di grattacieli di legno proposti e pianificati in tutto il mondo. Segue un’idea pluripremiata del 2013 per una torre di 30 piani di nome Big Wood. Il legno è più leggero, più facile da lavorare e più isolante.

In Norvegia, il Mjøstårnet detiene il titolo di edificio in legno più alto del mondo da quando è stato aperto lo scorso anno, a 85 metri e 18 piani di altezza . A Tokyo, la costruzione di un’altra di queste torri è stata annunciata due anni fa, chiamata W350. Un gigante di 70 piani che dovrebbe essere fatto per il 90% di legno.

