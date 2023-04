Un Paese per vecchi: in Italia si fanno sempre meno bambini

Si dice da tempo che l’Italia è un Paese per vecchi, ma l’Istat certifica che nel 2022 si è registrato il minimo storico: sono nati meno di 400mila bambini.

Mortalità elevata e natalità in netto calo

È questo il quadro demografico della nostra nazione. I numeri dell’ultimo report Istat non mentono: oltre 12 decessi e meno di 7 nascite per 1.000 abitanti. Al primo gennaio 2023 la popolazione residente era a 58 milioni e 851mila unità, 179mila in meno rispetto all’anno precedente. Secondo l’Istat, questo calo:

[…] è frutto di una dinamica demografica sfavorevole che vede un eccesso dei decessi sulle nascite, non compensato dai movimenti migratori con l’estero.

La natalità nel nostro Paese tocca quindi il minimo storico, come confermano i dati sugli indicatori demografici. Sono stati registrati 713mila decessi contro 393mila nascite. L’ultimo anno che ha registrato un aumento è il 2008. Da lì si registra un calo di circa 184mila neonati, di cui quasi 27mila dal 2019 in poi.

La prima volta dall’Unità d’Italia, con un saldo naturale quindi di -320mila unità.

Nascite tra Nord, Centro e Sud

Tra il 2020 e il 2021 si è verificato un lieve aumento del numero medio di figli per donna, seguito successivamente da un calo dell’indicatore congiunturale di fecondità, il cui valore torna al livello registrato nel 2020 attestandosi a 1,24 nel 2022. In Italia prosegue dunque la tendenza – in atto già da vari anni – a ridurre i progetti di riproduzione, con un’età media al parto pari a 32,4 anni (stabile rispetto al 2021). Il calo del numero medio di figli per donna si registra al Nord e al Centro, dove i valori sono rispettivamente 1,26 e 1,16 (erano pari a 1,28 e 1,19 nel 2021). Viene registrato, invece, un lieve aumento al Sud, dove il numero medio di figli per donna è 1,26 (l’anno precedente era 1,25). Rispetto al Sud, al Nord e al Centro risulta leggermente superiore l’età media al parto (32,6 e 32,9). Le differenze tra Nord e Sud si riducono e, rispetto a loro, la fecondità continua ad essere decisamente inferiore al Centro. Il Sud porta avanti la risalita cominciata l’anno precedente e nel 2022 i suoi livelli di fecondità (che sono aumentati) risultano identici a quelli del Nord, che invece ha registrato un calo.

Il nostro è un Paese per vecchi perché non vogliamo fare figli?

Fare meno bambini è la conseguenza di una scelta meditata o di un insieme di cause? Per rispondere alla domanda, l’Istat spiega che la diminuzione delle nascite:

è dovuta solo in parte alla spontanea o indotta rinuncia ad avere figli da parte delle coppie. In realtà, tra le cause pesano tanto il calo dimensionale quanto il progressivo invecchiamento della popolazione femminile nelle età convenzionalmente considerate riproduttive (dai 15 ai 49 anni).

Le differenze tra le regioni

La media di figli per donna è di 1,24. Con un tasso pari a 1,51 il Trentino-Alto Adige risulta la regione con la fecondità più alta d’Italia. Lo seguono Sicilia e Campania, che però registrano valori decisamente più bassi (rispettivamente 1,35 e 1,33). In queste regioni le madri sono mediamente più giovani: l’età media al parto è 31,4 in Sicilia e 32,1 in Trentino-Alto Adige. Più bassi i valori in Molise e in Basilicata (1,09 figli per donna), ma soprattutto in Sardegna (il suo 0,95 le conferisce per il terzo anno consecutivo il titolo di unica regione con una fecondità inferiore all’unità). Il Sud ha un valore complessivo del tasso di fecondità di 1,26. Soltanto la Calabria, la Campania e la Sicilia registrano una fecondità al di sopra della media nazionale (rispettivamente 1,28, 1,33 e 1,35 figli per donna), mentre nelle restanti regioni del Meridione è al di sotto. Il Nord presenta la medesima fecondità del Sud e solo in Liguria (1,20) e Piemonte (1,22) il tasso è inferiore alla media nazionale (nelle altre regioni settentrionali è maggiore di 1,24). Le regioni italiane con la più alta età media al parto sono la Basilicata (33,2), la Sardegna e il Molise (32,9). Queste tre sono le regioni con il più basso tasso di fecondità, poiché qui la maternità viene continuamente posticipata e spesso sfocia nella rinuncia. A livello provinciale, il tasso di fecondità più elevata si riscontra nella provincia di Bolzano/Bozen (1,65). A seguire troviamo Gorizia (1,45), Crotone (1,44), Ragusa (1,43), Palermo (1,42) e Catania (1,41). La fecondità più bassa è riscontrata nelle province sarde: Cagliari, Sud Sardegna e Oristano sono al di sotto di un figlio per donna (0,93 la prima e 0,90 le altre due).

Moltissimi italiani over 65

Secondo il report Istat, un italiano su quattro ha almeno 65 anni. Nonostante gli oltre due milioni e 150mila decessi avvenuti negli ultimi tre anni (di cui il 90% riguarda persone over 65), tra l’inizio del 2020 e l’inizio del 2023 il processo di invecchiamento della popolazione ha portato l’età media da 45,7 a 46,4 anni. La popolazione ultrasessantacinquenne raccoglie complessivamente 14 milioni e 177mila individui all’inizio del 2023 e costituisce il 24,1% della popolazione totale contro il 23,8% dell’anno precedente.

Un Paese di ultracentenari?

Dall’ultimo report dell’Istat sugli indicatori demografici, emerge che il 2022 detiene un altro record: quello del maggior numero di ultracentenari. La loro cifra stimata ha raggiunto il più alto livello storico, arrivando alla soglia delle 22mila unità (rispetto all’anno precedente sono oltre 2mila in più). Durante gli ultimi vent’anni il numero di ultracentenari è triplicato grazie a un incremento di 15mila unità.

La situazione dei matrimoni

Il numero dei matrimoni è lievemente aumentato (siamo passati dal 3,1 al 3,2) e torna ai livelli che precedono il periodo di pandemia. Il Sud riscontra il tasso più alto con il 3,6 (in diminuzione rispetto al 3,8 del 2021), a differenza del Nord e del Centro che presentano livelli inferiori (entrambi 3, in lieve aumento rispetto a 2,7 e 2,6 del 2021). Successivamente al crollo verificatosi nel 2020, negli ultimi due anni è il Sud a contare il maggiore aumento dei matrimoni, dato associabile all’incremento della fecondità nel Meridione.

