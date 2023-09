Un nuovo studio rivela un maggiore impatto delle microplastiche sul cervello

Con l’aumento esponenziale della produzione di plastica, le conseguenze di questo fenomeno si estendono ben oltre la visibilità della plastica stessa. Un aspetto inquietante riguarda l’impatto delle microplastiche sul cervello. Queste minuscole particelle, nate dal degrado delle plastiche più grandi, stanno attirando sempre più l’attenzione della comunità scientifica per il loro potenziale pericolo.

L’aumento della produzione di plastica ha portato a una crescente quantità di rifiuti derivati da questo materiale, che spesso finiscono nell’ambiente senza essere correttamente smaltiti. Nel tempo, questi rifiuti si frammentano in particelle microscopiche conosciute come microplastiche. Sebbene i dettagli dell’effetto di queste microplastiche siano ancora in gran parte sconosciuti, un numero crescente di studi ha evidenziato la loro capacità di superare le barriere biologiche e raggiungere il cervello, attraversando la barriera emato-encefalica dei mammiferi.

Recentemente, una serie di esperimenti effettuati da un team scientifico internazionale ha rivelato un nuovo potenziale impatto delle microplastiche sul cervello, rivelando che tali particelle potrebbero risultare ancora più pericolose dopo essere state degradate dalle condizioni ambientali. Quando esposte a fattori come pioggia, vento e luce solare, queste particelle microscopiche subiscono un cambiamento strutturale, trasformandosi in ciò che gli esperti definiscono microplastiche secondarie. Le nuove scoperte indicano che queste particelle degradate potrebbero innescare risposte infiammatorie più gravi all’interno del cervello.

I ricercatori hanno esaminato gli effetti delle microplastiche secondarie sulle cellule immunitarie del cervello, conosciute come microglia. Utilizzando una linea cellulare microgliale umana (HMC-3), hanno esaminato l’impatto di queste particelle sulle risposte infiammatorie nel cervello. Le microglia sono cruciali per regolare le reazioni infiammatorie all’interno del cervello e rappresentano la prima linea di difesa immunitaria attiva nel sistema nervoso centrale.

I risultati degli esperimenti hanno dimostrato che le microplastiche secondarie innescano risposte infiammatorie stimolando le microglia. Questo suggerisce che la degradazione delle microplastiche sotto l’effetto degli agenti ambientali può aumentare il potenziale impatto negativo sulla salute del cervello.

Questo nuovo studio rivela ulteriori sfaccettature del complesso impatto delle microplastiche sull’ambiente e sulla salute umana. L’interazione tra queste particelle e le cellule cerebrali apre la strada a ulteriori indagini per comprendere meglio come le microplastiche possano influenzare il sistema nervoso e la salute complessiva. Di fronte a una crescita continua della produzione di plastica, è fondamentale approfondire la ricerca per valutare le conseguenze a lungo termine dell’accumulo di microplastiche nell’ambiente e nei tessuti biologici, al fine di sviluppare strategie di gestione e mitigazione appropriate.